Bilionário recomenda BTC enquanto Best Wallet capta US$ 14,3 mi

O investidor bilionário Ray Dalio voltou a soar o alarme e, desta vez, sua recomendação foi para alocar cerca de 15% do portfólio em Bitcoin (ou ouro) como proteção contra uma das piores crises fiscais da história dos Estados Unidos.

Com a dívida nacional ultrapassando os US$ 37 trilhões e a desvalorização da moeda se tornando um risco constante, o alerta de Dalio atinge em cheio os pontos mais críticos do cenário macroeconômico atual.

Portanto, se você está antenado e busca manter uma posição disciplinada em Bitcoin ao longo do tempo, uma ferramenta se destaca, a Best Wallet (BEST). Afinal, a principal carteira Web3 já arrecadou mais de US$ 14,3 milhões em capital inicial com investidores que enxergam seu potencial.

A plataforma tem um roadmap com recursos voltados especificamente para estratégias de longo prazo, incluindo uma que se alinha perfeitamente com a recomendação de Dalio.

Aproveite que a pré-venda continua aberta, mas apenas até a próxima fase de captação. Ao preço de US$ 0,025365 por token BEST, esta pode ser uma das últimas chances de entrada com baixo custo antes do aumento programado para as próximas 34 horas.

Histórico de acertos de Dalio fortalece a tese

Ray Dalio, ex-co-CIO do Bridgewater Associates, o maior fundo hedge do mundo, tem um histórico de previsões certeiras.

Ele posicionou sua empresa de forma defensiva antes da crise de 2008. Além disso, previu corretamente a crise da dívida na zona do euro, apontando os riscos de sustentabilidade em países como Grécia, Itália e Espanha.

Em suma, seu conceito de ‘desalavancagem bonita’ ajudou a moldar o debate sobre austeridade e estímulos.

Durante os anos 2010, Dalio previu um ambiente prolongado de juros baixos, impulsionado por políticas de bancos centrais. Ele também alertou que o afrouxamento monetário excessivo desvalorizaria as moedas fiduciárias. Isso que o levou a adotar ouro e, depois, o Bitcoin.

Essa impressão de dinheiro só se intensificou, assim, a base monetária M2 dos EUA já supera US$ 22 trilhões. No mesmo período, o ouro subiu de cerca de US$ 1.096 para mais de US$ 3.324 por onça.

Mas o retorno do ouro não é nada diante do Bitcoin. Afinal, na última década, o BTC valorizou cerca de 462.266.567% desde seus primeiros preços. Além disso, desde 2020, multiplicou por 16 vezes, atingindo um novo recorde neste mês.

Diante disso, não é surpresa que Dalio tenha elevado sua alocação recomendada para 15% (embora continue apreciando o ouro). Inegavelmente, a narrativa do Bitcoin como proteção contra incertezas macroeconômicas se fortalece, com ventos favoráveis aos ativos com oferta limitada como o BTC.

Além disso, a demanda institucional reforça essa tese e a forte pressão compradora sugere que o preço ainda pode subir.

Portanto, a questão que fica para o investidor comum é: qual a melhor forma de seguir o conselho de Dalio e construir uma posição sólida em Bitcoin?

A resposta está cada vez mais apontando para a Best Wallet.

Best Wallet tem infraestrutura pensada para estratégias de longo prazo e acumular Bitcoin

A Best Wallet está rapidamente conquistando reputação como a principal carteira cripto do mercado, com recursos que se alinham perfeitamente às exigências atuais.

Sua capacidade de transações é viabilizada por integrações inteligentes com mais de 330 protocolos DeFi e mais de 30 pontes cross-chain. Assim, garante acesso a liquidez profunda e preços competitivos nas redes das melhores criptomoedas.

Segundo seu roadmap, quem detém tokens BEST terá acesso a transações sem taxas de gás. Este é um benefício direto tanto para traders ativos quanto holders de longo prazo que buscam otimizar custos e lucros.

A entrada na plataforma também é simplificada. Com suporte a mais de 100 moedas fiduciárias, até mesmo iniciantes conseguem converter facilmente dinheiro tradicional em cripto e comprar BTC pela própria carteira.

Aliás, o recurso mais relevante para alocação contínua de Bitcoin é o DCA (Dollar Cost Averaging), que será lançado na Fase 4 do roadmap.

Essa ferramenta permitirá investir automaticamente pequenos valores recorrentemente, reduzindo os efeitos da volatilidade.

Em suma, o DCA automatizado tira o peso das decisões emocionais e torna a acumulação mais consistente, exatamente como propõe Dalio.

Best Wallet leva poder do TradFi ao ecossistema Web3

Mas a Best Wallet vai além da alocação cripto. Já que parte de seu desenvolvimento atual mira integrar funcionalidades típicas das finanças tradicionais diretamente à carteira.

O destaque é o Best Card, cartão de débito que permitirá usar os tokens armazenados para compras no mundo real.

Acumulou alguns satoshis extras para o café? Basta pagar via Best Wallet, tudo de forma rápida, eficiente e prática. O cartão ainda oferece até 8% de cashback e tarifas reduzidas (ou inexistentes) para usuários que detêm tokens BEST.

O foco na experiência do usuário rendeu à carteira a certificação WalletConnect, que atesta sua compatibilidade e fluidez com milhares de dApps.

Acumulação constante e oportunidades com o Upcoming Tokens

Além da estratégia de acumulação disciplinada, a Best Wallet também oferece acesso a oportunidades de alto retorno com o recurso Upcoming Tokens.

Basicamente, ele identifica projetos promissores antes do lançamento em exchanges — e já mostrou bons resultados:

Wall Street Pepe (WEPE): +34,7% nas últimas semanas

Solaxy (SOLX): primeiro L2 da Solana, com alta de 34%

Pepe Unchained (PEPU): pico de +700%

Catslap (SLAP): +7.000%

BTC Bull (BTCBULL): retorno de 112%

Portanto, para quem busca mais do que acumular BTC no longo prazo, o Upcoming Tokens oferece acesso a projetos com alto potencial de valorização.

Em suma, a Best Wallet entrega um pacote completo, com estratégia estável, oportunidades com alto upside e utilidade no mundo real. E o melhor, tudo em um só app, com novidades como o Best Card no horizonte.

Como obter 94% de retorno em staking

Se você enxerga como a Best Wallet está revolucionando o gerenciamento de Bitcoin e o acesso a oportunidades emergentes, o próximo passo é garantir sua participação no ecossistema.

Para isso, basta adquirir os tokens BEST. Com toda a utilidade descrita e mais de 250 mil usuários ativos mensais, a demanda só tende a crescer.

Outro atrativo é o staking, tanto é que mais de 281 milhões de tokens já estão travados em um protocolo independente, gerando um APY dinâmico de 94%.

Se quiser uma fatia dessa recompensa ou um pedaço de um dos apps Web3 que mais cresce, acesse o site da pré-venda.

Você pode comprar tokens BEST direto no app com cartão ou trocando por ETH ou USDT. Acompanhe a comunidade no X, Telegram e Discord e baixe o app Best Wallet, disponível no Google Play e na App Store.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.