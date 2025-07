Resumo da notícia

Snorter Bot Token já arrecadou mais de US$ 2,5 milhões em pré-venda.

Plataforma escaneia o mercado de memecoins em busca de tokens antes de dispararem.

Arquitetura Solana garante velocidade, taxas baixas e proteção contra MEV.

Token $SNORT possui utilidade real e oferece staking com APY de até 168%.

Detentores de SNORT pagam apenas 0,85% em taxas e participam da futura DAO.

O fundador da Solana (SOL), Anatoly Yakovenko, reacendeu um debate na comunidade ao afirmar recentemente que memecoins e NFTs não têm valor intrínseco.

Embora seja verdade que eles não ofereçam a mesma proposta de valor que o Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou outros ativos de primeira linha, eles possuem algo igualmente poderoso.

Isso porque contam com uma base massiva de seguidores devotados. Esse culto de seguidores foi suficiente para levar a capitalização de mercado combinada dessas moedas além dos US$ 84 bilhões até o momento.

E ajudando os traders a navegar por esse setor e identificar as oportunidades mais promissoras está o Snorter Bot Token (SNORT), um novo bot de trading baseado no Telegram.

Construído nativamente na rede Solana, o Snorter foi projetado para escanear o mercado de memecoins em busca de oportunidades com potencial de multiplicação de 100x. Sua arquitetura prioriza a Solana, o que lhe permite operar com funcionalidades que muitos concorrentes ainda não oferecem.

Aqueles que desejam apoiar o desenvolvimento do Snorter podem participar de sua ICO, que já arrecadou US$ 2,5 milhões. O preço atual é de US$ 0,0995 por SNORT, válido pelas próximas 24 horas antes que a pré-venda avance para o próximo estágio.

Memecoins and NFTs have no value. Neither do loot boxes, and that business has enough revenue to destroy the second largest army in Europe every year. https://t.co/t0IvyK8tZy — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) October 6, 2024

Parte do crescimento explosivo da Solana veio do hype das memecoins

Grande parte do crescimento explosivo da Solana no último ano veio justamente do frenesi em torno das melhores memecoins.

Moedas com capitalização de mercado bilionária surgiram nesse movimento. O Bonk (BONK), por exemplo, já soma US$ 2,6 bilhões em valor de mercado. O Pudgy Penguins (PENGU) está no mesmo patamar, enquanto isso, Dogwifhat (WIF) possui US$ 1,1 bilhão e o Official Trump (TRUMP), cerca de US$ 2 bilhões.

Além disso, a ascensão da plataforma Pump.fun também tornou o lançamento de memecoins extremamente acessível. Com isso, centenas de milhares de tokens foram criadas por investidores de varejo, muitos sem qualquer experiência em programação.

Um dos tokens mais valiosos já lançados ali é o Fartcoin (FARTCOIN), atualmente avaliado em US$ 1,3 bilhão.

O fato é que, graças à atividade intensa das memecoins, a receita e o volume da Solana atingiram níveis recordes. Em junho de 2025, as memecoins ainda respondiam por cerca de 62% de toda a receita da rede Solana. Por isso, a declaração de Yakovenko sobre a suposta ‘falta de valor intrínseco’ dessas moedas não foi bem recebida pela comunidade.

Comunidade também é um fator importante

É inegável que memecoins não possuem a mesma utilidade funcional que ativos como ETH ou BTC. Mas seu valor está nas comunidades que os sustentam.

O Dogecoin (DOGE) é prova disso. Criado originalmente como uma piada sobre o Bitcoin, o DOGE ainda hoje ocupa a oitava posição entre os criptoativos mais valiosos, com um valor de US$ 36,2 bilhões. Aliás, o DOGE supera inclusive o Cardano (ADA), que tem mais utilidades, mas ‘apenas’ US$ 30 bilhões.

Isso mostra que as memecoins formam uma categoria única de ativos, cujo valor não depende de funcionalidades técnicas, mas da força da comunidade por trás delas. Essa energia coletiva é, de fato, seu valor intrínseco, e foi o que impulsionou esses criptoativos ‘de brincadeira’ até a lua.

Como o Snorter bot identifica memecoins com potencial explosivo

O diferencial do Snorter é a ferramenta Fast Sniper, projetada para detectar tokens antes que eles ‘pumpem’ e garantir entrada antes da maioria.

Em suma, ela monitora o mempool e eventos em DEXs, como adições de liquidez e criação de novos pares, enviando ordens de compra em milissegundos assim que o token se torna negociável na Raydium ou Jupiter.

Esse recurso, que não está disponível em muitos outros bots de Telegram, dá aos usuários uma vantagem crítica, entrando em posições antes mesmo que a listagem apareça nos rastreadores.

Mas a velocidade não vem sozinha, pois o Snorter usa endpoints RPC privados, capazes de detectar pares e pools de liquidez quase instantaneamente.

A arquitetura nativa na Solana amplia ainda mais essa vantagem. Afinal, com transações em subsegundos e taxas ultrabaixas, os usuários entram e saem de operações rapidamente, evitando slippage e economizando nos custos de rede.

Além disso, o Snorter oferece proteção contra MEV e front-running, evitando assim os ataques que elevam o preço de compra. Um caso recente mostrou como um trader, vítima de front-running, perdeu US$ 215.500 ao tentar trocar US$ 220 mil em USDC por USDT na Uniswap v3.

O Snorter foi desenvolvido para evitar exatamente esse tipo de armadilha, mas ele também detecta honeypots, contratos maliciosos criados para aprisionar fundos.

Todas essas proteções funcionam silenciosamente, deixando o usuário livre para focar na execução rápida com confiança.

O token do Snorter Bot alimenta um ecossistema de trading no Telegram

O Snorter pode ser a ferramenta para encontrar outras memecoins, mas ele próprio é um híbrido entre meme e utilidade real.

Por trás da marca cômica, existe um token com funções centrais dentro do ecossistema do Snorter Bot. Tanto é que o token $SNORT já arrecadou mais de US$ 2,5 milhões em sua pré-venda.

Ele alimenta o funcionamento do bot, facilitando pagamento de taxas, participação em ligas de trading, upgrades de algoritmos, copy trading e até gorjetas a traders top. Além disso, quem detém SNORT paga apenas 0,85% em taxas de trading, ou seja, a menor taxa da indústria.

O roadmap ainda prevê o lançamento da DAO do Snorter, onde os detentores poderão votar em mudanças de taxas, integrações com novas blockchains e uso do tesouro, dando à comunidade o controle sobre o futuro da plataforma.

Para investidores iniciais, há ainda oportunidade de staking com APY dinâmico de 168%. Já são mais de 14 milhões de tokens SNORT em staking, demonstrando o engajamento da comunidade. Seja você trader ou holder, o SNORT é sua chave de acesso.

Como participar?

Por fim, existem duas formas principais de participar do Snorter Bot Token, como usuário futuro do bot de trading ou como investidor antecipado. De qualquer forma, o token SNORT é essencial.

Ele pode ser adquirido diretamente no site do projeto, com opções de pagamento via SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e até cartão de crédito.

Para a melhor experiência, é recomendada a Best Wallet, a única carteira que mostra seu saldo de SNORT da pré-venda dentro do app, além de dar acesso exclusivo a lançamentos futuros via a seção ‘Upcoming Tokens’.

O app já está disponível na Google Play e App Store. Aproveite e siga também o Snorter no X e no Instagram para atualizações.

