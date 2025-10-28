Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão, diz executivo do Méliuz

Resumo da notícia

Diego Kolling, head da estratégia Bitcoin do Méliuz, defende que o Bitcoin pode atingir US$ 1 milhão.

Ele afirma que a criptomoeda é uma resposta à fragilidade do sistema monetário atual.

Adoção institucional e avanço da Lightning Network reforçam a visão otimista.

Durante o evento ‘Crypto: Day Experts’, realizado em São Paulo, o head da estratégia Bitcoin do Méliuz, Diego Kolling, afirmou que o Bitcoin reúne os atributos necessários para alcançar US$ 1 milhão. Segundo ele, a criptomoeda representa uma alternativa sólida diante da ‘doença’ do dinheiro tradicional.

Kolling argumenta que as políticas de expansão fiscal e monetária, somadas à perda de poder de compra das moedas fiduciárias, revelam a fragilidade do sistema atual.

Além disso, o executivo destacou que o ciclo atual de valorização do Bitcoin ainda está longe de terminar. Baseado em superciclos históricos, ele estima que os chamados ‘verões cripto’ durem cerca de 1.200 dias. O ciclo em andamento teria atingido 800 dias até agora, o que indicaria mais espaço para crescimento.

Liquidez global e fundamentos de governança

Kolling lembra que todos os bull markets anteriores ocorreram em períodos de liquidez elevada e juros baixos nos Estados Unidos.

No entanto, ele ressalta que o atual afrouxamento monetário ainda está no início, enquanto o Bitcoin já atingiu novas máximas históricas. Aliás, algumas das melhores altcoins, como Ethereum e Solana, também vêm batendo recordes.

Além disso, o executivo destacou a governança descentralizada da rede, comparando-a a um sistema político equilibrado. De acordo com ele:

Os mineradores são o Executivo, que executam e registram as transações; os desenvolvedores são o Legislativo, que definem as regras; e os nós da rede são o Judiciário, que fiscalizam a execução.

Aliás, Kolling citou o episódio do ‘fork’ de 2017 como um exemplo da força desse modelo. Afinal, mesmo com 95% dos mineradores favoráveis a aumentar o tamanho dos blocos, os validadores impediram a mudança, demonstrando o equilíbrio de poder dentro da rede.

Adoção institucional ainda está no início

Por outro lado, a visão otimista do executivo também se apoia na crescente adoção institucional. Ele destacou que, pela primeira vez, grandes empresas e investidores participam do mercado por meio de produtos regulados e tesourarias expostas ao Bitcoin:

“Hoje, BlackRock, JP Morgan e outras empresas de peso têm iniciativas envolvendo ativos digitais. Mesmo assim, apenas 0,006% da alocação institucional global está em Bitcoin. O espaço para crescimento é gigantesco.

Recentemente, o JP Morgan passou a aceitar Bitcoin como colateral em operações de crédito. Ou seja, a visão do executivo se mostra alinhada com eventos recentes do mercado.

Kolling também lembrou que a distribuição do Bitcoin ainda é concentrada em poucos indivíduos:

Cerca de 50% dos bitcoins em circulação foram emitidos nos primeiros quatro anos da rede.

Potencial de valorização e uso prático

Na opinião do executivo, o Bitcoin ainda está em uma fase inicial de adoção. Afinal, apenas 4% da população mundial possui a criptomoeda, cuja capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 2 trilhões. Por outro lado, segundo Kolling:

O mundo concentra US$ 900 trilhões em ativos, sendo US$ 330 trilhões em imóveis e US$ 300 trilhões em renda fixa.

Então, ele defende que a valorização de ativos como imóveis reflete a busca por proteção contra a inflação. Mas, na sua visão, apenas o Bitcoin, com oferta limitada e transparência programada, poderia cumprir esse papel de forma sustentável, apesar da volatilidade.

Lightning Network amplia usabilidade do Bitcoin

Kolling destacou o avanço da Lightning Network, solução de segunda camada que permite transações instantâneas e de baixo custo:

A Lightning muda isso ao permitir transferências quase instantâneas com privacidade e custo reduzido.

Segundo ele, a rede já movimenta cerca de US$ 300 milhões por mês.

Por fim, Kolling classificou a Lightning como ‘e-commerce em Bitcoin’. Afinal, ela viabiliza pagamentos rápidos e eficientes, resolvendo um dos principais desafios históricos da criptomoeda.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.