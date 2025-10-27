Bitcoin Hoje (27/10): Strategy e Oranje reforçam posições em BTC

Resumo da notícia

A Strategy, liderada por Michael Saylor, comprou 390 BTC por US$ 43,4 milhões.

A brasileira OranjeBTC adquiriu 7 BTC, ampliando sua posição para 3.708 unidades.

Strategy já detém mais de 640 mil BTC, avaliados em cerca de US$ 74 bilhões.

A Strategy, maior empresa de tesouraria de Bitcoin do mundo, anunciou mais uma grande compra da criptomoeda nesta semana. Sob a liderança de Michael Saylor, a companhia adquiriu 390 BTC, no valor de US$ 43,4 milhões, com preço médio de US$ 111.053 por unidade. Por isso, é a maior detentora corporativa de Bitcoin hoje.

Com a nova aquisição, a Strategy eleva suas reservas para 640.808 bitcoins, avaliados hoje em aproximadamente US$ 74 bilhões. O custo total de compra ao longo do tempo foi de US$ 47,44 bilhões. Portanto, o preço médio é de US$ 74.032 por BTC.

Strategy reforça liderança entre empresas que detêm Bitcoin hoje

O montante acumulado pela empresa equivale a mais de 3% da oferta total de 21 milhões de BTC, consolidando sua posição como o maior detentor institucional de Bitcoin hoje. Além disso, aos preços atuais, os ganhos potenciais da Strategy superam US$ 26,6 bilhões, reforçando a estratégia de longo prazo de Saylor.

Também vale destacar que as aquisições recentes foram financiadas por meio da emissão de ações preferenciais perpétuas — Strike (STRK), Strife (STRF) e Stride (STRD). Esse modelo tem permitido à empresa captar recursos no mercado sem precisar vender suas reservas de Bitcoin, ampliando sua exposição de forma sustentável.

Michael Saylor vem reiterando que o Bitcoin hoje é o ‘ativo mais sólido e previsível do planeta’, destacando o papel da criptomoeda como reserva de valor diante da desvalorização das moedas fiduciárias.

A estratégia também vem inspirando outras empresas a apostarem não apenas na tesouraria em Bitcoin, mas também nas melhores altcoins.

OranjeBTC amplia tesouraria e mira expansão na América Latina

No Brasil, a OranjeBTC seguiu o mesmo movimento e comprou 7 BTC por cerca de US$ 774 mil recentemente, com preço médio de US$ 110.613 por unidade. Agora, suas reservas totais alcançam 3.708 BTC, a um custo total de US$ 390,94 milhões e preço médio de US$ 105.431.

A empresa mantém um modelo com inspiração no da Strategy, tratando o Bitcoin como um ativo estratégico e de longo prazo. Aliás, no cenário latino-americano, a OranjeBTC já se destaca como a maior detentora corporativa da criptomoeda, reforçando a crescente adoção institucional na região. Ela ultrapassou a Méliuz nesse quesito.

Nesta segunda-feira (27/10), a Oranje divulgou no X sua aquisição mais recente. Afinal, sua estratégia parece ser manter o máximo de transparência a respeito das aquisições de Bitcoin hoje, com o objetivo de atrair novos investidores em potencial.

OranjeBTC has acquired 7 BTC for ~$774k at ~$110,613 per Bitcoin and has achieved a BTC Yield of 1.82% YTD 2025. As of 10/27/2025, we hold 3,708 BTC acquired for ~$390.94 million at ~$105,431 per Bitcoin. Ticker: OBTC3 pic.twitter.com/SZ8H4Jw9mI — OranjeBTC (@ORANJEBTC) October 27, 2025

