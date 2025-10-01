Bitcoin ganha força em meio a crise política nos EUA

Resumo da notícia

Bitcoin sobe 2,76% e chega a US$ 117.427 em meio à paralisação do governo dos EUA.

Cresce a percepção do BTC como ativo de proteção, comparável ao ouro.

Instabilidade política e econômica pressiona os mercados tradicionais e fortalece a busca por criptomoedas.

O Bitcoin registrou alta nesta quarta-feira (01/10) enquanto a maioria dos ativos de risco recuava. A paralisação do governo dos Estados Unidos, resultado da falta de acordo no Congresso para financiar despesas federais, levou investidores a buscar alternativas consideradas mais seguras.

Nesse contexto, a principal criptomoeda do mercado passou a ser negociada a US$ 117.427 por volta das 17h (horário de Brasília). Isso representa um avanço de 2,76% em um dia.

Aumenta percepção do Bitcoin como reserva de valor

O cenário reforça a percepção crescente de que o Bitcoin pode assumir o papel de reserva de valor em momentos de instabilidade. No entanto, ainda não está claro se isso pode se estender às melhores altcoins.

Além disso, a comparação com o ouro, que também atingiu recorde histórico no mesmo dia, mostra como os dois ativos estão servindo como proteção em períodos de incerteza.

Já a paralisação do governo americano expõe fragilidades políticas. O projeto de lei que buscava estender o financiamento federal não obteve apoio suficiente no Senado. Por isso, acabou intensificando o pessimismo no mercado.

Também houve pressão adicional com a ameaça do presidente Donald Trump de cortar benefícios do governo para ‘um grande número de pessoas’ caso o impasse não seja resolvido.

Moeda se consolida com interesse institucional

Os contratos futuros das bolsas americanas já indicavam uma abertura negativa nesta quarta-feira. Então, muitos investidores recorreram a ativos alternativos diante da expectativa de queda prolongada nos índices de Wall Street.

Por outro lado, a força do Bitcoin demonstra como o mercado cripto está cada vez mais integrado às decisões de grandes players institucionais.

Também a valorização anual da criptomoeda chama a atenção. Até agora, o BTC acumula alta de cerca de 25% em 2025, refletindo tanto o aumento do interesse institucional quanto a mudança na narrativa global em torno do ativo.

Perspectivas para os investidores

Muitos gestores de fundos já estão tratando o Bitcoin não mais como uma simples aposta especulativa, mas como peça legítima em estratégias de diversificação.

Portanto, fica a dúvida se a crise nos Estados Unidos pode acelerar a migração de capital para ativos descentralizados.

Especialistas preveem que a adoção institucional se intensificará, consolidando o BTC como instrumento de proteção em escala global.

Seja como for, o avanço recente reforça que, em tempos de incerteza, o Bitcoin tende a se beneficiar da busca por segurança financeira.

