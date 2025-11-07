Resumo da notícia

O Bitcoin mantém US$ 100 mil após queda semanal de 16% e US$ 240 milhões em entradas de ETFs.

Dados on-chain mostram aumento nos depósitos em corretoras e persistência do medo.

Detentores de longo prazo continuam acumulando, com preço realizado perto de US$ 78,5 mil.

O preço do Bitcoin (BTC) está sendo negociado por volta de US$ 102. Com isso, a criptomoeda continua sendo negociada acima do suporte de US$ 100 mil.

Isso acontece depois de uma forte queda no fechamento semanal de 16% para o BTC. Enquanto isso, os ETFs à vista de Bitcoin encerraram uma sequência de seis dias de saídas.

Nesta quinta-feira (06/11), eles registraram entradas líquidas de US$ 240 milhões. Enquanto isso, os ETFs à vista de Ethereum também tiveram seu primeiro dia positivo em quase uma semana, com entradas de US$ 12,5 milhões.

Apesar da leve recuperação, os dados dos ETFs indicam que a ansiedade dos investidores ainda é alta. Por outro lado, o Índice de Medo e Ganância caiu para 21.

Medo persiste apesar das entradas em ETFs

De acordo com a CryptoQuant, o Bitcoin ainda não atingiu o que os analistas chamam de ‘ponto real de capitulação’.

Ou seja, as reservas nas corretoras da Binance continuam subindo, o que indica que traders seguem enviando BTC para venda, e não para acumulação.

Mas, a média de sete dias dos depósitos de BTC também permanece alta. Assim, a dominância dos depósitos segue superando os saques da maior criptomoeda do mercado.

O Índice de Prêmio da Coinbase continua negativo, o que mostra fraqueza na demanda institucional e varejista dos EUA.

Em correções anteriores, picos nesse índice indicavam forte compra por investidores norte-americanos. Mas, desta vez, essa pressão compradora está ausente.

Além disso, o índice de lucro realizado de detentores de curto prazo (STH RPR) está em 0,984. Algo bem distante dos níveis de pânico vistos em fundos anteriores.

Analistas afirmam também que, enquanto esses detentores não capitularem e a demanda à vista não retornar com força, o BTC dificilmente formará um piso definitivo.

Longo prazo absorve pressão do Bitcoin hoje

Os investidores de longo prazo, carteiras que nunca registraram saídas, continuam acumulando BTC mesmo com a queda nos preços. O preço realizado desses detentores permanentes subiu para US$ 78,5 mil.

Sendo assim, essas entidades incluem instituições, fundos e grandes investidores, que estão absorvendo a pressão vendedora do mercado.

Com isso, analistas acreditam que, se o BTC não cair abaixo do custo médio realizado de US$ 78,5 mil, o mercado dificilmente entrará em um novo ‘inverno cripto’.

Análise de preço do Bitcoin hoje

O Bitcoin enfrenta uma zona de resistência entre US$ 103 mil e US$ 108 mil hoje, com suporte firme em US$ 100 mil.

Desse modo, o indicador Balance of Power (BoP) mostra que a força compradora começa a retornar, mesmo com o aumento da volatilidade.

Já RSI em 35 aponta para uma configuração neutra a sobrevendida, enquanto o histograma do MACD se aproxima da convergência.

Agora, se o preço do Bitcoin conseguir se manter acima de US$ 100 mil, pode buscar uma recuperação até US$ 108 mil ou até US$ 115 mil.

Mas, se perder o nível psicológico dos US$ 100 mil, as perdas podem se acelerar rumo a US$ 95 mil, testando a zona de acumulação de longo prazo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.