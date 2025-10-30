Bitcoin Hoje (30/10): BTC segue em queda após anúncio do Fed

Resumo da notícia

Bitcoin recua para US$ 110 mil após decisão do Fed e fala de Jerome Powell.

Acordo comercial entre EUA e China trouxe volatilidade ao mercado.

Analistas veem impacto positivo no médio prazo com o fim do aperto monetário.

O Bitcoin hoje (30/10) está em queda, assim como o mercado de criptomoedas de maneira mais ampla, refletindo a reação dos investidores à nova decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

O banco central dos Estados Unidos cortou os juros em 0,25 ponto percentual, levando a taxa para o intervalo entre 3,75% e 4%. No entanto, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, reduziu o otimismo do mercado ao indicar que não há planos para novos cortes neste ano.

Além disso, houve o anúncio de um novo acordo entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. O entendimento entre EUA e China chegou a impulsionar o Bitcoin durante a madrugada, mas a alta não se sustentou ao longo do dia.

Fala de Powell derruba o Bitcoin hoje

A principal criptomoeda do mundo caiu 2,5%, pouco acima de US$ 110.000, após ter recuperado temporariamente o nível de US$ 113 mil.

O Bitcoin hoje não é a única moeda em queda. O Ethereum (ETH) também teve uma queda de 2,5%, mantendo-se em torno de US$ 3.900, enquanto a Solana (SOL) recuou 1,3%. Por outro lado, a BNB manteve a estabilidade. Mas o Dogecoin caiu cerca de 2%, reforçando o desempenho ruim das melhores memecoins.

A fala de Powell gerou incertezas ao afirmar que uma nova redução na taxa básica de juros em dezembro é improvável:

Uma nova redução na taxa de juros na reunião de dezembro não é algo garantido. Muito pelo contrário.

A decisão dividiu opiniões dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Então, o tom cauteloso do banco central acabou pressionando os ativos de risco, como as criptomoedas, que haviam se beneficiado anteriormente da expectativa de uma política monetária mais flexível.

Analistas do setor apontam que a redução de juros, mesmo tímida, tende a beneficiar o mercado cripto no médio prazo. Afinal, pode abrir espaço para uma recuperação do fluxo em direção aos ativos digitais.

EUA e China chegam a acordo comercial

O clima geopolítico também está pesando sobre os preços. Afinal, o novo acordo entre Trump e Xi, anunciado em Busan, Coreia do Sul, provocou uma breve alta no mercado. No entanto, o entusiasmo foi seguido por correção.

Trump afirmou que os EUA reduzirão as tarifas sobre produtos chineses de 20% para 10%, mencionando que um acordo comercial ‘pode ser fechado em breve’.

O presidente norte-americano descreveu a reunião com Xi como ‘nota 12’ em uma escala de 0 a 10, reforçando o tom de otimismo. Mas a ausência de uma coletiva conjunta e de anúncios concretos reduziu o impacto positivo.

Por fim, a incerteza sobre o andamento do acordo comercial e a trajetória dos juros deve manter volátil o Bitcoin hoje, assim como o mercado cripto como um todo nas próximas semanas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.