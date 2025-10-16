Bitcoin Hoje (16/10): BTC recua com dúvidas sobre Trump e ETFs

Resumo da notícia

Bitcoin cai 1% e opera em torno de US$ 111.571, com baixa liquidez e pouca convicção no mercado.

Analistas veem o movimento como uma correção estrutural após excesso de alavancagem.

Perspectivas de recuperação dependem de fatores macroeconômicos e da retomada da demanda por ETFs.

O Bitcoin hoje enfrenta mais um momento de volatilidade, refletindo a fragilidade recente do mercado cripto. Na manhã desta quinta-feira (16/10), a principal criptomoeda do mundo operava em queda de cerca de 0,67%, cotada a US$ 111.571, segundo dados do CoinMarketCap.

Entre as altcoins, o cenário também é negativo: o Ethereum recua 1,67%, enquanto Solana e Dogecoin registram perdas de 3,75% e 1,51%, respectivamente.

Após uma redução de US$ 19 bilhões na alavancagem e uma demanda mais fraca por ETFs, o mercado entrou em modo de espera. Por isso, analistas indicam que a recente liquidação foi mais uma correção técnica do que um sinal de fuga generalizada de investidores. No entanto, ainda não se desenha uma perspectiva de recuperação.

Zona crítica de suporte pode definir próximos movimentos

O Bitcoin hoje está em uma faixa de preço delicada, entre US$ 108.400 e US$ 117.100. Segundo a Glassnode, cerca de 5% da oferta total está sendo mantida em prejuízo nessa faixa, o que pode amplificar a volatilidade.

Além disso, a empresa alertou que uma quebra abaixo de US$ 108.400 sinalizaria ‘fraqueza estrutural’ e abriria espaço para uma correção mais acentuada.

Também é importante destacar que investidores de longo prazo estão realizando lucros de forma gradual, reduzindo suas posições em cerca de 300.000 BTC.

Aliás, esse comportamento indica que, embora o mercado mantenha certa cautela, não há pânico generalizado entre os grandes detentores, incluindo aqueles que apostam em novas criptomoedas.

Sinais de estabilização e otimismo moderado

Apesar do cenário de incerteza, há sinais de que o pior pode ter passado. Um relatório recente da K33 Research apontou que quedas semelhantes de juros em aberto ‘tendem a se alinhar com os fundos do mercado’.

Em outras palavras, os analistas acreditam que o mercado pode estar próximo de uma nova base de suporte.

Além disso, o relatório destaca fatores que sustentam uma possível recuperação, como políticas econômicas expansionistas, crescente interesse institucional e a expectativa de novos ETFs de Bitcoin.

Passos de Trump continuam pressionando Bitcoin hoje

Apesar disso, as incertezas sobre a política comercial e a inflação dos EUA ainda podem manter os preços voláteis nas próximas semanas.

Ainda há a expectativa de cortes dos juros americanos pelo Federal Reserve (Fed) nas próximas reuniões. Mas isso já está em grande parte precificado pelos investidores.

Portanto, a tensão comercial entre EUA e China, com o anúncio recente de novas tarifas pelo presidente Donald Trump, continua sendo um fator de desestabilização. Afinal, são uma potencial fonte de aumento de preços nos EUA.

Por isso, a Glassnode reforçou uma visão mais conservadora, observando que a recuperação dependerá da retomada da compra constante de ETFs e do aumento da acumulação on-chain.

An Early Black Friday Bitcoin’s rally to $126k reversed amid macro stress and a $19B futures wipeout. ETF inflows slowing and volatility spiking, the market enters a reset phase marked by a historic leverage flush. Read the full Week On-Chain below👇https://t.co/Osm96VjuJg pic.twitter.com/BgYTJ7qfIe — glassnode (@glassnode) October 15, 2025

O consenso entre analistas é que o Bitcoin hoje ainda busca um ponto de equilíbrio. O mercado mostra resiliência, mas permanece vulnerável às mudanças no cenário global e ao humor dos investidores.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.