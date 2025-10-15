Resumo da notícia

O governo dos EUA anunciou a apreensão de 127.271 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões, de um esquema de fraude global.

A operação criminosa, conhecida como 'pig butchering', era liderada por Chen Zhi e seu conglomerado Prince Group, sediado no Camboja.

O governo dos EUA transferiu 667,6 BTC (cerca de US$ 74,8 milhões) para uma nova carteira, aumentando a especulação no mercado.

O preço do bitcoin hoje se mantém estável, sendo negociado na faixa de US$ 112 mil, mostrando resiliência apesar das movimentações governamentais.

O preço do bitcoin hoje permanece resiliente na casa dos US$ 112 mil, enquanto investidores analisam o impacto de uma das maiores apreensões de criptomoedas da história. O governo dos Estados Unidos revelou ter confiscado 127.271 BTC, equivalentes a cerca de US$ 14 bilhões, ligados a uma rede criminosa internacional.

A notícia, que veio à tona em meio a um mercado que ainda se recupera de uma forte correção, adiciona uma nova camada de incerteza e especulação sobre o futuro dos ativos digitais. No momento da redação deste artigo, o Bitcoin é negociado a US$ 111.572, com uma leve alta de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O esquema de fraude ‘Pig Butchering’ desmantelado

A apreensão bilionária resulta de uma investigação sobre um sofisticado esquema de fraude conhecido como ‘pig butchering’ (abate de porcos, em tradução livre).

Chen Zhi, empresário cambojano e fundador do Prince Group, um conglomerado com sede no Camboja, liderava a operação. As autoridades americanas revelaram que a rede criminosa enganava vítimas em todo o mundo, convencendo-as a investir grandes somas em plataformas de criptomoedas fraudulentas.

According to the U.S. Department of Justice, Chen Zhi, known as Vincent, and Prince Holding Group are charged with running forced-labor sc-m operations from Cambodia and laundering billions in crypto. Prosecutors say about $15B in bitcoin has been seized, and the U.S. and U.K.… pic.twitter.com/nntADspnzd — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) October 15, 2025

Chen enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções coordenadas a 146 entidades e indivíduos ligados ao esquema, demonstrando um esforço internacional para combater crimes envolvendo criptoativos.

Transferências governamentais alimentam especulação

Adicionando mais combustível à especulação do mercado, análises on-chain identificaram que o governo dos EUA também transferiu 667,6 BTC, ou aproximadamente US$ 74,8 milhões, para um novo endereço de carteira na manhã de terça-feira (14/10).

Embora a origem desses fundos não esteja diretamente ligada à apreensão do Prince Group, a movimentação de grandes quantidades de Bitcoin por uma entidade governamental sempre gera nervosismo entre os investidores.

A principal preocupação é que a eventual liquidação desses ativos no mercado aberto possa criar uma forte pressão de venda, impactando negativamente o preço do bitcoin. Vendas governamentais de grandes quantidades de BTC apreendidas costumam causar volatilidade temporária nos preços.

Preço do Bitcoin hoje: análise técnica e perspectivas

O Bitcoin hoje mantém uma posição técnica relativamente sólida, apesar das notícias sobre as apreensões. A criptomoeda está sendo negociada acima do nível de suporte psicológico crucial de US$ 110 mil, que tem servido como uma barreira importante nas últimas semanas.

O Bitcoin registrou uma máxima de US$ 113.537 e uma mínima de US$ 110.456 nas últimas 24 horas, demonstrando uma faixa de negociação relativamente estreita. Já a capitalização de mercado permanece robusta em US$ 2,22 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 79,67 bilhões.

Analistas técnicos apontam que o BTC precisa romper a resistência de US$ 115 mil para retomar uma trajetória de alta mais consistente. A criptomoeda está sendo negociada 11,35% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126.080, atingida em 6 de outubro de 2025.

Contexto do mercado cripto hoje

O mercado cripto como um todo enfrenta desafios significativos neste momento. Afinal, o valor total do mercado caiu US$ 111 bilhões recentemente, atingindo US$ 3,78 trilhões, o que reflete uma onda de cautela entre os investidores.

Vale destacar que essa correção veio após um dos maiores eventos de liquidação da história do mercado cripto, com US$ 19 bilhões em posições alavancadas sendo eliminadas. Como resultado, mais de 1,6 milhão de traders foram forçados a liquidar suas posições em meio a chamadas de margem em cascata.

Paralelamente, tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China também pesam sobre os ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Apesar desses ventos contrários, os fundamentos do Bitcoin permanecem sólidos. Por exemplo, a taxa de hash da rede continua em níveis recordes, e os holders de longo prazo mantiveram suas posições durante a correção, sinalizando confiança na valorização futura do ativo.

Bitcoin Fear and Greed Index is 34. Fear

Current price: $113,000 pic.twitter.com/aox2oagqRl — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) October 15, 2025

Implicações para o mercado de criptomoedas

A notícia de uma apreensão massiva tem um duplo significado para o mercado.

Por um lado, demonstra a crescente capacidade das autoridades em rastrear e confiscar criptoativos utilizados em atividades ilícitas. Isso pode fortalecer a imagem do setor a longo prazo e afastar maus atores. Nesse sentido, a transparência da blockchain permite que investigadores sigam o rastro de fundos ilícitos, uma precisão impossível em sistemas financeiros tradicionais.

Por outro lado, a posse de uma quantidade tão grande de Bitcoin por um governo cria um excesso de oferta potencial. Caso o governo americano decida vender esses ativos, a pressão sobre o preço pode ser significativa. No entanto, o mercado parece estar absorvendo a notícia com calma.

O suporte crucial acima de US$ 110 mil permanece intacto. Essa resiliência sugere que os investidores estão diferenciando entre eventos de curto prazo e fundamentos de longo prazo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.