Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Bitcoin hoje: mercado reage a mega apreensão de US$ 14 bilhões

Governo dos EUA anuncia maior apreensão de criptomoedas da história ao confiscar 127.271 BTC de esquema de fraude global.

Camila Picheth By Camila Picheth Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Bitcoin hoje: mercado reage a mega apreensão de US$ 14 bilhões

Resumo da notícia

  • O governo dos EUA anunciou a apreensão de 127.271 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões, de um esquema de fraude global.
  • A operação criminosa, conhecida como 'pig butchering', era liderada por Chen Zhi e seu conglomerado Prince Group, sediado no Camboja.
  • O governo dos EUA transferiu 667,6 BTC (cerca de US$ 74,8 milhões) para uma nova carteira, aumentando a especulação no mercado.
  • O preço do bitcoin hoje se mantém estável, sendo negociado na faixa de US$ 112 mil, mostrando resiliência apesar das movimentações governamentais.

O preço do bitcoin hoje permanece resiliente na casa dos US$ 112 mil, enquanto investidores analisam o impacto de uma das maiores apreensões de criptomoedas da história. O governo dos Estados Unidos revelou ter confiscado 127.271 BTC, equivalentes a cerca de US$ 14 bilhões, ligados a uma rede criminosa internacional.

A notícia, que veio à tona em meio a um mercado que ainda se recupera de uma forte correção, adiciona uma nova camada de incerteza e especulação sobre o futuro dos ativos digitais. No momento da redação deste artigo, o Bitcoin é negociado a US$ 111.572, com uma leve alta de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O esquema de fraude ‘Pig Butchering’ desmantelado

A apreensão bilionária resulta de uma investigação sobre um sofisticado esquema de fraude conhecido como ‘pig butchering’ (abate de porcos, em tradução livre).

Chen Zhi, empresário cambojano e fundador do Prince Group, um conglomerado com sede no Camboja, liderava a operação. As autoridades americanas revelaram que a rede criminosa enganava vítimas em todo o mundo, convencendo-as a investir grandes somas em plataformas de criptomoedas fraudulentas.

Chen enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções coordenadas a 146 entidades e indivíduos ligados ao esquema, demonstrando um esforço internacional para combater crimes envolvendo criptoativos.

Transferências governamentais alimentam especulação

Adicionando mais combustível à especulação do mercado, análises on-chain identificaram que o governo dos EUA também transferiu 667,6 BTC, ou aproximadamente US$ 74,8 milhões, para um novo endereço de carteira na manhã de terça-feira (14/10).

Embora a origem desses fundos não esteja diretamente ligada à apreensão do Prince Group, a movimentação de grandes quantidades de Bitcoin por uma entidade governamental sempre gera nervosismo entre os investidores.

A principal preocupação é que a eventual liquidação desses ativos no mercado aberto possa criar uma forte pressão de venda, impactando negativamente o preço do bitcoin. Vendas governamentais de grandes quantidades de BTC apreendidas costumam causar volatilidade temporária nos preços.

Preço do Bitcoin hoje: análise técnica e perspectivas

O Bitcoin hoje mantém uma posição técnica relativamente sólida, apesar das notícias sobre as apreensões. A criptomoeda está sendo negociada acima do nível de suporte psicológico crucial de US$ 110 mil, que tem servido como uma barreira importante nas últimas semanas.

O Bitcoin registrou uma máxima de US$ 113.537 e uma mínima de US$ 110.456 nas últimas 24 horas, demonstrando uma faixa de negociação relativamente estreita. Já a capitalização de mercado permanece robusta em US$ 2,22 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 79,67 bilhões.

Analistas técnicos apontam que o BTC precisa romper a resistência de US$ 115 mil para retomar uma trajetória de alta mais consistente. A criptomoeda está sendo negociada 11,35% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126.080, atingida em 6 de outubro de 2025.

Gráfico do preço do Bitcoin hoje mostrando cotação em US$ 112 mil em 15 de outubro de 2025

Contexto do mercado cripto hoje

O mercado cripto como um todo enfrenta desafios significativos neste momento. Afinal, o valor total do mercado caiu US$ 111 bilhões recentemente, atingindo US$ 3,78 trilhões, o que reflete uma onda de cautela entre os investidores.

Vale destacar que essa correção veio após um dos maiores eventos de liquidação da história do mercado cripto, com US$ 19 bilhões em posições alavancadas sendo eliminadas. Como resultado, mais de 1,6 milhão de traders foram forçados a liquidar suas posições em meio a chamadas de margem em cascata.

Paralelamente, tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China também pesam sobre os ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Apesar desses ventos contrários, os fundamentos do Bitcoin permanecem sólidos. Por exemplo, a taxa de hash da rede continua em níveis recordes, e os holders de longo prazo mantiveram suas posições durante a correção, sinalizando confiança na valorização futura do ativo.

Implicações para o mercado de criptomoedas

A notícia de uma apreensão massiva tem um duplo significado para o mercado.

Por um lado, demonstra a crescente capacidade das autoridades em rastrear e confiscar criptoativos utilizados em atividades ilícitas. Isso pode fortalecer a imagem do setor a longo prazo e afastar maus atores. Nesse sentido, a transparência da blockchain permite que investigadores sigam o rastro de fundos ilícitos, uma precisão impossível em sistemas financeiros tradicionais.

Por outro lado, a posse de uma quantidade tão grande de Bitcoin por um governo cria um excesso de oferta potencial. Caso o governo americano decida vender esses ativos, a pressão sobre o preço pode ser significativa. No entanto, o mercado parece estar absorvendo a notícia com calma.

O suporte crucial acima de US$ 110 mil permanece intacto. Essa resiliência sugere que os investidores estão diferenciando entre eventos de curto prazo e fundamentos de longo prazo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Camila Picheth
Camila Picheth

Camila Picheth é jornalista com mais de 10 anos de experiência, especializada em Web3. Traduz tecnologias emergentes em narrativas claras e acessíveis para diferentes públicos do universo cripto e atua como Chainlink Advocate.

Camila Picheth on X

Share:
Artigos Relacionados