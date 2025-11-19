Bitcoin Hoje (19/11): BTC renova queda em meio a pessimismo

Resumo da notícia

Bitcoin atinge novas mínimas, chegando a US$ 91.158 durante a manhã.

Mercado reage à falta de dados econômicos nos EUA e ao tom mais duro do Fed.

Instituições reduzem exposição enquanto analistas apontam queda na liquidez em dólar.

O Bitcoin hoje (19/11) amplia seu movimento de queda e volta a testar níveis vistos há seis meses, operando na faixa entre US$ 92.000 e US$ 95.000 após ter tocado os US$ 90.000 durante a madrugada. Por volta de 12h30, a moeda caía 2,21% em relação ao dia anterior.

Os investidores seguem avaliando o impacto da ausência de dados macroeconômicos após o shutdown de 43 dias nos EUA e o sinal de cautela emitido pelo Federal Reserve (Fed). Afinal, o tom mais duro do banco central americano reacendeu o receio de que não ocorra uma redução de juros em dezembro.

A combinação de incerteza econômica e saídas recordes de ETFs pode elevar ainda mais a pressão vendedora até o fim do dia.

Bitcoin hoje sente impacto da turbulência macroeconômica

A recente queda de quase 30% desde o pico de outubro, quando o ativo tocou US$ 126.000, consolidou um ambiente de fragilidade. Também pesou a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, que afirmou que ‘uma redução maior na taxa de juros… não é uma medida garantida’.

Os analistas destacam que a falta de dados amplia a incerteza a respeito do Bitcoin hoje. E o fluxo institucional ajuda a explicar esse cenário. Por exemplo, as saídas de US$ 1,8 bilhão em ETFs na última semana mostram um reposicionamento agressivo.

Também houve um recuo de US$ 870 milhões apenas em produtos ligados ao Bitcoin na quinta-feira. Aliás, esse movimento reflete tanto a queda de liquidez global quanto o fim do entusiasmo com a agenda pró-cripto de Donald Trump.

Por exemplo, o Ethereum (ETH) caiu abaixo de US$ 3.000, enquanto a Solana recuou cerca de um terço desde outubro. Em seguida, a queda geral apagou aproximadamente US$ 1 trilhão do mercado cripto, incluindo muitas das melhores altcoins.

As ações ligadas ao setor também vêm sofrendo. A Coinbase recuou para US$ 260,26, e o MSTR para US$ 191,59, refletindo uma atividade menor de negociação.

Estratégias institucionais incluam compras bilionárias

Mas nem todas as instituições reduziram a exposição, mesmo com o Bitcoin abaixo de US$ 90.000. Por exemplo, a Strategy Inc adquiriu 8.178 BTC a um preço médio de US$ 102.171, ampliando suas reservas para 649.870 BTC.

A empresa levantou US$ 715 milhões para financiar novas operações. Portanto, o aumento reforça a tática de ampliar suas posições mesmo durante as quedas, contrariando o sentimento negativo do mercado.

Arthur Hayes, ex-CEO da Bitmex, atribui a correção à queda da liquidez em dólares. Além disso, ele alerta que a desvalorização do Bitcoin hoje, diante de bolsas em máximas históricas, sugere um ‘evento de crédito’.

Então, se as ações tiverem correções entre 10% e 20%, Hayes acredita que o governo americano poderá ‘imprimir’ mais dólares, empurrando o Bitcoin para até US$ 250.000.

Ele ainda aponta que os ETFs registram saídas porque grandes players usam esses produtos em ‘operações de base’, e não como aposta direcional no preço.

Hayes afirma que o recuo atual reduz a rentabilidade dessas operações, derrubando as entradas nos ETFs. Também destaca que os investidores de varejo podem estar interpretando mal o comportamento institucional, criando um ciclo de vendas que amplia a pressão sobre o mercado.

