Bitcoin Hoje (28/10): BTC ultrapassa US$ 115 mil com Fed na mira

Resumo da notícia

O Bitcoin voltou a valer mais de US$ 115.000 na manhã desta terça-feira (28/10).

A alavancagem do Bitcoin se aproxima de US$ 40 bilhões antes da decisão do Fed.

Mercado antecipa corte de 0,25 ponto percentual nos juros dos EUA.

Crescente interesse em derivativos indica otimismo, mas também risco de volatilidade.

O Bitcoin hoje (28/10) opera em alta, com os investidores de olho na próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA.

A principal criptomoeda do mercado subia mais de 1% por volta das 11h (horário de Brasília), ultrapassando a marca de US$ 115.000.

Além disso, o mercado observa um aumento expressivo na alavancagem de derivativos de Bitcoin, o que sinaliza expectativas positivas antes da reunião do Fed. O interesse em aberto — métrica que reflete o valor total de contratos em andamento — atingiu US$ 37,63 bilhões, segundo dados da CryptoQuant.

Foco dos investidores está no corte de juros do Fed

Os mercados aguardam um corte de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros, o que poderia impulsionar o apetite por ativos de risco, como o Bitcoin e outras criptomoedas promissoras.

A paralisação parcial do governo dos EUA criou um vácuo de dados econômicos, limitando a visibilidade do Fed. No entanto, declarações recentes do presidente do órgão, Jerome Powell, reforçaram o sentimento positivo a respeito de um possível fim do aperto quantitativo,

A expectativa de flexibilização monetária ocorre em um contexto de inflação sob controle e enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA. Aliás, esses fatores já levaram o Fed a reduzir os juros em setembro.

Bitcoin hoje já precifica a decisão

Parte dos investidores acredita que uma valorização adicional do Bitcoin hoje já está parcialmente precificada. Ou seja, a confirmação do corte poderia não ter um impacto significativo sobre o preço da moeda.

A alta recente do BTC, que saltou de US$ 107.600 na semana passada para mais de US$ 116.000 no fim de semana, foi acompanhada de um aumento expressivo nas apostas alavancadas. Mas a moeda teve um refluxo na segunda-feira (27/10).

O novo movimento de alta reflete uma postura mais confiante dos traders. Também eleva o risco de liquidações em massa, caso o mercado reverta.

Nesta terça-feira, o Ethereum (ETH) opera estável, a US$ 4,164 (alta de 0,37%). Já a Solana (SOL) sobe 1,61%, chegando a US$ 202,11. Enquanto isso, o XRP avança 1,81%, a US$ 2,65.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.