Bitcoin Hoje (31/10): BTC chega ao Dia das Bruxas no vermelho

Resumo da notícia

Bitcoin deve encerrar outubro em queda, o primeiro ‘outubro vermelho’ desde 2018.

Analistas divergem sobre o impacto do movimento e o que esperar para novembro.

Michael Saylor mantém previsão otimista e afirma que BTC pode chegar a US$ 150.000 até o fim de 2025.

O Dia das Bruxas chegou, e o Bitcoin hoje parece ter entrado no clima. Afinal, o mercado amanheceu com um cenário sombrio. Após seis anos seguidos de ganhos em outubro, o chamado ‘Uptober’ deve terminar no vermelho esta vez.

O ‘banho de sangue’ era superior a 5% até o fechamento deste artigo, considerando o horizonte de um mês. Portanto, interrompe uma sequência histórica de alta que vinha desde 2019. Agora, o debate se volta ao rumo do BTC nas próximas semanas.

Outubro assusta traders e quebra sequência de altas

Desde 2013, outubro costuma ser um dos meses mais positivos para o Bitcoin, com apenas duas exceções anteriores — 2014 e 2018. Mas 2025 parece ter quebrado o padrão. O que antes era um mês de otimismo virou um período de cautela e volatilidade, que afetou não apenas o Bitcoin, mas também as melhores altcoins.

O Bitcoin hoje, por volta das 6h30 (horário de Brasília), era cotado a US$ 109.898. Isso representa uma desvalorização de 5,63% em um mês. Também demonstra a dificuldade que o BTC vem tendo para se manter acima do patamar de US$ 110.000.

A queda da moeda em outubro foi intensificada por um ‘flash crash’ no meio do mês, provocado por tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve, na última quarta-feira, também não foi suficiente para reverter o pessimismo.

Histórico de novembro traz esperança para o Bitcoin hoje

De acordo com o pesquisador Timothy Peterson, não há uma correlação direta entre o desempenho de outubro e o dos meses seguintes:

O retorno médio após um outubro fraco é de 11%, enquanto um outubro forte costuma render 21%.

No entanto, historicamente, novembro é o melhor mês para o Bitcoin. Também é o período que mais impulsiona os ralis de final de ano. Em média, o BTC registra ganhos de 46% em novembro e 78% no acumulado do quarto trimestre.

Dados recentes reforçam a tendência. Afinal, o ativo subiu 57% no quarto trimestre de 2023 e 48% no de 2024. Mesmo em anos de baixa, como 2018 e 2022, as perdas não anularam completamente o potencial de recuperação do período.

Michael Saylor mantém otimismo e mira US$ 150.000

Enquanto o mercado enfrenta incertezas, o fundador da Strategy, Michael Saylor, segue confiante. Em um evento recente em Las Vegas, ele afirmou que o Bitcoin hoje está ‘com um desconto de 99%’ e pode atingir US$ 150.000 até o fim de 2025.

Para Saylor, a adoção institucional e a escassez do BTC continuarão impulsionando seu valor:

Quando os banqueiros disserem que o Bitcoin é uma boa ideia, cada unidade valerá US$ 10 milhões.

Por fim, ele reforçou que o atual cenário de volatilidade não muda sua convicção a respeito do preço do Bitcoin:

O Bitcoin é uma revolução tecnológica e financeira. Quem entende isso cedo, está comprando a 1% do preço que o mundo vai pagar quando finalmente acordar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.