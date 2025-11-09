Bitcoin Hoje: BTC avança pouco à espera de corte de juros

Resumo da notícia

Bitcoin sobe 0,7% após dados de inflação e mercado de trabalho nos EUA.

Fed deve anunciar corte de juros na próxima reunião, impulsionando otimismo.

IPOs de empresas cripto como Figure e Gemini reforçam o apetite do mercado.

O Bitcoin hoje opera em leve alta, acompanhando o otimismo dos investidores após dados mais brandos de inflação ao produtor nos EUA.

A criptomoeda subia 0,7% às 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11/9). No entanto, ainda acumula perdas após atingir seu preço recorde em meados de agosto.

Inflação e mercado de trabalho dos EUA impactam o Bitcoin hoje

O desempenho do Bitcoin e das melhores altcoins reflete uma série de fatores que apontam para uma possível valorização do mercado cripto. No entanto, ainda há uma forte dose de cautela pairando sobre os investidores.

Os últimos dados mostram que o índice de preços ao consumidor nos EUA (CPI) subiu 0,4% em agosto, o maior aumento desde janeiro. Isso elevou a inflação anual para 2,9%.

Por outro lado, os pedidos semanais de seguro-desemprego surpreenderam ao atingir 263 mil, bem acima da projeção de 235 mil e no maior nível em quase quatro anos.

Com dados em direções inversas, ainda há a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) seja agressivo na decisão de juros marcada para 17 de setembro. Os futuros já precificam um corte de 0,25 ponto percentual. Mas alguns traders avaliam a chance de um corte maior, de 0,5 ponto, considerando a fraqueza do mercado de trabalho.

Também é consenso que taxas menores liberam liquidez e beneficiam ativos de risco como o BTC. Por isso, a moeda vem se valorizando nas últimas semanas, mesmo que a um ritmo lento.

IPOs movimentam o setor cripto nos EUA

O mercado cripto também acompanha a estreia de grandes empresas do setor na bolsa. A Figure Technology levantou US$ 787 milhões em sua oferta inicial, vendendo 31,5 milhões de ações a US$ 25. Ou seja, ficou bem acima da faixa projetada.

Além disso, a exchange Gemini, apoiada pelos gêmeos Winklevoss, elevou sua faixa de preço e busca uma avaliação de até US$ 3,08 bilhões.

Também empresas como Circle, Bullish e eToro tiveram estreias robustas em 2024. Agora, elas vêm se beneficiando de um ambiente regulatório mais amigável durante o governo Trump.

Por fim, o desempenho das altcoins permanece misto nesta quinta-feira. O Ether (ETH) opera estável a US$ 4.427,52. O XRP está levemente positivo, enquanto o SOL sobe 2%. Entre as memecoins, o Dogecoin avança 2,5%. Por outro lado, o $TRUMP recuou 0,7%.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.