Bitcoin Hoje (24/11): BTC segue pressionado após fim de semana

Resumo da notícia

O mercado opera com medo extremo enquanto Bitcoin tenta recuperar sua força.

Altcoins sofrem com baixa liquidez e maior risco de quedas acentuadas.

Volatilidade cresce e rejeição abaixo de US$ 95.000 pode confirmar nova tendência de baixa.

O Bitcoin hoje (24/11) permanece sob forte pressão após fracassar na tentativa de voltar à faixa dos US$ 90.000, o que mantém o clima de cautela no mercado cripto.

Além disso, o Fear and Greed Index está em 12/100, indicando um nível de medo extremo e reforçando a queda do apetite por risco.

Também há sinais de que altcoins continuam vulneráveis devido à liquidez reduzida, o que amplifica qualquer movimento brusco.

Por isso, os traders monitoram níveis técnicos que podem definir o rumo das próximas semanas, enquanto o Bitcoin ainda tenta evitar um recuo para US$ 81.000.

Bitcoin hoje opera em leve baixa

O mercado opera de forma consolidada após uma semana volátil que levou os preços aos menores níveis em meses.

O Bitcoin hoje opera em baixa, mantendo-se pouco acima de US$ 86.000 por volta das 9h10. Enquanto isso, o ETH está em US$ 2.806, e o SOL próximo de US$ 129, dados que reforçam o clima de incerteza.

Além disso, quedas consistentes no desempenho das melhores memecoins mostram uma menor demanda por risco especulativo. Portanto, a falta de fluxo comprador sustenta a pressão negativa e reduz a chance de movimentos fortes de recuperação no curto prazo.

Altcoins sofrem com a baixa liquidez

Em seguida, tokens como TON e DOT continuam com profundidade limitada, o que torna o mercado mais instável.

Além disso, ordens baixas já conseguem mover preços em até 2%, criando gatilhos de liquidação e stop-loss. Por exemplo, o TON opera com profundidade entre US$ 500.000 e US$ 800.000, valor insuficiente para absorver operações maiores.

Mas esse cenário é pior em altcoins menores, que seguem mais expostas a quedas abruptas. Então, muitos traders optam por manter Bitcoin hoje — ou mesmo stablecoins — em vez de tokens especulativos.

Aumento da volatilidade impacta derivativos

Também há um forte movimento nos mercados de opções, com a volatilidade implícita voltando para perto de 60%.

Aliás, cresce o interesse por puts em strikes mais baixos, como contratos de US$ 80.000, que já acumulam mais de US$ 2 bilhões em posições abertas.

Além disso, estratégias como spreads e condors dominam os blocos negociados, mostrando que investidores esperam uma faixa ampla de oscilação. Por fim, o viés defensivo continua evidente nos principais pares de derivativos.

O que esperar nas próximas semanas

Uma recuperação até a região de US$ 90.000 pode aliviar a pressão e servir como um sinal de estabilização para o mercado.

No entanto, uma rejeição antes de o BTC atingir US$ 95.000 abriria caminho para o quarto topo descendente e reforçaria a tendência de baixa.

Por isso, os traders seguem atentos a qualquer movimento brusco do Bitcoin hoje. Afinal, um retorno a US$ 81.000 colocaria as altcoins em um cenário ainda mais crítico devido à baixa liquidez.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.