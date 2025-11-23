Possível exclusão de índice não muda plano da Strategy em BTC

Resumo da notícia

Strategy enfrenta queda de 42% em suas ações, mas mantém aposta em Bitcoin.

MSCI avalia possível exclusão da empresa de índices globais.

Saylor afirma que o compromisso com BTC continua e minimiza riscos.

A Strategy vive semanas de forte pressão no mercado. No entanto, Michael Saylor declarou que nada muda no compromisso da companhia com o Bitcoin.

Além disso, Saylor reforçou que a Strategy não funciona como fundo ou trust, e sim como uma empresa operacional que utiliza BTC como parte central de seu modelo financeiro.

No entanto, o debate sobre sua possível exclusão de índices ganhou força recentemente. Afinal, a MSCI confirmou que pode revisar os critérios para empresas com grande exposição a ativos digitais.

Ações da Strategy caem — entenda o impacto

As ações da Strategy caíram para US$ 175 após um recuo de 42% em um mês. Com isso, o valor de mercado da empresa passou a ficar abaixo de suas próprias participações em Bitcoin, o que dificulta novas captações.

Por outro lado, Saylor afirmou no X que ‘a classificação no índice não define’ a companhia. Também destacou que a Strategy controla um negócio de software de US$ 500 milhões e uma tesouraria baseada em BTC. Portanto, mesmo sob pressão, a empresa tenta reforçar que seu foco permanece intacto, comprando aquela que muitos ainda consideram uma das melhores criptomoedas para investir.

Como emitir ações ordinárias se tornou menos eficiente para comprar BTC, a Strategy passou a lançar ações preferenciais com dividendos.

A MSCI declarou que ainda está avaliando como lidar com empresas que usam captação para acumular criptos. Por exemplo, o órgão menciona casos em que ativos digitais representam mais de 50% do total. No entanto, a decisão final só será anunciada em 15 de janeiro.

Empresa já compõe índice da Nasdaq

A Strategy foi uma das principais responsáveis por popularizar a onda de tesourarias de Bitcoin em empresas, um movimento em baixa após a liquidação deste mês.

A empresa já integra o Nasdaq-100 desde o fim do ano passado. Aliás, esse movimento gerou compras líquidas de US$ 2,1 bilhões, segundo James Seyffart.

Também havia expectativa de inclusão no S&P 500. No entanto, a vaga ficou com a Robinhood. Então, mesmo enfrentando desafios importantes, a Strategy continua sendo vista como uma referência entre as empresas com exposição ao Bitcoin.

Apesar disso, Saylor insiste que a visão de longo prazo não mudou e que a Strategy continuará ampliando sua presença no setor.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.