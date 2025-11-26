Bitcoin Hoje (26/11): BTC resiste em mercado instável

Resumo da notícia

O Bitcoin se mantém estável nesta quarta-feira, enquanto altcoins como ETH e SOL caem.

Expectativas sobre cortes de juros impulsionaram recuperação recente.

Mercado segue em medo extremo, mas com menor volatilidade que na semana passada.

O Bitcoin hoje (26/11) opera estável, na região de US$ 86.600, após um leve recuo de 0,4% em relação ao dia anterior.

O movimento não altera sua tendência recente, mas abre espaço para uma rotação de capital que afeta também as altcoins.

Bitcoin hoje mostra resiliência após tombo da última semana

O Ethereum (ETH) também opera estável, com alta de 0,54% e preço a US$ 2.960. Já o XRP cai 1,3%, enquanto o STRK devolveu quase todos os ganhos recentes, acumulando uma queda superior a 40%.

Por outro lado, ativos como Bittensor e Ethena superam o mercado mais amplo, enquanto o token WLFI, ligado à família Trump, mantém uma alta consistente desde novembro.

O WLFI acumula 36% de valorização desde o fundo de US$ 0,11, sugerindo uma demanda intensa pelas melhores altcoins mesmo em um ambiente de cautela.

Essa recuperação ocorre enquanto o Bitcoin hoje sobe 5,6% desde a mínima de US$ 82.100 registrada na última sexta-feira (21/11).

Afinal, parte do avanço geral do mercado cripto decorre da reprecificação das expectativas sobre o Federal Reserve (Fed). No momento, o mercado vê mais de 80% de chance de um corte de juros em dezembro.

Dados do CoinDesk mostram que, mesmo após fortes quedas nas últimas semanas, a volatilidade diminuiu. Por exemplo, entre as 20 maiores criptomoedas, o maior movimento diário foi de apenas 3%. Isso contrasta com a correção anterior, que derrubou vários ativos em dois dígitos.

Mercado mantém cautela apesar da melhora técnica

Mesmo com alguns números gerando otimismo e uma perspectiva de maior estabilidade, o open interest (OI) em futuros permanece fraco.

Por exemplo, o OI do contrato padrão de BTC na CME caiu para 132,4 mil BTC, o menor nível desde abril. Além disso, o OI de ETH recuou e atingiu o menor nível em dois meses.

Isso reforça o clima de aversão ao risco entre investidores institucionais.

Também houve destaque para o monad (MON), que dobrou de preço após listagem na Upbit, com volume de US$ 370 milhões. Hoje, sua alta é superior a 15%.

Esse desempenho indica uma forte participação do varejo na Coreia do Sul. Por outro lado, o mesmo entusiasmo não apareceu nos mercados ocidentais.

Por fim, chama a atenção o avanço de Quant, que reforça uma busca seletiva por narrativas específicas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.