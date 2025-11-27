Bitcoin Hoje (27/11): BTC reage e opera acima de US$ 90 mil

Resumo da notícia

Bitcoin chega a US$ 91.500 após semanas de forte pressão.

Altcoins avançam junto, com Ethereum, Solana, XRP e Dogecoin em alta.

Analistas citam juros, liquidez e sentimento institucional como fatores-chave para uma possível retomada.

O mercado cripto voltou a ganhar força nesta quinta-feira (27/11). O Bitcoin hoje mostra um avanço consistente após semanas de tensão, superando novamente a faixa de US$ 90.000 e operando perto de US$ 91.500, o que reforça o clima de recuperação moderada.

Também há reflexos positivos sobre outras criptomoedas relevantes. Por exemplo, o Ethereum (ETH) ultrapassou novamente os US$ 3.000, com alta de 4%. Já a Solana (SOL) avançou 3% e atingiu US$ 140, enquanto XRP e Dogecoin registram ganhos moderados.

Bitcoin hoje avança mais de 5%

Apesar do crescimento das melhores altcoins, o destaque continua sendo o Bitcoin hoje. Afinal, ele recupera parte das perdas acumuladas desde o início de novembro, crescendo 5% em 24 horas.

A alta ocorre após o BTC cair para quase US$ 81.000 na semana passada. Desde então, o mercado passou a debater se o movimento indicava o início de um ciclo de baixa. A moeda havia marcado um recorde recente de US$ 126.080 em outubro, e o preço atual ainda está 27% abaixo desse pico.

Os analistas afirmam que o humor do mercado segue dividido. Alguns relatórios destacam o enfraquecimento do interesse institucional, enquanto outros apontam incertezas sobre a trajetória dos juros nos EUA.

Além disso, os investidores seguem atentos à decisão do Federal Reserve (Fed) sobre um possível terceiro corte ainda em 2025.

Também há preocupação com os efeitos do crash de outubro, quando o mercado perdeu cerca de US$ 19 bilhões em open interest, o que reduziu a liquidez e ampliou a volatilidade do BTC. Essa combinação pressiona traders a adotar estratégias mais conservadoras.

BTC seguirá no centro das atenções

Os especialistas lembram que o Bitcoin costuma reagir bem em ciclos de cortes de juros. Por outro lado, a falta de clareza sobre a política monetária do Fed impede uma tendência mais definida. Então, muitos investidores preferem aguardar sinais mais sólidos antes de ampliar posições.

O comportamento ao longo das próximas semanas deve indicar se o movimento atual representa uma retomada consistente.

O Bitcoin é uma espécie de termômetro do apetite por risco, e sua força pode influenciar diretamente o desempenho das altcoins. Também há expectativa sobre como o mercado reagirá após o feriado nos EUA, já que o volume deve voltar ao padrão normal apenas na próxima semana.

Por fim, resta saber se a recuperação se estenderá até dezembro ou se o avanço recente é apenas um respiro temporário. Afinal, o Bitcoin hoje ainda tenta se firmar em um ambiente global marcado por incertezas e liquidez reduzida.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.