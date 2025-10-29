Corte de juros do Fed causa liquidações e queda do BTC

Resumo da notícia

Fed cortou juros e encerrou o QT, desencadeando liquidações de US$ 300 milhões.

Bitcoin despencou para US$ 109 mil com tom cauteloso de Powell sobre economia.

Analistas destacam histórico de que quedas pós-FOMC costumam abrir espaço para novos ralis.

Bitcoin Hyper surge como peça chave ao combinar segurança do BTC e velocidade Web3.

O mercado de criptomoedas enfrentou uma forte onda de volatilidade nesta quarta-feira (29/10), após a decisão do Federal Reserve (Fed), que confirmou um corte de juros de 0,25 ponto percentual.

Isso ocorreu mesmo com o presidente Jerome Powell confirmando o fim do programa de aperto quantitativo (QT) a partir de 1º de dezembro.

A reação imediata foi brutal e mais de US$ 300 milhões em posições futuras foram liquidadas em minutos após a coletiva de Powell.

Ao mesmo tempo, o Bitcoin (BTC) despencou para US$ 109,2 mil, ampliando perdas de cerca de 6% desde o pico semanal.

A queda repentina surpreendeu traders que apostavam em um movimento de alta após o corte de juros. Isso reforça a sensibilidade do mercado cripto a sinais macroeconômicos e falas do banco central norte-americano.

Por que o discurso de Powell derrubou o BTC?

Historicamente, cortes de juros tendem a favorecer ativos de risco, incluindo criptomoedas, ao baratear o crédito e estimular a liquidez. No entanto, dessa vez, o discurso de Powell veio acompanhado de um tom mais cauteloso sobre a economia dos EUA.

Principais preocupações do mercado:

Enfraquecimento do mercado de trabalho;

Persistência de pressões inflacionárias;

Tarifas comerciais agressivas do governo Trump;

Temor de desaceleração mais profunda da economia americana;

Debate sobre possível bolha no setor de inteligência artificial.

O alerta macro dominou o sentimento dos investidores, provocando realização de lucros e liquidando posições alavancadas, especialmente em Bitcoin e altcoins de grande porte.

‘Histórico recente mostra que o FOMC costuma gerar queda inicial no BTC, seguida de recuperação’, destacou a Hyblock, apontando potenciais oportunidades caso surjam sinais técnicos de força compradora.

Liquidações se intensificaram após corte de juros

No mercado de futuros, muitos investidores operam com alavancagem para ampliar ganhos e, consequentemente, riscos.

Assim, quando o preço se move rapidamente contra a posição do trader, a corretora força o fechamento do contrato para evitar saldo negativo. Este processo é chamado de liquidação.

Com a volatilidade repentina causada pelo discurso do Fed, milhares de posições acabaram encerradas ao mesmo tempo. Isso resultou em cerca de US$ 300 milhões liquidados em 15 minutos.

Ou seja, o gatilho macro encontrou um mercado alavancado e o efeito dominó fez o preço acelerar ainda mais para baixo.

Corte de juros é ‘bullish’, mas o mercado quer respostas sobre o futuro

Apesar da queda, analistas reforçam que o ciclo de cortes segue intacto, com projeções de mais reduções no fim de 2025 e em 2026.

O foco agora se desloca para perguntas estruturais:

A economia dos EUA está entrando em desaceleração profunda?

As tarifas e tensões comerciais frearão o crescimento global?

A inteligência artificial está em bolha ou é tendência sólida?

Para o Bitcoin, que historicamente prospera em ciclos de liquidez, o movimento pode ser uma correção técnica dentro de um macrocenário ainda favorável.

Próximos passos: oportunidade ou novo risco?

Especialistas destacam que movimentos bruscos após reuniões do FOMC são comuns. Se a liquidação for absorvida rapidamente por ordens de compra, o mercado pode retomar o viés de alta.

No entanto, se a pressão macro continuar, o BTC pode revisitar suportes importantes antes de retomar tendência ascendente.

O que o trader pode fazer agora é evitar alavancagem excessiva, usar stops e gerenciamento de risco. Além disso, vale a pena monitorar dados macro e discurso do Fed e buscar sinais de ordem de compra institucional.

Enquanto isso, investidores de longo prazo seguem atentos. Afinal, ciclos históricos mostram que correções pós-FOMC costumam abrir portas para novos ralis, desde que o contexto de liquidez permaneça positivo.

Por que o Bitcoin Hyper ganha relevância neste cenário?

Movimentos macroeconômicos como o corte de juros do Fed e o fim do aperto monetário costumam gerar turbulência inicial nos mercados.

Contudo, historicamente, esses ajustes não enfraquecem a tese cripto. Aliás, pelo contrário, aceleram a migração para sistemas financeiros mais eficientes e resilientes.

À medida que grandes investidores e instituições buscam alternativas capazes de reduzir fricções, aumentar velocidade e garantir liquidez global, a discussão deixa de ser apenas sobre o preço do Bitcoin e passa a se concentrar na infraestrutura que permitirá sua expansão em escala mundial.

Nesse contexto, projetos que conseguem ampliar as capacidades do Bitcoin sem comprometer sua segurança ganham destaque.

E é exatamente aqui que o Bitcoin Hyper (HYPER) entra no radar. Unindo o consenso sólido da rede do Bitcoin à eficiência operacional da Solana Virtual Machine (SVM), o Hyper oferece uma camada híbrida projetada para pagamentos rápidos, contratos inteligentes e aplicações descentralizadas com throughput institucional.

Em um momento em que o mercado busca fundamentos, o Hyper se apresenta como uma peça estratégica no avanço da utilidade real do BTC.

Em suma, trata-se de uma solução alinhada ao futuro das finanças digitais, preparada para atender desde usuários comuns até grandes players do mercado.

Acese a pré-venda do HYPER

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.