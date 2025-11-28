Bitcoin Hoje (28/11): BTC segue em alta nesta sexta-feira

Resumo da notícia

Bitcoin mantém estabilidade acima de US$ 91.000, e traders projetam retorno a US$ 100.000.

Indicadores técnicos mostram uma recuperação de 61,8% das perdas recentes, reforçando o sentimento de melhora.

As altcoins acompanham o movimento e registram ganhos contidos, apesar do feriado nos EUA.

O mercado cripto voltou a ganhar tração, e o preço do Bitcoin hoje domina as conversas entre os traders. Afinal, o ativo mantém sua estabilidade acima de US$ 92.000.

O sentimento melhorou de forma consistente desde as mínimas registradas na semana passada, abrindo espaço para projeções mais otimistas.

Além disso, alguns indicadores reforçam a visão de que o BTC pode buscar novas máximas em breve.

Altcoins seguem movimento do Bitcoin hoje

O ambiente de risco mostra sinais de recuperação, ainda que de forma gradual. O Bitcoin hoje aparece como referência, puxando outros ativos relevantes do mercado.

Por exemplo, o Ethereum registra uma alta de 2,55% para US$ 3.067, além de sustentar uma alta semanal de 11,36%. Por outro lado, o XRP sobe 1,59%, para US$ 2,22, mantendo ganhos acima de 13,85% nos últimos sete dias.

E esse cenário se estende a outras das melhores altcoins. Afinal, o BNB opera em leve valorização de 0,91%, para US$ 897, enquanto a Solana (SOL) segue em US$ 143 após uma forte valorização recente.

Também o Tron avança 0,84%, para US$ 0,2803, enquanto o Dogecoin (DOGE) sobe 0,02%, para US$ 0,1527.

Por outro lado, entre os ativos fora do top 10, o Zcash despenca mais 4,75% no dia e acumula perdas superiores a 25% na semana.

Fundamentos técnicos impulsionam otimismo

Os indicadores de retração mostram que o Bitcoin recuperou 61,8% da queda ocorrida entre 11 e 21 de novembro.

A superação atual aumenta a confiança de traders que observam a possibilidade de o ativo voltar a testar US$ 100.000.

Por exemplo, Alex Kuptsikevich, da FxPro, afirmou ao CoinDesk que, caso a recuperação não perca força, o BTC pode buscar rapidamente a região dos seis dígitos.

Além disso, alguns analistas interpretam a recente correção de 30% como uma oportunidade de entrada em posições de longo prazo.

A K33 Research destacou que o desempenho relativamente fraco do BTC em comparação ao Nasdaq no último mês ocorreu poucas vezes desde 2020, geralmente perto de pontos de inflexão do mercado. Portanto, essa diferença reforça a possibilidade de uma retomada do movimento ascendente.

Derivativos mostram apetite

Também no mercado de derivativos, dados da Deribit indicam um maior interesse por estruturas de alta entre US$ 100.000 e US$ 118.000.

Os investidores permanecem céticos quanto ao rompimento de US$ 120.000 enquanto não houver um gatilho macroeconômico mais forte.

Mas a leitura geral aponta para uma melhora gradual do apetite ao risco, com o tema Bitcoin hoje aparecendo com destaque nas mesas de análise.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.