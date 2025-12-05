Coinspeaker

Bitcoin Hoje (5/12): BTC volta a operar abaixo de US$ 90 mil

Movimento em direção aos metais preciosos reflete uma busca crescente por proteção.

Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Bitcoin opera em queda e é negociado a US$ 89.113,67.
  • Metais preciosos seguem em alta com incertezas macroeconômicas.
  • Analistas veem fase de correção para o Bitcoin antes de novo ciclo.

O Bitcoin hoje (5/12) voltou a operar em queda, após uma sequência de altas ao longo da semana. Por volta das 13h30 (horário de Brasília), a moeda operava a US$ 89.113,67, com uma valorização de 4,12% em 24 horas.

Por outro lado, ouro e prata continuam superando o desempenho anual do BTC, devido ao clima de incerteza antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O movimento em direção aos metais preciosos reflete uma busca crescente por proteção. Afinal, os traders reavaliam riscos inflacionários e possíveis erros de política monetária.

Metais brilham e Bitcoin hoje perde espaço

A prata e o ouro acumulam altas impressionantes de 86% e 60% no ano. Por outro lado, o Bitcoin hoje registra uma queda anual de 1,2%, segundo dados do CoinMarketCap. O mesmo vem ocorrendo com as melhores altcoins.

Esse descolamento pode ser temporário, de acordo com analistas ouvidos pelo mercado. O avanço dos metais está ligado ao receio de uma inflação persistente caso o Fed corte juros cedo demais. Portanto, os investidores têm migrado para ativos tangíveis, reforçando a rotação defensiva típica dos períodos incertos.

Por outro lado, as ações tradicionais seguem uma trajetória própria. O Nasdaq sobe 21% no ano e o S&P 500 avança 16%. O crescimento dos lucros corporativos e o impulso da narrativa ligada à inteligência artificial estão entre os fatores por trás disso. Aliás,

O contraste entre metais, ações e cripto cria um dos cenários mais divididos dos últimos meses, mesmo com a recuperação modesta desta semana.

Os analistas acreditam que o distanciamento entre outros ativos e o Bitcoin hoje tende a diminuir quando a liquidez global melhorar. No entanto, para que o BTC recupere a força e ganhe estabilidade, precisará voltar ao quantil de 0,85, estimado em cerca de US$ 106.200. 

Best Wallet traz opções de tokens promissores

Enquanto o Bitcoin sofre para manter o patamar de US$ 90.000, os traders buscam outras alternativas de investimento. E uma opção que vem se tornando popular é a Best Wallet.

Essa carteira cripto sem custódia finalizou recentemente uma pré-venda do seu token $BEST, tendo alcançado a marca de US$ 18 milhões em arrecadação.

A Best Wallet também oferece a seção ‘Upcoming Tokens’, onde são destacadas novas altcoins com potencial de crescimento. Ou seja, os usuários da carteira podem acessar antecipadamente oportunidades exclusivas na própria carteira que utilizam cotidianamente.

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

A Best Wallet combina praticidade, transparência e benefícios para quem mantém tokens em staking. Então, posiciona-se como uma alternativa robusta para investidores que buscam segurança e crescimento.

Para aproveitar ao máximo tudo o que a carteira oferece, vale a pena adquirir o $BEST, que garante taxas de transação mais baixas e permite realizar staking com potencial de retorno atrativo.

Para comprar $BEST, é só baixar e instalar o aplicativo da Best Wallet para Android ou iOS. Em seguida, acesse a área do token e selecione a forma de pagamento desejada. Outra possibilidade é entrar no site oficial e conectar a carteira de sua preferência.

