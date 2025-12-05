Bitcoin Hoje (5/12): BTC volta a operar abaixo de US$ 90 mil

Resumo da notícia

Bitcoin opera em queda e é negociado a US$ 89.113,67.

Metais preciosos seguem em alta com incertezas macroeconômicas.

Analistas veem fase de correção para o Bitcoin antes de novo ciclo.

O Bitcoin hoje (5/12) voltou a operar em queda, após uma sequência de altas ao longo da semana. Por volta das 13h30 (horário de Brasília), a moeda operava a US$ 89.113,67, com uma valorização de 4,12% em 24 horas.

Por outro lado, ouro e prata continuam superando o desempenho anual do BTC, devido ao clima de incerteza antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O movimento em direção aos metais preciosos reflete uma busca crescente por proteção. Afinal, os traders reavaliam riscos inflacionários e possíveis erros de política monetária.

Metais brilham e Bitcoin hoje perde espaço

A prata e o ouro acumulam altas impressionantes de 86% e 60% no ano. Por outro lado, o Bitcoin hoje registra uma queda anual de 1,2%, segundo dados do CoinMarketCap. O mesmo vem ocorrendo com as melhores altcoins.

Esse descolamento pode ser temporário, de acordo com analistas ouvidos pelo mercado. O avanço dos metais está ligado ao receio de uma inflação persistente caso o Fed corte juros cedo demais. Portanto, os investidores têm migrado para ativos tangíveis, reforçando a rotação defensiva típica dos períodos incertos.

Por outro lado, as ações tradicionais seguem uma trajetória própria. O Nasdaq sobe 21% no ano e o S&P 500 avança 16%. O crescimento dos lucros corporativos e o impulso da narrativa ligada à inteligência artificial estão entre os fatores por trás disso. Aliás,

O contraste entre metais, ações e cripto cria um dos cenários mais divididos dos últimos meses, mesmo com a recuperação modesta desta semana.

Os analistas acreditam que o distanciamento entre outros ativos e o Bitcoin hoje tende a diminuir quando a liquidez global melhorar. No entanto, para que o BTC recupere a força e ganhe estabilidade, precisará voltar ao quantil de 0,85, estimado em cerca de US$ 106.200.

Best Wallet traz opções de tokens promissores

Enquanto o Bitcoin sofre para manter o patamar de US$ 90.000, os traders buscam outras alternativas de investimento. E uma opção que vem se tornando popular é a Best Wallet.

Essa carteira cripto sem custódia finalizou recentemente uma pré-venda do seu token $BEST, tendo alcançado a marca de US$ 18 milhões em arrecadação.

A Best Wallet também oferece a seção ‘Upcoming Tokens’, onde são destacadas novas altcoins com potencial de crescimento. Ou seja, os usuários da carteira podem acessar antecipadamente oportunidades exclusivas na própria carteira que utilizam cotidianamente.

A Best Wallet combina praticidade, transparência e benefícios para quem mantém tokens em staking. Então, posiciona-se como uma alternativa robusta para investidores que buscam segurança e crescimento.

Para aproveitar ao máximo tudo o que a carteira oferece, vale a pena adquirir o $BEST, que garante taxas de transação mais baixas e permite realizar staking com potencial de retorno atrativo.

Para comprar $BEST, é só baixar e instalar o aplicativo da Best Wallet para Android ou iOS. Em seguida, acesse a área do token e selecione a forma de pagamento desejada. Outra possibilidade é entrar no site oficial e conectar a carteira de sua preferência.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.