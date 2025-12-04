Coinspeaker

Financial Times ‘ataca’ BTC, que reage e volta aos US$ 93 mil 

Recuperação do BTC reacende o debate sobre utilidade.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Financial Times ‘ataca’ BTC, que reage e volta aos US$ 93 mil 

Resumo da notícia

  • BTC voltou aos US$ 93 mil após críticas do Financial Times.
  • O jornal questiona se o Bitcoin pode recuperar sua máxima histórica sem demanda adicional.
  • Pré-venda do Bitcoin Hyper ultrapassou US$ 29 milhões.
  • O Bitcoin Hyper usa a SVM para transformar o BTC em uma moeda ativa.

A recente recuperação do Bitcoin (BTC) para a faixa dos US$ 93 mil marcou uma resposta direta dos touros às novas críticas publicadas pelo Financial Times.

Enquanto isso, o Bitcoin Hyper (HYPER), a Layer-2 mais rápida já construída para o BTC, segue acelerando em sua pré-venda, que agora se aproxima dos US$ 29 milhões arrecadados.

O projeto combina a velocidade da rede Solana com a segurança do Bitcoin. Assim, cria uma nova via de demanda que pode impulsionar ainda mais o preço do BTC.

O Financial Times argumenta que o Bitcoin não conseguirá retomar seu ATH de US$ 126 mil apenas com a demanda atual.

No entanto, muitos investidores acreditam que a expansão da utilidade, impulsionada por camadas como o Bitcoin Hyper, pode ser exatamente o que falta para o ativo avançar.

Atualmente, cada token HYPER está à venda por US$ 0,013365, mas isso durará poucas horas, antes da próxima alta de preço da pré-venda.

Financial Times intensifica ataques ao Bitcoin em meio à volatilidade

O Financial Times mantém uma postura crítica histórica contra ativos digitais como o Bitcoin. Por isso, a correção recente deu munição adicional ao jornal britânico.

Na última semana, três artigos do FT chamaram a atenção:

  • Um texto afirmou que o Bitcoin ‘não pode funcionar como moeda’, alegando que sua ‘inelasticidade de oferta descendente’ impediria sua estabilização como meio de troca;
  • Outro artigo atacou empresas que acumulam BTC, especialmente a Strategy Inc, dizendo que sua estratégia alavancada era falha;
  • Um terceiro artigo, publicado após uma liquidação que eliminou mais de US$ 500 milhões em posições, questionou até mesmo se existe algo para o Bitcoin ‘recuperar’, insinuando que a máxima de US$ 126 mil não teria fundamento para ser revisitada.

O jornal argumenta ainda que, diante de déficits americanos crescentes e da instabilidade política, o ouro teria superado o Bitcoin desde o meio do ano.

A crítica também voltou a mirar na Strategy, dizendo que o desempenho das ações da empresa, em queda superior a 30%, dificulta sua capacidade de emitir ações preferenciais para comprar mais BTC.

Segundo o Financial Times, o modelo da empresa só funciona se o preço do Bitcoin subir continuamente.

Michael Saylor acredita que o BTC vai valer US$ 200 trilhões

saylor discorda do financial times sobre o valor do btc

A reação dos compradores, que levou o BTC de volta aos US$ 93 mil, foi interpretada como uma resposta direta às críticas.

Para Michael Saylor, a volatilidade sempre foi um recurso, não um defeito. Mas o Financial Times destaca um ponto crucial.

Em resumo, se o Bitcoin realmente quer atingir um TAM (mercado total endereçável) na casa dos US$ 200 trilhões, precisa se tornar mais do que uma reserva de valor.

Ou seja, falta utilidade. Mas é exatamente essa lacuna que o Bitcoin Hyper pretende preencher.

Como o Bitcoin Hyper pretende gerar demanda real por BTC

o ecossistema hyper

O Bitcoin Hyper constrói um ecossistema em que aplicações usam o BTC como moeda, mas com um desempenho típico de apps na rede Solana.

O modelo funciona assim:

  • A execução ocorre em um ambiente alimentado pela Solana Virtual Machine (SVM);
  • A liquidação e a segurança final permanecem ancoradas no Bitcoin L1;
  • O BTC é bloqueado na base e transformado em uma versão compatível com SVM, que circula livremente pela rede;
  • Esse BTC ‘wrapped’ pode ser usado em DeFi, jogos, pagamentos, RWAs, dApps e aplicações de alta demanda.

Ou seja, pela primeira vez, o Bitcoin pode funcionar como uma moeda ativa, não apenas como um ativo guardado.

E isso faz toda a diferença quando falamos de ampliar o mercado de BTC para trilhões de dólares.

A aposta no HYPER

O ecossistema Hyper cresce, mas quem garante seu funcionamento é o token HYPER. Ele serve para pagar taxas (gas), movimentar aplicações e fazer staking, entre outras funções.

Por isso, muitos investidores acreditam que o HYPER pode crescer em paralelo ao próprio Bitcoin.

Afinal, mais utilidade do BTC significa mais atividade dentro do Hyper e, portanto, maior demanda pelo token HYPER.

Para participar, basta acessar o site do Bitcoin Hyper e comprar o token usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito.

O projeto recomenda o uso da Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras cripto do mercado, para comprar o token. Aliás, o HYPER já está listado na seção Upcoming Tokens, facilitando a compra, o rastreamento e a reivindicação posterior.

