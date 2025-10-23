Bitcoin Hoje: Trezor lança carteira anti-computação quântica

Resumo da notícia

Trezor lança a Safe 7, primeira carteira física com chip auditável.

Novo modelo é resistente à computação quântica e preparado para o futuro.

Dispositivo traz melhorias de design, conectividade e usabilidade.

Enquanto o Bitcoin hoje (23/10) opera em alta, crescendo 1,76% e chegando próximo do patamar de US$ 110.000 novamente, uma novidade pode agradar a quem busca o máximo de proteção para seus fundos em BTC.

A Trezor anunciou a chegada da Trezor Safe 7, nova geração de carteiras físicas de Bitcoin e outras criptomoedas. O dispositivo marca um avanço na segurança do setor com duas inovações: um chip auditável e uma arquitetura pronta para resistir à computação quântica.

A empresa afirma que o modelo redefine o padrão de transparência no armazenamento de criptoativos como o Bitcoin.

Armazenamento de Bitcoin hoje oferece riscos

O destaque da Trezor Safe 7 é o chip TROPIC01, criado pela Tropic Square — empresa fundada pela própria Trezor em 2020. Diferentemente dos chips tradicionais, ele permite a auditoria por qualquer membro da comunidade.

Além disso, a Safe 7 traz um segundo chip EAL6+ que protege contra ataques físicos e digitais, formando uma camada dupla de segurança.

No entanto, o principal diferencial está na estrutura ‘quantum-ready’. Ela foi projetada para facilitar futuras atualizações que usarão algoritmos pós-quânticos, caso a computação quântica avance a ponto de ameaçar as criptografias usadas em redes como a do Bitcoin hoje.

Com isso, a marca espera ganhar um novo destaque no mercado de carteiras de criptomoedas.

Segurança reforçada e foco no princípio do Bitcoin

Tomáš Sušánka, CTO da Trezor, declarou que a proposta é ‘acabar com a confiança cega e permitir verificação total’, reforçando um dos pilares da filosofia Bitcoin.

Também segundo ele, a Safe 7 representa um passo importante para proteger os usuários em um cenário tecnológico em rápida evolução.

Por outro lado, a empresa assegura que a preocupação com segurança não compromete a experiência do usuário.

Design moderno e nova experiência de uso

O dispositivo traz tela sensível ao toque de 2,5 polegadas com proteção Gorilla Glass, corpo em alumínio e resistência IP54 contra poeira e respingos. Além disso, é a primeira Trezor com conectividade Bluetooth criptografada e carregamento magnético sem fio.

Também conta com bateria LiFePO₄, que oferece durabilidade quatro vezes superior às de lítio convencionais. Então, os usuários podem realizar até 100 transações por carga, com suporte completo à Trezor Suite e integração com serviços externos.

A marca confirmou que lançará uma versão exclusiva para Bitcoin hoje, destinada a quem busca foco total na moeda original. A pré-venda da Safe 7 já está disponível no site oficial da Trezor.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.