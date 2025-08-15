Resumo da notícia

A Microsoft desenvolveu um computador quântico com 1 milhão de qubits topológicos.

No entanto, quebrar o Bitcoin exige milhares de qubits lógicos corrigidos por erros.

Padrões pós-quânticos do NIST (2024) e assinaturas resistentes já estão sendo adotados para proteger o ecossistema.

A criptografia robusta permite que qualquer pessoa tenha a mesma segurança que instituições financeiras.

Em um tweet que tem gerado debates intensos nas comunidades de tecnologia e criptomoedas, Graham Cooke, um veterano da Google com grande expertise em computação avançada, compartilhou uma análise detalhada sobre os avanços da Microsoft na construção de um computador quântico de 1 milhão de qubits e suas implicações para o Bitcoin.

A postagem inclui imagens de um hardware quântico da Microsoft e uma folha de recuperação de frase-semente. Portanto, ele destaca tanto o potencial disruptivo quanto os limites da computação quântica em relação à segurança criptográfica do Bitcoin.

Com uma mistura de alarmismo e otimismo, Cooke desmistifica o impacto dessa tecnologia emergente, oferecendo uma perspectiva que mistura ciência, matemática e filosofia financeira.

O avanço quântico da Microsoft na computação quântica

A imagem principal do tweet mostra um chip da Microsoft marcado com a palavra ‘Majorana 1’, um componente crucial no desenvolvimento de qubits topológicos.

Microsoft built a 1-million-qubit quantum computer. Bitcoin holders are panicking—this could crack crypto encryption. But your seed phrase has 340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 combinations. Here's why quantum still can't touch it: pic.twitter.com/kiI5oIXej1 — GC Cooke (@GCcookeHQ) August 11, 2025

Esses qubits, descritos por Cooke como ‘nós em elásticos de borracha’, são projetados para manter sua estabilidade quântica mesmo sob perturbações externas, uma limitação significativa dos qubits tradicionais usados por empresas como a Google.

A Microsoft acredita que essa abordagem pode escalar a computação quântica para milhões de qubits, um salto monumental em relação aos sistemas atuais, que operam com apenas 100 a 1.000 qubits físicos.

Cooke explica que, embora a conquista da Microsoft seja impressionante, ela não representa uma ameaça imediata ao Bitcoin.

A criptomoeda depende de algoritmos criptográficos como o SHA-256 e a curva elíptica ECDSA, que poderiam, em teoria, ser vulneráveis a ataques quânticos baseados em algoritmos como o Shor. No entanto, quebrar essas chaves exigiria não apenas milhões de qubits, mas também milhares de qubits lógicos corrigidos por erros, uma meta que ainda está a anos de distância, mesmo com os avanços da Microsoft.

O pânico dos detentores de Bitcoin

O tweet inicial de Cooke menciona o pânico entre os detentores de Bitcoin, uma reação compreensível dado o hype em torno da computação quântica. A ideia de que um computador quântico poderia ‘quebrar a criptografia’ do Bitcoin tem circulado desde os primeiros dias dessa tecnologia, assustando quem busca as melhores criptomoedas para investir.

Mas Cooke traz um contraponto tranquilizador: a segurança das carteiras de Bitcoin não depende apenas do número de qubits, mas também da imensa complexidade das combinações de frases-semente.

Uma frase-semente de 12 palavras, gerada por padrões como o BIP-39, oferece 2^132 combinações possíveis (aproximadamente 5,4 × 10^39). Para uma frase de 24 palavras, esse número salta para 2^264, ou cerca de 10^77 combinações. Ou seja, essa é uma cifra que se aproxima do número estimado de átomos no universo observável (10^80).

Cooke usa essa analogia cósmica para ilustrar a robustez matemática que protege os ativos digitais, sugerindo que mesmo um computador quântico de 1 milhão de qubits teria dificuldades intransponíveis para decifrar uma frase-semente em um prazo razoável.

A matemática por trás da segurança

Para contextualizar, Cooke apresenta um cenário hipotético. Imagine 8 bilhões de pessoas, cada uma com um bilhão de supercomputadores, tentando um bilhão de combinações por segundo.

Mesmo com esse esforço global massivo, levaria mais de 10^40 anos para quebrar uma frase-semente de 24 palavras. Comparado aos 14 bilhões de anos de idade do universo, esse tempo é astronômico, reforçando a ideia de que a criptografia atual do Bitcoin está longe de ser obsoleta.

Essa resiliência se deve à natureza determinística das carteiras de criptomoedas. Uma frase-semente é usada para gerar uma sequência de chaves privadas e públicas, e a imensa quantidade de combinações possíveis torna ataques de força bruta impraticáveis, mesmo com a aceleração proporcionada pela computação quântica.

Cooke enfatiza que o verdadeiro poder reside na democratização dessa matemática: um smartphone de US$ 50 pode gerar a mesma criptografia impenetrável usada por instituições financeiras de Wall Street.

Implicações filosóficas e financeiras

Além da segurança técnica, Cooke eleva o debate a um nível filosófico. Ele argumenta que essa igualdade matemática permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, de um refugiado a um investidor institucional, proteja seu valor sem depender de bancos ou governos. Essa descentralização é o cerne da revolução das criptomoedas, e a estabilidade das frases-semente reforça essa promessa.

O tweet de Cooke também faz uma ponte para o mundo financeiro moderno. Afinal, cita o crescimento de stablecoins e infraestruturas de blockchain que já estão adotando assinaturas resistentes a quânticos.

Padrões de criptografia pós-quântica, como os publicados pelo NIST em 2024, estão sendo implementados proativamente pela indústria, garantindo que o ecossistema cripto esteja preparado para ameaças futuras. Cooke destaca que, enquanto o pânico sobre computação quântica domina as manchetes, o capital institucional está fluindo para stablecoins, um mercado que já movimenta US$ 170 bilhões.

O papel da Brava e o futuro da cripto

Como um toque pessoal, Cooke promove a Brava, uma plataforma que ele associa a esse ecossistema. A Brava oferece yields de 5% a 8% em USDC por meio de protocolos regulados, alavancando a mesma matemática que protege as frases-semente para gerar retornos institucionais.

Essa integração de segurança quântica e finanças descentralizadas sugere um futuro onde a tecnologia quântica, em vez de ameaçar, pode impulsionar a adoção de criptomoedas.

A narrativa de Cooke é um lembrete de que o progresso tecnológico não precisa ser sinônimo de destruição. Enquanto a Microsoft avança na construção de computadores quânticos, a comunidade cripto está se adaptando, usando a matemática como escudo e espada. A menção às defesas pós-quânticas e à estabilidade das frases-semente serve como um chamado à calma, mas também como um convite à inovação.

Desmistificando o medo

O tom de Cooke é educativo e reconfortante, contrastando com o alarme inicial do tweet. Ele reconhece que a computação quântica está avançando mais rápido do que o esperado. Mas insiste que as barreiras matemáticas e tecnológicas ainda são formidáveis.

A estabilidade dos qubits topológicos da Microsoft é um passo à frente. No entanto, a transição para uma ameaça real ao Bitcoin exige não apenas escala. Exige também uma infraestrutura de correção de erros que ainda está em desenvolvimento.

Para os leigos, o tweet pode parecer alarmante à primeira vista. Mas a análise de Cooke desmonta o mito de que a computação quântica tornará o Bitcoin obsoleto em breve.

Em vez disso, ele apresenta um cenário onde a tecnologia quântica e a criptografia coexistem, com a indústria já trabalhando em soluções preventivas. A folha de recuperação de frase-semente, mostrada na segunda imagem, simboliza essa confiança. Ela exibe um pedaço de papel que guarda um valor imenso, protegido por uma fortaleza matemática.

Uma nova era de confiança

Às 11:37 da manhã de 12 de agosto de 2025, enquanto o mundo digeria os avanços da Microsoft, o tweet de GC Cooke oferecia uma perspectiva equilibrada. Como um veterano da Google, ele traz credibilidade a uma discussão que muitas vezes é dominada por especulação. Sua mensagem é clara. Para ele, o Bitcoin não está em risco iminente. Na verdade, a computação quântica pode contribuir para uma nova era de inovação financeira.

A combinação de imagens, o chip quântico da Microsoft e a frase-semente escrita à mão encapsulam essa dualidade — o futuro da tecnologia e a simplicidade da segurança.

Para os detentores de Bitcoin, o conselho é manter a calma e continuar confiando na matemática que sustenta suas carteiras. Para a indústria, é um chamado para continuar investindo em defesas pós-quânticas e explorar as oportunidades que essa convergência tecnológica oferece.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.