O Xapo Bank estima que a 'Great Wealth Transfer' pode injetar mais de US$ 200 bilhões no mercado de Bitcoin.

Millennials e geração Z, que herdarão trilhões dos baby boomers, mostram preferência por criptomoedas.

Fenômeno envolveria a passagem de cerca de US$ 68 trilhões em ativos, e parte pode fluir para o mercado cripto.

O Bitcoin, a criptomoeda líder mundial, pode estar prestes a receber um impulso financeiro sem precedentes, segundo uma análise recente do Xapo Bank.

Segundo o relatório, a principal causa é a chamada ‘Great Wealth Transfer’, ou transferência de trilhões de dólares de patrimônio das gerações mais velhas, como os baby boomers, para herdeiros mais jovens.

Esse movimento poderia injetar mais de US$ 200 bilhões no mercado de Bitcoin. Portanto, a análise sugere que essa movimentação geraria uma demanda diária adicional de US$ 20 milhões a US$ 28 milhões.

A transferência ocorreria à medida que as gerações mais jovens, favoráveis às criptomoedas, assumissem o controle do patrimônio.

O que pensam os analistas sobre a grande transferência de riqueza?

A projeção está gerando entusiasmo e debates entre investidores e analistas, marcando um momento potencialmente transformador para o ecossistema cripto e as melhores criptomoedas. A ideia da ‘Great Wealth Transfer’ não é nova, mas sua interseção com o Bitcoin traz uma perspectiva inovadora.

Estima-se que, nas próximas décadas, os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) passarão cerca de US$ 68 trilhões em ativos para seus filhos e netos. Isso inclui principalmente millennials e geração Z, de acordo com estudos como os da Galaxy Digital.

Diferentemente de seus antecessores, que investiram mais em ações, títulos e imóveis, essas gerações demonstram uma propensão significativamente maior a ativos digitais, incluindo Bitcoin e outras criptomoedas.

A instituição destaca que a mudança de comportamento em relação à riqueza poderia direcionar uma fração substancial desse patrimônio para o mercado cripto. E, nesse cenário, o Bitcoin entraria como principal beneficiário.

O papel do Xapo Bank e os dados por trás da previsão

O Xapo Bank, uma instituição financeira suíça conhecida por oferecer serviços bancários baseados em Bitcoin, baseia sua análise em tendências observadas entre seus clientes e em projeções macroeconômicas.

O relatório cita que a transferência de riqueza, que deve se intensificar até 2045, poderia resultar em uma demanda incremental diária de US$ 20 milhões a US$ 28 milhões no mercado cripto.

Portanto, essa estimativa alinha-se com relatórios da Galaxy Digital, que sugerem um fluxo potencial de US$ 160 bilhões a US$ 225 bilhões para criptomoedas, com o Bitcoin absorvendo a maior parte devido à sua dominância no mercado.

A confiança do Xapo Bank nessa previsão é reforçada por dados internos. O banco relatou um aumento no uso estratégico de Bitcoin por membros mais jovens.

É o caso da geração Z, que ajusta suas carteiras em tempo real e utiliza empréstimos lastreados em Bitcoin para acessar liquidez sem vender seus ativos.

Segundo o Xapo Bank Digital Wealth Report do segundo trimestre de 2025, o preço do Bitcoin subiu de US$ 94.000 em abril para mais de US$ 119.000 em 1º de julho. Portanto, houve um interesse crescente em meio à volatilidade do mercado.

Essa tendência sugere que os herdeiros da ‘Great Wealth Transfer’ podem acelerar a adoção do Bitcoin como uma reserva de valor.

Implicações para o mercado

A perspectiva de um influxo de US$ 200 bilhões tem implicações significativas para o preço e a estabilidade do Bitcoin. A criptomoeda tem um suprimento total limitado a 21 milhões de moedas, das quais cerca de 19,7 milhões já estão em circulação.

Portanto, qualquer aumento na demanda pode levar a uma valorização acentuada. Analistas especulam que, se a previsão do Xapo Bank se concretizar, o Bitcoin pode ultrapassar novos recordes. Especialmente, considerando a redução da liquidez devido ao halving de 2024, que cortou pela metade as recompensas dos mineradores.

No entanto, nem todos estão otimistas. Alguns investidores expressaram ceticismo, com comentários no X, como ‘então provavelmente vamos cair’. Ou seja, sugerem que o mercado pode reagir negativamente a curto prazo, devido à incerteza sobre como o capital será alocado.

Outros veem isso como uma oportunidade, com analistas observando que, embora US$ 200 bilhões pareça otimista, a tendência de interesse das gerações mais jovens faz sentido.

A diversidade de opiniões reflete a natureza especulativa do mercado cripto, no qual previsões ousadas frequentemente coexistem com a alta volatilidade.

Gerações jovens e a adoção de cripto

O papel das gerações mais jovens é central nessa narrativa. Millennials e geração Z, que cresceram em uma era de digitalização e desconfiança em instituições financeiras tradicionais, veem o Bitcoin como uma alternativa viável.

Pesquisas indicam que cerca de 40% dos millennials possuem ou planejam investir em criptomoedas, uma taxa muito superior à dos baby boomers.

É quase certo que a mudança de mentalidade é impulsionada por fatores como a inflação, a desvalorização de moedas fiduciárias e o apelo de ativos descentralizados.

O Xapo Bank também destaca que seus membros da geração Z são particularmente ativos. O que faz com que ajustem suas estratégias de investimento em resposta a tendências de mercado.

E é essa agilidade, combinada com a herança de grandes somas, que pode transformar o Bitcoin de um ativo de nicho em uma classe de investimento mainstream.

Comentários no X, como ‘Gen Z não quer ações, quer cripto’, ecoam essa visão, sugerindo que a ‘Great Wealth Transfer’ pode ser um catalisador para uma revolução financeira.

O futuro do Bitcoin e da transferência de riqueza

À medida que a ‘Great Wealth Transfer’ se desenrola nas próximas duas décadas, o impacto no Bitcoin será um ponto de observação.

Se a previsão do Xapo Bank se concretizar, o mercado cripto pode ver uma estabilização gradual. Neste cenário, o Bitcoin se firmaria como um ativo de longo prazo. Isso poderia atrair ainda mais instituições, criando um ciclo de adoção e valorização.

Para os investidores, o momento é de cautela e oportunidade. A demanda adicional diária de US$ 20 milhões a US$ 28 milhões, conforme a projeção, sugere um crescimento sustentável.

Com as gerações mais jovens assumindo o controle de um patrimônio colossal e demonstrando afinidade por ativos digitais, o Bitcoin está posicionado para um crescimento potencialmente histórico.

Contudo, a falta de clareza sobre como os herdeiros alocarão seus recursos mantém a incerteza sobre a transferência de riqueza. Até que mais dados estejam disponíveis, o mercado permanecerá atento às ações das gerações mais jovens e às políticas regulatórias.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.