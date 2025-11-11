Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- Ki Young Ju explicou que a Strategy e os ETFs neutralizaram a pressão de venda das baleias.
- Há 96% de expectativa para a reabertura do governo dos EUA nesta semana.
- O mercado cripto enfrenta volatilidade de baixa com leves correções.
As expectativas de alívio econômico nos EUA deram fôlego ao mercado cripto na segunda-feira (10/11), após cerca de cinco semanas de fortes quedas.
O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, disse que as baleias de Bitcoin (BTC) venderam ‘bilhões’ desde que o ativo atingiu US$ 100 mil. Ele chegou a acreditar que ‘o ciclo de alta tinha acabado’.
No entanto, a forte onda de compras das empresas de tesouraria de BTC, Strategy e Metaplanet, manteve o mercado em alta, acrescentou Young Ju.
‘Ainda há forte pressão de venda, mas se você acha que o cenário macro é sólido, este é um bom momento para comprar’, observou o CEO da CryptoQuant.
O valor de mercado das criptomoedas cresceu cerca de US$ 150 bilhões no dia 10 de novembro. Isso aconteceu após a notícia de que o Senado quebrou o impasse em vigor desde 1º de outubro.
Sendo assim, a Coinspeaker informou que sete senadores democratas e um independente se juntaram aos republicanos para aprovar a votação por 60 a 40 e ‘invocar o encerramento’.
Portanto, isso ajudou o BTC a superar a marca de US$ 100 mil, deixando para trás as condições de ‘medo extremo’.
EUA afeta momento para comprar cripto?
O valor de mercado cripto caiu levemente para US$ 3,54 trilhões, e o Bitcoin recuou para US$ 105 mil nas últimas 24 horas. Mesmo assim, o sentimento macroeconômico geral continua forte, principalmente entre as maiores altcoins.
Assim, uma pesquisa da Polymarket, com volume de US$ 27,7 milhões, mostra apenas 1% de chance de o fechamento do governo americano terminar hoje (11/10).
Bitcoin whales have been cashing out billions since $100K.
I said the bull cycle was over early this year, but MSTR and ETF inflows canceled the bear market. If those fade, sellers will dominate again.
There is still heavy selling pressure, but if you think the macro outlook is…
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 11, 2025
No entanto, a plataforma de apostas indica que a probabilidade de retomada do governo norte-americano entre os dias 12 e 15 de novembro chegou a 96%. Ou seja, os outros 4% esperam a reabertura após o dia 16 de novembro.
Apesar da atual pressão de venda, o cenário macroeconômico mais amplo parece positivo. Mesmo assim, comprar ativos altamente voláteis, como criptomoedas, ainda representa uma aposta arriscada.
