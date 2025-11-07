Resumo da notícia

O Google Finance vai exibir dados de mercados de previsão junto com as ferramentas Deep Search e de análise técnica com IA, oferecendo insights mais completos.

A Polymarket atingiu 477.850 usuários ativos em outubro, enquanto investidores institucionais avaliaram a plataforma em US$ 9 bilhões após o investimento da ICE.

A integração expõe os mercados de previsão descentralizados a mais de 8,5 bilhões de buscas diárias no Google, em meio à expansão regulatória global.

O gigante global de tecnologia Google decidiu integrar dados dos mercados de previsão da Polymarket e da Kalshi diretamente aos resultados de busca.

Assim, esse movimento marca um novo passo na estratégia financeira do Google impulsionada por IA.

O comunicado de imprensa no dia 5 de novembro revelou que o novo Google Finance com IA permitirá que usuários façam perguntas sobre eventos futuros do mercado.

Ou seja, o recurso será lançado inicialmente para usuários do Labs nas próximas semanas e, em seguida, será expandido globalmente.

Agora, a plataforma vai exibir probabilidades de mercado em tempo real. Além de variações históricas vindas da Polymarket e da Kalshi quando os usuários pesquisarem perguntas como ‘Qual será o crescimento do PIB em 2025?’.

A atualização faz parte da reformulação do Google Finance. A ferramenta inclui recursos de Deep Search, ferramentas de análise técnica aprimoradas por IA e acompanhamento de lucros corporativos.

Assim, ao integrar dados de mercados de previsão, o Google busca tornar os insights financeiros mais interativos. Além disso, combina probabilidades coletivas com análises de nível institucional.

A iniciativa pode ampliar a exposição global dos mercados de previsão.

De acordo com relatórios de dezembro de 2024, o Google processa mais de 8,5 bilhões de buscas por dia.

Google se rende ao mercado de previsão da Polymarket

Desde que os mercados de apostas sobre as eleições presidenciais dos EUA ganharam destaque em 2024, as plataformas de previsão vêm atraindo cada vez mais entusiastas de cripto e traders especulativos.

Dados da The Block mostram que, em outubro, a Polymarket registrou um recorde histórico de 477.850 usuários ativos e 38.270 novos mercados criados.

Ou seja, o aumento coincidiu com intensa especulação sobre o Bitcoin (BTC) e o ouro, ambos atingindo recordes acima de US$ 124,5 mil e US$ 4,2 mil, respectivamente, no mês.

Os traders também apostaram pesado na aprovação dos ETFs de altcoins, que entraram em vigor oficialmente em 28 de outubro.

O maior engajamento nos mercados de previsão descentralizados atraiu forte interesse institucional durante o mês.

A Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Nova York, também investiu na Polymarket, avaliando a empresa em cerca de US$ 9 bilhões.

Enquanto isso, sua principal concorrente, a Kalshi, levantou US$ 300 milhões. O aporte resultou numa avaliação de US$ 5 bilhões, o que reforça o apetite dos investidores por mercados de previsão regulamentados.

O anúncio da parceria do Google ocorre enquanto a Polymarket se prepara para iniciar operações formais nos Estados Unidos.

Em setembro, a plataforma adquiriu a QCEX, uma bolsa e câmara de compensação de derivativos licenciada pela CFTC.

A aquisição aconteceu em um acordo estratégico de US$ 112 milhões, que garante conformidade com as normas regulatórias dos EUA.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.