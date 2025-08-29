BTC cai para US$ 110 mil, mas alvo de US$ 200 mil se mantém

Resumo da notícia

Bitcoin despenca para US$ 110.000 após liquidação de 24.000 BTC.

Analistas divididos: céticos veem US$ 75.000, otimistas projetam US$ 200.000.

Bitcoin Hyper arrecada US$ 12 milhões e integra solução Solana ao BTC.

Uptober e Moonvember podem ser o gatilho da próxima grande alta.

Mesmo com a queda recente, um analista segue otimista com a chegada dos dois meses mais otimistas do mercado cripto: Uptober e Moonvember.

O Bitcoin (BTC) despencou para US$ 110.000 nos últimos dias. Isso ocorreu após uma liquidação em massa de 24.000 BTC, que eliminou mais de US$ 838 milhões em posições alavancadas.

A partir desse patamar, o Bitcoin precisaria subir cerca de 83% para alcançar os US$ 200.000. Este é um movimento que parece ambicioso, especialmente considerando o histórico de setembro como um dos meses mais fracos para a criptomoeda.

Um catalisador massivo que não apenas pode impulsionar o preço, mas também representar uma mudança estrutural para o Bitcoin, é sua Layer 2 mais rápida já criada: o Bitcoin Hyper (HYPER).

Com mais de US$ 12 milhões já arrecadados, o projeto é o primeiro a integrar a velocidade de execução da Solana à base do Bitcoin, criando assim um ecossistema que pode ampliar ainda mais a demanda pela moeda.

O Bitcoin Hyper opera em uma economia dual. Ou seja, o BTC ganha novas funções ao alimentar dApps antes inimagináveis, enquanto o token HYPER move o sistema, sendo utilizado para taxas, governança e outras operações.

No entanto, o maior diferencial do HYPER é a narrativa do próprio Bitcoin. Como o projeto fortalece o BTC ao adicionar utilidade e programabilidade, essa ligação pode gerar uma valorização explosiva do token, que tende a se intensificar com futuras listagens em grandes exchanges.

Com o preço atual em apenas US$ 0,012825 por token, o HYPER é visto como uma oportunidade rara para quem busca exposição direta ao crescimento do Bitcoin. Mas atenção, pois restam apenas 14 horas para o fim da rodada atual de pré-venda, quando o valor subirá no próximo estágio.

Céticos apontam US$ 75K, otimistas visam US$ 200K com efeito do Uptober

O Bitcoin chegou a tocar os US$ 117.000 após o tom mais ‘amigável’ do Fed durante o simpósio de Jackson Hole, indicando uma provável redução de juros na reunião do FOMC em 17 de setembro.

O otimismo, porém, durou pouco. Tanto que uma baleia despejou grandes quantidades de BTC no mercado, disparando liquidações forçadas em efeito cascata. Isso apagou mais de US$ 838 milhões no setor cripto e puxou o preço para US$ 110.000.

Esse cenário reacendeu o pessimismo dos maiores críticos do Bitcoin. Peter Schiff, por exemplo, projeta um colapso para US$ 75.000 e aconselha investidores a venderem agora para recomprar mais barato.

Sua visão ganha força porque setembro historicamente é o pior mês para o BTC, com média de queda de 3,77% e tombos brutais de 19,01% em 2014 e 13,38% em 2019.

Ainda assim, nem todos estão pessimistas. O analista Crypto Birb destacou que o BTC pode cair para a faixa de US$ 90.000–95.000 antes de reverter, abrindo espaço para uma grande alta durante o Uptober e o Moonvember. Trata-se do período historicamente mais lucrativo para as melhores criptomoedas.

Here’s what I’m thinking: Bitcoin will hit $90-95k in next 50 days. Reversal after September 17 will kick off last leg of the bull but the month will close red. October & November bull peak ~$200k+. December short altseason (bags go 5-10X) 2026 is for bears. Who’s with me? pic.twitter.com/KcmKGrxoUp — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) August 5, 2025

Para chegar aos US$ 200.000, porém, não basta contar com fatores sazonais. Mesmo com a Strategy Inc. comprando na queda e transmitindo confiança, será preciso um catalisador de demanda genuíno. E nada hoje parece ter mais potencial nesse sentido do que o Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper pode ser o que levará o BTC aos US$ 200K

Em suma, o Bitcoin Hyper está remodelando o cenário de demanda do BTC. Hoje, a moeda é vista principalmente como reserva de valor e, apenas com esse papel, já se tornou o ativo de melhor desempenho da história. Afinal, já se valorizou cerca de 3.666.666.700%, saindo do preço de US$ 0,003 em 2010 até os atuais US$ 110.000.

Embora tenha sido concebido como dinheiro peer-to-peer, o Bitcoin nunca deslanchou como meio de pagamento diário. Fora algumas experiências em países que testaram soluções L2, a maioria dos investidores usa o BTC como proteção contra a inflação e ativo de longo prazo.

Mas o Bitcoin Hyper muda essa narrativa ao integrar a Solana Virtual Machine (SVM) diretamente à camada base do Bitcoin. Desse modo, habilita dApps de alta performance, com a mesma velocidade da Solana, mas ancorados pela segurança da rede do BTC.

The Fastest Bitcoin Layer 2 Chain. ⚡️ Scalability and Speed for Bitcoin are finally here. 🔥https://t.co/yzXqAckjDw pic.twitter.com/1mUqiQGtou — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 24, 2025

Para acessar esse ecossistema, os usuários precisam travar BTC na Hyper bridge, recebendo em troca um BTC embrulhado (wrapped BTC) para uso em setores como DeFi, games, RWAs, NFTs e até memecoins.

Esse modelo amplia a utilidade do Bitcoin e reforça sua segurança, já que cada interação com dApps depende do BTC como colateral.

Portanto, com Uptober e Moonvember se aproximando, o Bitcoin Hyper pode ser exatamente o motor de demanda que falta para impulsionar o BTC rumo aos US$ 200.000 previstos por analistas como Birb e Tom Lee.

Birb alerta para correção em 2026

Apesar do otimismo, o próprio Birb alerta que, quando o BTC atingir US$ 200.000, investidores tendem a realizar lucros. Diante disso, 2026 pode ser um ano de baixa, alinhado ao tradicional ciclo de quatro anos do Bitcoin.

Historicamente, o ano seguinte ao de halving costuma ser o de maior alta, como em 2013, 2017 e 2021. Em 2025, o padrão se repetiu, com o BTC renovando máximas históricas e entrando pela primeira vez na faixa de seis dígitos.

Don't panic. Bitcoin's right where we expect it to be, according to the four-year cycle. pic.twitter.com/yiRWRPHT24 — apsk32 (@apsk32) August 22, 2025

Muitos analistas, no entanto, acreditam que esse ciclo está sendo quebrado, dado o peso crescente de fatores como fluxos institucionais, políticas macroeconômicas e decisões do Fed.

Agora, com o Bitcoin Hyper, a narrativa muda. O BTC pode finalmente ser programável e transacionável em velocidades superiores à de Visa e Mastercard. E o melhor, sem abrir mão de sua segurança. Isso tem potencial de transformar completamente a curva de demanda.

Assim, setembro pode ser não apenas uma janela para acumular mais BTC, mas também para encher a carteira de HYPER, o token que move esse novo ecossistema.

O HYPER é usado para taxas (gás), governança e staking. Sua ligação direta ao Bitcoin o torna ainda mais atraente para quem busca retornos exponenciais. Portanto, se a próxima corrida de alta for guiada pela utilidade, o HYPER poderá estar no centro dela.

Adquira seus tokens HYPER antes do Uptober

Para garantir tokens HYPER antes da disparada que pode vir com o Uptober, basta acessar o site oficial do Bitcoin Hyper. A compra pode ser feita usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou até cartão de crédito.

Para mais praticidade, o projeto recomenda a carteira Best Wallet, onde o HYPER já aparece na seção Upcoming Tokens, permitindo acompanhar, gerenciar e reivindicar assim que estiver ativo.

Por fim, junte-se à comunidade do Bitcoin Hyper no Telegram e no X para não perder novidades.

Invista no projeto Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.