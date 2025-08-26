DOGE com padrão clássico de Pump — Maxi Doge é o próximo?

Resumo da notícia

O padrão de pump do Dogecoin (DOGE) a cada quatro ou cinco anos está começando a se repetir e, assim como nas duas últimas vezes, tudo indica que poderá ultrapassar sua máxima histórica (ATH).

Mas o Maxi Doge (MAXI) já chega dizendo ‘segura meu peso’. Isso porque sua pré-venda inicial arrecadou US$ 1,3 milhão em menos de um mês e continua crescendo.

O primo mais bruto do Dogecoin, turbinado com tanto conteúdo de autoajuda que faz Tony Robbins parecer uma história de ninar, promete entregar o pump de 1.000x para quem estiver disposto a embarcar nessa jornada.

E ele não chega de patas vazias. Afinal, o Maxi Doge traz a primeira alavancagem de 1.000x do setor. Além disso, destina uma fatia enorme da pré-venda diretamente para marketing, garantindo que todos, dentro e fora da academia, saibam seu nome.

Atualmente, o MAXI está sendo vendido a US$ 0,000254 na rodada de pré-venda. Mas esse preço sobe em poucas horas, assim que a próxima fase começar.

DOGE ainda reina, mas agora tem concorrência

O DOGE caiu 18,1% nos últimos 30 dias e, embora a ação de preço pareça fraca, a história mostra outra realidade.

De acordo com um gráfico compartilhado pelo analista Trader Tardigrade no X, o Dogecoin segue um padrão de pump a cada quatro anos desde seus primeiros dias.

$Doge/3-month

The third circle on the #Dogecoin macro chart is coming to a close 🚀 pic.twitter.com/x2ApNfggnU — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) August 20, 2025

No gráfico de três meses, Tardigrade circulou cada ciclo, demonstrando que o preço mergulha até o fundo do canal de pump, recupera-se e depois dispara para novos topos.

Foi assim em 2017, depois em 2021. Agora, em 2025, o DOGE está novamente na linha de suporte, sinalizando que outro foguete pode estar prestes a decolar.

Esse movimento acontece logo após o golden cross, sinal clássico de alta que aumenta ainda mais as especulações.

E se existe um termômetro real para as melhores memecoins, esse é o Dogecoin, o ‘pai da matilha’, que iniciou toda a linhagem dos cachorros no mercado cripto.

Mas todo ciclo traz novos desafiantes. E, atualmente, não há memecoin mais faminta que o Maxi Doge. Estamos diante do monstro do leg day 1.000x, movido a pré-treino e pronto para disputar o trono.

Maxi Doge é o token dos bros

No mundo cripto, existe público para tudo. Basicamente:

Os nerds se dedicam a protocolos, tokenomics e consensos;

Os libertários e cypherpunks defendem resistência à censura – o lema do ‘not your keys, not your coins’;

Os institucionais babam por ETFs, RWAs e regulação.

E então vêm os degens, aqueles que mergulham de cabeça nas memecoins, dispostos a arriscar tudo em uma única jogada. Esse é o time do Maxi Doge. Para eles, a equação é simples: ou você perde algumas centenas de dólares ou sai milionário.

Mas o Maxi Doge não busca um investidor qualquer. Ele chama os bros, aqueles que mergulham em banhos de gelo, gritam frases de autoafirmação no espelho e tratam David Laid como santo. Para eles, a jornada é sair de ‘magrelo de porão’ para sarado de Lamborghini.

E é exatamente essa tribo que o Maxi Doge quer unir. Para assim bombar juntos, crescer juntos e sair não só com o corpo de semideus, mas também com a carteira recheada.

Para fazer crescer todos os bros

Um diferencial do Maxi Doge é que ele não pensa só no próprio pump, mas também nos bros que embarcam nessa jornada. Portanto, seus primeiros apoiadores não recebem apenas tokens, mas também uma espécie de pacto inquebrável de lealdade.

O movimento mais ousado do Maxi Doge é lançar a primeira negociação com alavancagem 1.000x do mercado, um verdadeiro ‘Hail Mary play’.

É a essência de sua filosofia, ou seja, arriscar alto para conquistar um resultado que fará os outros invejarem quando já for tarde demais.

Além disso, 40% do fornecimento de tokens vai para marketing, e o Maxi Fund, com 25% da alocação, foi criado exclusivamente para garantir máxima exposição e dinâmica de pump otimizada.

Em suma, o Maxi Doge não aceita ser figurante. Ele vai flexionar, rugir e fazer de tudo para tomar o trono do DOGE.

Como entrar na onda do Maxi Doge

Quer se juntar à tropa do Maxi Doge? Para tal, tudo o que precisa fazer é acessar o site oficial da pré-venda do Maxi Doge Token. Então, conecte sua carteira cripto, como a Best Wallet, considerada uma das mais seguras e práticas do mercado.

Você pode comprar MAXI trocando ETH, BNB, USDT ou USDC, ou até pagando diretamente com cartão bancário. O token pode ser imediatamente colocado em staking, com rendimento anual dinâmico de 217%.

Aliás, o contrato inteligente do projeto já foi auditado pelas firmas Coinsult e SOLIDProof, garantindo maior segurança.

A comunidade do Maxi Doge já está ativa no X (Twitter) e no Telegram, reunindo bros do mundo todo. Acompanhe e descubra se você está pronto para entrar na irmandade que promete desafiar o próprio Dogecoin.

Junte-se ao Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.