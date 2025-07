Resumo da notícia

A Strategy comprou 21.021 BTCs após levantar US$ 2,5 bilhões por meio da oferta pública inicial da STRC.

Os ETFs de Bitcoin registraram quatro dias consecutivos de entradas líquidas.

O mercado absorveu um volume de vendas de US$ 9,6 bilhões durante o fim de semana, com uma queda mínima nos preços.

A Strategy, anteriormente MicroStrategy, comprou recentemente mais 21.021 Bitcoins no valor de US$ 2,46 bilhões, de acordo com a Lookonchain. Esta grande compra, feita entre 28 e 29 de julho, explica o movimento ascendente do BTC hoje.

Para fazer esse investimento, a empresa arrecadou US$ 2,5 bilhões com a quarta emissão de ações preferenciais (STRC).

O preço médio de compra foi de US$ 117.256 por BTC, já que a maior criptomoeda continua sendo negociada em torno desse nível desde o fim de semana.

Esta última compra eleva o total de Bitcoins da Strategy para 628.791 BTC, agora avaliados em cerca de US$ 74,26 bilhões.

MicroStrategy(@Strategy) bought another 21,021 $BTC($2.46B) at an average price of $117,256.#Strategy currently holds 628,791 $BTC($74.26B), with an average buying price of $73,277 and an unrealized profit of $28.18B.https://t.co/y4E1N0MaJ8 pic.twitter.com/5rYrB3VKoL — Lookonchain (@lookonchain) July 30, 2025

Com uma entrada média de US$ 73.277, a empresa está com um lucro contábil de mais de US$ 28,18 bilhões.

BTC hoje reflete compra da Strategy

Apesar da falta de movimento imediato de alta no mercado, participantes institucionais como Strategy e Metaplanet parecem usar a faixa de preço atual como uma zona de acumulação estratégica. O que reflete em otimismo, mesmo para os mercados de novas criptomoedas.

Ao mesmo tempo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin tiveram mais um dia de entradas líquidas, trazendo US$ 79,97 milhões em 29 de julho.

Isso resulta em uma sequência de quatro dias consecutivos, indicando uma crescente confiança dos investidores.

On July 29, spot Bitcoin ETFs saw a total net inflow of $79.97 million, marking the fourth consecutive day of net inflows. Spot Ethereum ETFs registered a total net inflow of $219 million, extending their streak to 18 consecutive days. https://t.co/nEfh9YRDkL pic.twitter.com/ePLUZxKBBb — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 30, 2025

Volatilidade diminui, mas pressão aumenta

No momento da redação deste artigo, o Bitcoin vale pouco mais de US$ 118.000, com movimentos mínimos nas últimas 24 horas.

Em resumo, esta fase de baixa volatilidade ocorre à medida que os investidores transferem fundos para tokens de criptomoedas baratas.

No entanto, observadores do mercado dizem que pode ser a calmaria antes da tempestade.

Afinal, o Índice de Volatilidade do Bitcoin (BVIV) de 30 dias caiu para 39,37, bem abaixo da marca de 45 raramente ultrapassada nas últimas 149 semanas.

Uma configuração semelhante em setembro de 2023 levou a uma alta de 50% nos preços.

No fim de semana, a liquidez do Bitcoin teve um texto. Isso porque um dos primeiros investidores vendeu mais de 80.000 BTCs (no valor de US$ 9,6 bilhões) através da mesa OTC da Galaxy Digital.

O mercado absorveu rapidamente o choque, empurrando temporariamente o preço para US$ 115.000, antes de se recuperar para US$ 119.000.

Apesar dessa grande distribuição, a Glassnode relata que 97% de todos os BTCs em circulação continuam lucrativos. Em suma, totalizam mais de US$ 1,4 trilhão em ganhos não realizados.

Vários modelos de avaliação on-chain sugerem que o Bitcoin provavelmente permanecerá dentro da faixa de US$ 105.000 e US$ 125.000.

Glassnode prevê que uma quebra acima dessa faixa poderia levar o BTC para US$ 141.000, onde se espera uma maior realização de lucros.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.