Resumo da notícia

Ray Dalio cita riscos fiscais crescentes, incluindo uma emissão prevista de US$ 12 trilhões em novos títulos do Tesouro dos EUA, como uma das principais razões para comprar BTC.

Dalio, embora ainda prefira o ouro ao Bitcoin, reconheceu o papel do BTC como hedge contra a desvalorização da moeda fiduciária.

Apesar do Bitcoin ter recuado para US$ 117 mil, a acumulação institucional continua a cada queda, de acordo com dados on-chain.

A demanda institucional por BTC hoje continua, apesar da queda recente do preço do Bitcoin para US$ 117 mil, com bilionários como Ray Dalio apoiando o ativo.

Com a dívida nacional dos EUA ultrapassando US$ 37 trilhões, Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, sugeriu alocar 15% do portfólio em BTC e ouro.

Por que Ray Dalio aumentou alocação em BTC?

Em 2022, o investidor bilionário Ray Dalio recomendou ter 1-2% de exposição ao Bitcoin. No entanto, citando o `ciclo da dívida` na economia dos EUA, Dalio mudou sua postura.

Agora, Dalio sugere aos investidores que tenham 15% de exposição ao BTC. Isso demonstra uma confiança crescente no ativo.

Dalio também destacou a queda do valor do dólar americano este ano, o que chama a atenção para ativos como o BTC. Afinal, a criptomoeda subiu 27% até agora em 2025.

Ao falar no Master Investor Podcast em 27 de julho, Dalio mencionou a projeção do governo dos EUA de US$ 12 trilhões em novas emissões do Tesouro nos próximos 12 meses. Segundo ele, `necessárias para financiar a dívida de US$ 36,7 trilhões do país`.

Essa emissão do Tesouro provavelmente beneficiará o Bitcoin e as melhores criptomoedas, que terão aumento no influxo de capital. Dalio disse:

Se você estivesse otimizando seu portfólio para obter a melhor relação risco-retorno, teria cerca de 15% do seu dinheiro em ouro ou Bitcoin.

Recomendação de Ray Dalio é ‘flexível’

Os comentários de Ray Dalio surgem em meio a sinais fiscais cada vez piores, já que o Tesouro dos EUA revisou para cima sua previsão de empréstimos.

No terceiro trimestre, os empréstimos do Tesouro devem atingir US$ 1 trilhão, US$ 453 bilhões a mais do que a projeção anterior, seguidos por US$ 590 bilhões no quarto trimestre.

Embora Dalio revele possuir ‘alguns Bitcoins’, ele descreveu sua recomendação atualizada como flexível.

Em resumo, disse que cabe aos investidores individuais decidir a combinação de Bitcoin e ouro em seus portfólios.

No início desta semana, o investidor veterano Robert Kiyosaki também enfatizou a importância de ter ativos tangíveis como ouro, prata e Bitcoin no portfólio. Especialmente em meio às crescentes preocupações com a dívida dos EUA.

No entanto, o investidor bilionário ainda prefere ouro ao Bitcoin. Kiyosaki compartilhou algum ceticismo sobre o potencial do BTC como moeda de reserva.

Em suma, apontou questões como riscos de vigilância e a transparência inerente às transações de blockchain. ‘Os governos podem ver quem está fazendo quais transações’, disse Kiyosaki.

Investir em BTC hoje na queda?

A faixa de preço de US$ 110 mil a US$ 117 mil do Bitcoin indica um aumento na acumulação. Ou seja, compradores entrando nas quedas do mercado e detentores anteriores continuando a comprar em níveis mais altos.

O padrão sugere uma progressão em forma de escada na distribuição da base de custo.

The $110K–$117K range is gradually filling in. $BTC is being accumulated on both sides – buyers stepping in on dips, while earlier buyers are now acquiring at higher levels, forming a staircase-like pattern in cost basis distribution. pic.twitter.com/a2Ssri8WbD — glassnode (@glassnode) July 28, 2025

Atores institucionais como a Metaplanet também continuaram com compras de BTC esta semana. O criptoativo está atualmente flertando com os níveis de US$ 118 mil.

Com as preocupações com as tarifas de Trump atrás de nós, os analistas de mercado mantêm uma postura cautelosamente otimista em relação ao BTC e às criptomoedas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.