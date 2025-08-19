BTC recua, mas Bitcoin Hyper já arrecada US$ 10 mi

Resumo da notícia

A Layer 2 mais rápida do Bitcoin, o Bitcoin Hyper (HYPER), acaba de atingir US$ 10 milhões em sua explosiva pré-venda.

O Bitcoin recuou para US$ 118.000 após marcar uma nova máxima histórica (ATH) de US$ 124.457, em 14 de agosto. No entanto, qualquer pensamento pessimista deve ser rapidamente descartado.

Isso porque a queda atual faz parte de uma fase de consolidação e, portanto, deve ser interpretada como a calmaria antes da tempestade de alta.

Além disso, o Bitcoin Hyper, com sua solução escalável inédita para pagamentos no ecossistema BTC, está no centro desse próximo movimento.

O acúmulo de alavancagem nos mercados explica a força das últimas movimentações de preço. Portanto, correções desse porte devem ser vistas como oportunidades de compra.

Apesar da inflação no atacado dos EUA ter acelerado acima do esperado, a pressão continua para que o Fed reduza os juros, o que é positivo para ativos de risco como cripto.

Além disso, vitórias regulatórias e a maior demanda institucional de tesourarias corporativas seguem em destaque.

E qual melhor forma de se expor ao potencial da revolução do Bitcoin do que adquirindo o Bitcoin Hyper? O token atualiza o ecossistema BTC de uma forma que realmente projeta o futuro do dinheiro.

Pense no Bitcoin Hyper como uma camada de aplicativos para o Bitcoin. E não é só discurso, pois o projeto já está executando programas da Solana nativamente em sua arquitetura de rollup.

Hoje, o HYPER custa apenas US$ 0,012755. Mas o preço subirá na próxima fase da pré-venda, o que deve ocorrer em menos de 24 horas.

A indústria tradicional desperta para a revolução blockchain

Cada vez mais, Wall Street e grandes empresas estão reconhecendo a resiliência do Bitcoin e a utilidade da tecnologia blockchain.

O Ethereum já é a espinha dorsal de incontáveis projetos DeFi e stablecoins. E a Solana, blockchain sobre a qual o Bitcoin Hyper foi desenvolvido, é muito mais rápida que a Ethereum.

Ou seja, com a corrida pela tokenização de ativos e novas aplicações, a Solana desponta como uma das grandes vencedoras. Tanto que o preço de seu token SOL superou US$ 200 na última semana, embora tenha corrigido para US$ 186,7.

O principal destaque é que a dominância do Bitcoin está caindo, já que as melhores altcoins começam a disputar espaço no jogo das máximas históricas.

Esse movimento não é puro FOMO, mas sim uma avaliação racional de que o token está prestes a entregar valor real aos primeiros investidores.

É nesse contexto que o interesse pelo Bitcoin Hyper deve ser avaliado: ele transforma o BTC em dinheiro utilizável no dia a dia, sem abrir mão de seu papel como reserva de valor.

Bitcoin Hyper: velocidade e escalabilidade de Solana aplicadas ao Bitcoin

O Bitcoin tem a maior e mais segura blockchain do mundo. No entanto, travou em sua missão de servir como dinheiro digital. Felizmente, o Bitcoin Hyper resolve essa limitação.

Utilizando a Solana Virtual Machine (SVM), o projeto cria a Layer 2 mais rápida já construída sobre o BTC, capaz de reduzir taxas e ampliar a capacidade de transações.

Com o Bitcoin Hyper, o Bitcoin deixa de ser apenas reserva de valor e passa a ser dinheiro pronto para o comércio eletrônico e pagamentos cotidianos. Grandes investidores já estão aderindo à visão do projeto, como mostra uma compra recente de US$ 150 mil em HYPER.

Mas afinal, como isso funciona? Tudo gira em torno da ponte. O Bitcoin Hyper Bridge conecta o BTC à sua Layer 2, onde o Bitcoin bloqueado gera a emissão de Wrapped BTC (WBTC).

Esse ativo se torna a moeda de uso no ecossistema, seguro na rede Bitcoin, mas funcional como meio de pagamento. Assim, usuários podem acessar DeFi, pagamentos, games e até memecoins dentro da rede, e o melhor, sem precisar abandonar o BTC.

Quando desejam voltar para a rede principal, basta queimar o WBTC e liberar o Bitcoin original. Todo o processo é automático e ocorre de maneira simples para o usuário final.

HYPER no centro de uma oportunidade trilionária

O mercado de pagamentos em Bitcoin deve valer US$ 3,7 trilhões até 2031 e, se o Bitcoin Hyper capturar apenas uma fração disso, o token já pode valer bilhões de dólares. As utilidades do HYPER incluem:

Taxas de transação: pagamentos de gas para transferências, dApps e contratos;

Staking: possibilidade de rendimento com delegação de tokens;

Acesso ao ecossistema: certos protocolos e serviços premium exigirão HYPER;

Incentivos a desenvolvedores: grants e descontos para builders;

Governança: participação em decisões via DAO.

É essa combinação de utilidade mais narrativa transformadora que vem criando demanda crescente pelo token.

Influenciadores e investidores já estão de olho no HYPER

O influenciador Crypto Gains, com 149 mil inscritos no YouTube, já recomenda o token como oportunidade única.

Além disso, quem compra HYPER hoje pode começar a fazer staking imediato, com um rendimento dinâmico de 110% ao ano. A compra está disponível no site oficial com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão.

Para uma experiência simplificada, o projeto recomenda o uso da Best Wallet, carteira Web3 não custodial certificada pela WalletConnect. Aliás, o HYPER já aparece na seção Upcoming Tokens do app. Participe também da comunidade do Bitcoin Hyper no Telegram e X.

