Bitcoin mira US$ 130 mil impulsionado por fatores macro e políticas favoráveis.

Bitcoin Hyper constrói a Layer 2 mais rápida já feita para BTC.

Pré-venda do HYPER supera US$ 8,5 milhões e deve chegar a US$ 10 milhões.

Adoção cresce em países com moedas fracas, abrindo espaço para o HYPER.

O Bitcoin está a caminho de testar novas máximas históricas após recuperar o nível de US$ 118 mil, com os touros mirando US$ 130 mil apoiados por políticas favoráveis e ventos macroeconômicos positivos.

Porém, o novo token Bitcoin Hyper (HYPER) pode ser a melhor maneira de aproveitar o potencial de alta do BTC. Se você ainda não sabe, o Bitcoin Hyper está construindo a Layer 2 mais rápida já feita para o Bitcoin, e os investidores estão gostando do que veem.

O ICO já ultrapassou US$ 9,5 milhões e, à medida que o mercado cripto começa a esquentar, o HYPER em breve deve alcançar em breve US$ 10 milhões.

Dois fatores estão aquecendo o mercado, e isso é uma ótima notícia para o Bitcoin Hyper. Em primeiro lugar, o Genius Act, que liberou as stablecoins nos EUA.

Também há a ordem executiva assinada pelo presidente Trump na semana passada, que permite que ativos alternativos como criptomoedas sejam mantidos em planos de aposentadoria 401(k).

Como reserva de valor semelhante ao ouro digital, o Bitcoin já representa um case sólido. No entanto, os veteranos vão lembrar que o objetivo primário do Bitcoin é ser dinheiro digital. E a lentidão das transações sempre foi um grande obstáculo para essa missão.

Mas seus casos de uso estão prestes a ser massivamente ampliados pela Layer 2 do HYPER. Isso porque ela utiliza a Solana Virtual Machine para oferecer tempos de transação super-rápidos para o Bitcoin.

Bitcoin Hyper é a ponte para o futuro do BTC

O Bitcoin Hyper aproveita a velocidade de uma das melhores altcoins, a Solana, e cria uma ponte entre a camada base do Bitcoin e sua exclusiva solução Layer 2.

Assim, por meio do mecanismo de cunhagem do ecossistema, o BTC é bloqueado em um lado da ponte para liberar uma versão wrapped do outro lado.

O wrapped BTC pode então alimentar os aplicativos construídos no Bitcoin Hyper, aproveitando toda a eficiência e velocidade já conhecidas pelos usuários de dApps da Solana.

Mas resgatar BTC é tão simples quanto criar o embrulhado (wrapped). Basta queimá-lo para liberar o BTC original na camada base da rede principal.

Os entusiastas do HYPER ficarão felizes em saber que o desenvolvimento da solução Layer 2 está adiantado em relação ao cronograma. Na última atualização, a equipe confirmou que o Bitcoin Hyper já está executando programas Solana de forma nativa em sua arquitetura rollup:

Os desenvolvedores podem escrever, implantar e interagir com contratos usando o CLI padrão da Solana, alimentado por um runtime SVM personalizado projetado especificamente para a camada de execução do Bitcoin. Não há simulação ou compatibilidade improvisada aqui — é execução real de SVM em um rollup ancorado no Bitcoin.

BTC — e HYPER — prestes a se beneficiar de uma injeção de liquidez de US$ 1,2 tri

A ordem executiva de Trump sobre os planos 401(k) é uma notícia empolgante para a adoção cripto em nível de classe de ativos.

Os planos de aposentadoria 401(k) somam US$ 12,2 trilhões. Portanto, uma alocação de apenas 10% significaria um impulso de US$ 1,2 trilhão para o mercado de criptomoedas, hoje avaliado em cerca de US$ 4 trilhões.

Somando essa pressão compradora ao lançamento recorde de ETFs de Bitcoin à vista, bilhões fluindo para empresas de tesouraria de BTC e a acumulação por governos e instituições, temos uma demanda histórica.

Diante disso, ver o Bitcoin chegar a US$ 250 mil até o final do ano é uma possibilidade realista. E isso significa que projetos profundamente enraizados no ecossistema Bitcoin, como o Bitcoin Hyper, são beneficiários diretos.

Além das vitórias políticas e do pano de fundo macro e geopolítico que favorece o Bitcoin como ativo de diversificação, também existe o fator da demanda de adoção gerada por moedas fiduciárias locais fracas.

As stablecoins oferecem uma solução para viver em um país cuja moeda é praticamente uma ‘shitcoin’. O problema é que elas são fixadas 1:1 ao valor do dólar. Ou seja, não podem se valorizar acima disso.

No entanto, esse não é o caso do Bitcoin. Sim, há o problema da volatilidade, mas ela vem caindo, enquanto o preço continua em tendência de alta.

Situação na Bolívia mostra que dApps do Bitcoin Hyper podem decolar

A adoção crescente de stablecoins e criptos como o Bitcoin está acontecendo em lugares como a Bolívia. Por lá, a inflação de 25% está corroendo o valor da moeda local e gerando implicações revolucionárias para consumidores e empresas.

Na Bolívia, onde o setor cripto foi legalizado há um ano, dólares só podem ser obtidos no mercado paralelo, tornando as stablecoins cada vez mais populares. Além disso, o Bitcoin está sendo usado tanto para importações quanto para pequenas compras do dia a dia.

Diante disso, importadores recorrem ao BTC mesmo com os riscos de volatilidade, e um número crescente de consumidores paga com satoshis por um simples café.

A necessidade está impulsionando a adoção. Um dono de cafeteria contou à Bloomberg que aceitar Bitcoin é uma forma de proteger suas economias e também uma maneira de desafiar a burocracia.

Quando o Bitcoin Hyper sair, a expectativa é de adoção massiva em países como a Bolívia, à medida que desenvolvedores criem dApps voltados ao consumidor.

O fato é que o número crescente de países com moedas debilitadas — da Nigéria e Indonésia ao Irã e Líbano — representa um mercado potencial gigantesco para o HYPER.

Baleias sabem o que está por vir

Três dias atrás, uma baleia comprou US$ 110 mil em tokens HYPER com 25,73 ETH, um forte sinal de que o Bitcoin Hyper pode ser a próxima cripto a explodir. Além disso, comprar moedas em pré-venda antes de sua listagem é a maneira inteligente de garantir retornos expressivos.

O YouTuber Aiden Crypto disse a seus 337 mil inscritos que o token HYPER pode alcançar uma valorização de 1.000x. Isso significa que um investimento de US$ 1.000 poderia transformar alguém em milionário da noite para o dia.

Comprando $HYPER

A carteira Web3 Best Wallet, não custodial e recentemente certificada pelo WalletConnect, listou o HYPER na seção de ‘Upcoming Tokens’. Você pode comprar diretamente no app para uma experiência de compra e gestão otimizada.

A reivindicação dos tokens começa no final da pré-venda, no evento de geração de tokens (TGE). O app está disponível na Google Play e na App Store.

Além disso, você pode participar conectando sua carteira cripto no site oficial do Bitcoin Hyper. A plataforma aceita SOL, ETH, USDT, USDC, BNB e até cartão de crédito. Por fim, acompanhe a comunidade no Telegram e no X.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.