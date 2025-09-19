MPRJ anuncia núcleo de combate a crimes com criptoativos

Resumo da notícia

O Ministério Público do Rio criou um núcleo especializado em crimes com criptomoedas.

Grupo terá laboratório forense e tecnologia para rastrear operações ilícitas.

A iniciativa se soma à parceria com a Chainalysis para investigações em blockchain.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) anunciou a criação do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, o CyberGAECO. O foco será investigar organizações que realizam crimes com criptoativos, inclusive com atuação na dark web.

A iniciativa reforça o investimento em tecnologia e modernização das investigações, buscando enfrentar o avanço da criminalidade digital.

CyberGAECO terá laboratório próprio de análise forense

O núcleo será integrado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ). Ele terá ações de inteligência, investigações e recuperação de ativos, que vão desde o Bitcoin (BTC) até novas criptomoedas.

Segundo o procurador-geral de Justiça Antonio José Campos Moreira, o grupo receberá capacitação de excelência e acesso a recursos tecnológicos capazes de fazer diferença no combate aos crimes virtuais.

Além disso, a coordenadora do GAECO, Letícia Emile Alqueres Petriz, destacou que o núcleo terá laboratório próprio para coleta e análise forense. Segundo ela:

A criação do CyberGAECO representa um passo decisivo na modernização das estratégias de persecução penal, além de ser uma resposta institucional para enfrentar o avanço das práticas ilícitas no meio virtual, como fraudes eletrônicas, abuso sexual infantil em meio virtual, ataques a sistemas, crimes financeiros e operações ilícitas envolvendo criptoativos, atos que desafiam os mecanismos tradicionais de investigação.

Também será possível estabelecer cooperação jurídica nacional e internacional para desarticular redes criminosas.

Aliás, os crimes com criptoativos vêm crescendo no Brasil. Por exemplo, recentemente, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul desvendou um golpe de R$ 1 bilhão com criptomoedas.

Cooperação e tecnologia reforçam combate a crimes com criptoativos

O subcoordenador do núcleo, Marcos Davidovich, afirmou que é preciso quebrar paradigmas e combinar inteligência e investigação para combater os crimes com criptoativos. De acordo com ele:

A repressão e a prevenção dependem de especialização, com domínio técnico e uso de ferramentas adequadas. O CyberGAECO é a resposta do MPRJ aos novos desafios da criminalidade digital.

O MPRJ reforçou que a estratégia inclui interlocução com órgãos públicos e entidades privadas para rastrear operações ilícitas e fomentar políticas de prevenção.

Em agosto, o MPRJ e o Ministério Público de Santa Catarina já haviam firmado uma parceria com a Chainalysis. O acordo garante acesso à ferramenta Reactor. Também prevê suporte técnico e treinamentos para aprimorar a capacidade de rastreamento de transações em blockchain.

A criação do CyberGAECO e o uso de tecnologias avançadas representam um marco para o enfrentamento de crimes com criptoativos. Isso inclui ataques a sistemas e operações ilegais. Portanto, fortalece a atuação institucional no combate ao crime digital.

