A disputa judicial envolvendo Elon Musk, Apple e OpenAI ganhou destaque nesta semana. No processo, a X Corp. e a xAI acusam as duas gigantes de monopolizar a inteligência artificial no iPhone.

O caso não apenas levanta preocupações regulatórias, mas também já começa a impactar o mercado de criptomoedas ligadas à IA. O setor quase entrou em perdas de dois dígitos, confirmando o pior desempenho em todo o mercado cripto na terça-feira (26/8).

Esse movimento mostra que as consequências do processo podem ir muito além do Vale do Silício.

Elon Musk vs. Apple e OpenAI

O processo foi protocolado no Tribunal do Distrito Norte do Texas. O alvo principal é a decisão da Apple, tomada em junho de 2024, de tornar o ChatGPT o chatbot exclusivo integrado ao iOS.

A medida teria concedido ao OpenAI acesso privilegiado a bilhões de interações de usuários em iPhones, além de mais de 80% do mercado de chatbots generativos.

Segundo a acusação, Apple e OpenAI criaram uma aliança que sufoca a concorrência. Nesse sentido, a integração exclusiva do ChatGPT ao iPhone teria bloqueado alternativas como o Grok, desenvolvido pela xAI, empresa de Musk.

O documento também aponta práticas de manipulação na App Store. Segundo os autos, aplicativos concorrentes, mesmo bem avaliados e populares, teriam sido excluídos de seções de destaque.

Enquanto isso, o ChatGPT aparecia em espaços privilegiados. Além disso, acusações indicam que a Apple estaria se preparando para lucrar ainda mais por meio de acordos de divisão de receitas ligados a versões premium do ChatGPT.

Dessa forma, o ecossistema da Apple passaria a garantir uma vantagem quase intransponível ao OpenAI. Na visão de Musk, o suposto monopólio limita a inovação, prejudica os consumidores e fortalece o domínio de apenas uma empresa.

Por isso, o pedido é de bilhões em indenizações, além de ordens judiciais para encerrar a exclusividade entre Apple e OpenAI.

E há pelo menos um efeito indireto do litígio: o impacto do processo não demorou a chegar ao mercado de criptomoedas, derrubando algumas das melhores altcoins.

Criptomoedas de IA sofrem com a incerteza

Os tokens ligados à inteligência artificial registraram quedas significativas após a notícia.

Dados de plataformas de monitoramento, como o CoinGecko, apontaram perdas superiores a 7% na capitalização total do setor, refletindo o nervosismo dos investidores.

Esse movimento reforça um padrão já conhecido no mercado. Sempre que há instabilidade envolvendo grandes players de tecnologia, tokens menores tendem a sofrer.

Isso porque muitos traders interpretaram o processo como um sinal de que disputas judiciais podem atrasar avanços no setor de IA.

Assim, o caso Musk versus Apple e OpenAI pode se tornar um divisor de águas. Se o processo avançar e provocar mudanças regulatórias, a indústria poderá ser redesenhada, o que impactaria não apenas gigantes de tecnologia, mas também projetos baseados em inovação descentralizada.

