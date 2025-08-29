Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- A X Corp.
- e a xAI acusam as duas gigantes de monopolizar a inteligência artificial no iPhone.
- O alvo principal é a decisão da Apple de tornar o ChatGPT o chatbot exclusivo integrado ao iOS.
- Segundo a acusação, Apple e OpenAI criaram uma aliança que sufoca a concorrência.
- Os tokens ligados à inteligência artificial registraram quedas significativas após a notícia.
A disputa judicial envolvendo Elon Musk, Apple e OpenAI ganhou destaque nesta semana. No processo, a X Corp. e a xAI acusam as duas gigantes de monopolizar a inteligência artificial no iPhone.
O caso não apenas levanta preocupações regulatórias, mas também já começa a impactar o mercado de criptomoedas ligadas à IA. O setor quase entrou em perdas de dois dígitos, confirmando o pior desempenho em todo o mercado cripto na terça-feira (26/8).
Esse movimento mostra que as consequências do processo podem ir muito além do Vale do Silício.
Elon Musk vs. Apple e OpenAI
O processo foi protocolado no Tribunal do Distrito Norte do Texas. O alvo principal é a decisão da Apple, tomada em junho de 2024, de tornar o ChatGPT o chatbot exclusivo integrado ao iOS.
A medida teria concedido ao OpenAI acesso privilegiado a bilhões de interações de usuários em iPhones, além de mais de 80% do mercado de chatbots generativos.
Segundo a acusação, Apple e OpenAI criaram uma aliança que sufoca a concorrência. Nesse sentido, a integração exclusiva do ChatGPT ao iPhone teria bloqueado alternativas como o Grok, desenvolvido pela xAI, empresa de Musk.
O documento também aponta práticas de manipulação na App Store. Segundo os autos, aplicativos concorrentes, mesmo bem avaliados e populares, teriam sido excluídos de seções de destaque.
Enquanto isso, o ChatGPT aparecia em espaços privilegiados. Além disso, acusações indicam que a Apple estaria se preparando para lucrar ainda mais por meio de acordos de divisão de receitas ligados a versões premium do ChatGPT.
Dessa forma, o ecossistema da Apple passaria a garantir uma vantagem quase intransponível ao OpenAI. Na visão de Musk, o suposto monopólio limita a inovação, prejudica os consumidores e fortalece o domínio de apenas uma empresa.
Por isso, o pedido é de bilhões em indenizações, além de ordens judiciais para encerrar a exclusividade entre Apple e OpenAI.
E há pelo menos um efeito indireto do litígio: o impacto do processo não demorou a chegar ao mercado de criptomoedas, derrubando algumas das melhores altcoins.
Criptomoedas de IA sofrem com a incerteza
Os tokens ligados à inteligência artificial registraram quedas significativas após a notícia.
Dados de plataformas de monitoramento, como o CoinGecko, apontaram perdas superiores a 7% na capitalização total do setor, refletindo o nervosismo dos investidores.
Esse movimento reforça um padrão já conhecido no mercado. Sempre que há instabilidade envolvendo grandes players de tecnologia, tokens menores tendem a sofrer.
Isso porque muitos traders interpretaram o processo como um sinal de que disputas judiciais podem atrasar avanços no setor de IA.
Assim, o caso Musk versus Apple e OpenAI pode se tornar um divisor de águas. Se o processo avançar e provocar mudanças regulatórias, a indústria poderá ser redesenhada, o que impactaria não apenas gigantes de tecnologia, mas também projetos baseados em inovação descentralizada.
