Galaxy Digital compra mais de 1,2 milhão de SOL em 24 horas

Resumo da notícia

Galaxy Digital adquiriu 1,2 milhão de tokens SOL em menos de 24 horas.

A movimentação integra uma estratégia maior, que envolve 5,3 milhões de tokens.

O preço do SOL disparou 21% após o anúncio e derivativos ganharam tração.

A aposta reforça a rede Solana como alternativa institucional frente a Ethereum e BNB.

A Galaxy Digital, gestora liderada por Michael Novogratz, voltou a movimentar o mercado cripto com uma aquisição de peso.

Isso porque, em menos de 24 horas, a companhia comprou mais de 1,2 milhão de tokens Solana (SOL). Com isso, consolidou-se como um dos principais players institucionais expostos ao ativo.

WOWW!! THIS IS CRAZY. GALAXY DIGITAL HAS BOUGHT 4.93 MILLION $SOL WORTH $1.2 BILLION IN JUST 3 DAYS. INSTITUTIONS ARE PREPARING FOR THE BIGGEST ALTSEASON. pic.twitter.com/1mvZRLWCkd — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 13, 2025

Esse movimento reforça a confiança institucional na Solana. Além disso, ajuda a explicar a alta recente de 21% no preço do token e o crescimento no interesse por derivativos associados à rede.

Investimento estratégico bilionário

De acordo com informações de mercado, a aquisição faz parte de uma estratégia maior que envolve quase 5,3 milhões de SOL.

A Galaxy Digital atua em conjunto com nomes de peso, como Jump Crypto e Multicoin Capital, em um aporte de US$ 1,65 bilhão na Forward Industries, empresa alinhada ao ecossistema Solana.

Segundo Novogratz, a decisão reflete a visão de longo prazo sobre a blockchain:

Essas compras recentes refletem nossa forte convicção no potencial da Solana como uma das plataformas líderes em DeFi e além.

Com esse reforço, a Galaxy amplia sua posição de tesouraria em uma das melhores altcoins, a Solana, e sinaliza um compromisso estratégico semelhante ao que outras instituições já fizeram com o Bitcoin.

Impacto no mercado e confiança institucional

O efeito imediato foi visível: em poucas horas, o SOL disparou 21% e atraiu novos fluxos de capital tanto no mercado à vista quanto em futuros.

Além disso, o movimento fortalece a percepção de que a Solana pode disputar espaço direto com a Ethereum e a BNB Chain. Afinal, há anos as redes disputam o protagonismo como alternativas principais para transações rápidas e aplicações descentralizadas.

O valor total alocado pelas instituições participantes ultrapassa US$ 1,2 bilhão. Isso reforça não apenas a aposta financeira, mas também a intenção de expandir a utilidade do ecossistema Solana em áreas como DeFi, NFTs, tokenização de ativos reais (RWAs) e soluções corporativas.

Solana ganha tração no cenário institucional

O interesse crescente de instituições em ativos específicos costuma marcar fases de maturação do mercado. Foi assim com a Strategy e o Bitcoin, e agora a Solana parece seguir trajetória parecida, impulsionada pelo suporte da Galaxy Digital e de outros fundos relevantes.

Especialistas avaliam que esse tipo de aquisição pode desencadear uma nova onda de confiança em relação à Solana. Afinal, pode ampliar o número de investidores institucionais interessados em adicionar SOL a seus balanços.

Com valor total bloqueado (TVL) atingindo um recorde histórico de US$ 12,1 bilhões e a aproximação ao BNB no ranking das maiores criptomoedas por valor de mercado, a Solana vive um de seus melhores momentos. O aporte da Galaxy Digital, portanto, pode funcionar como catalisador de um novo ciclo de valorização.

Baleias moldam o mercado, mas o Snorter devolve o poder ao investidor

Um dos grandes desafios do mercado cripto, especialmente na rede Solana, é lidar com a força das chamadas baleias.

Esses players institucionais e grandes fundos movimentam centenas de milhões em questão de minutos. E isso provoca oscilações bruscas que muitas vezes deixam investidores de varejo sem tempo para reagir.

O recente exemplo de unstaking da FTX e da Alameda deixou claro como um único movimento pode mudar o equilíbrio de oferta e demanda de um ativo.

Nesse cenário, ferramentas capazes de detectar e antecipar fluxos de liquidez tornam-se essenciais. Com elas, o investidor comum não apenas se protege, mas também consegue aproveitar oportunidades. É exatamente aí que entra o Snorter.

Snorter: inteligência automatizada para capturar oportunidades na Solana

O Snorter Bot foi desenvolvido para transformar essa dinâmica desigual. Integrado ao Telegram e com design nativo da Solana, o sistema analisa o mempool em tempo real.

Ou seja, ele detecta grandes movimentações de tokens antes que elas impactem o mercado. Dessa forma, permite que traders de varejo antecipem tendências criadas por baleias e fundos.

Além de detectar fluxos de liquidez e movimentos suspeitos, o Snorter oferece swaps em subsegundos, proteção contra ataques de front-running e até copy trading automatizado, recurso que espelha carteiras de sucesso.

Além disso, quem detém o token $SNORT pode operar com taxas reduzidas, que ficam abaixo da média de bots concorrentes.

Na prática, isso significa que o investidor deixa de ser apenas um espectador diante das baleias e passa a ter uma ferramenta para reagir de forma estratégica.

Em uma rede em expansão como a Solana, na qual o DeFi cresce, as memecoins ganham protagonismo e o interesse institucional dispara, o Snorter se posiciona como um aliado indispensável para transformar volatilidade em oportunidade.

Compre Snort na pré-venda

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.