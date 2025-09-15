Coinspeaker

Galaxy Digital compra mais de 1,2 milhão de SOL em 24 horas

Aquisição bilionária liderada por Michael Novogratz coloca a Galaxy Digital no centro do ecossistema Solana.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Galaxy Digital adquiriu 1,2 milhão de tokens SOL em menos de 24 horas.
  • A movimentação integra uma estratégia maior, que envolve 5,3 milhões de tokens.
  • O preço do SOL disparou 21% após o anúncio e derivativos ganharam tração.
  • A aposta reforça a rede Solana como alternativa institucional frente a Ethereum e BNB.

A Galaxy Digital, gestora liderada por Michael Novogratz, voltou a movimentar o mercado cripto com uma aquisição de peso.

Isso porque, em menos de 24 horas, a companhia comprou mais de 1,2 milhão de tokens Solana (SOL). Com isso, consolidou-se como um dos principais players institucionais expostos ao ativo.

Esse movimento reforça a confiança institucional na Solana. Além disso, ajuda a explicar a alta recente de 21% no preço do token e o crescimento no interesse por derivativos associados à rede.

Investimento estratégico bilionário

De acordo com informações de mercado, a aquisição faz parte de uma estratégia maior que envolve quase 5,3 milhões de SOL.

A Galaxy Digital atua em conjunto com nomes de peso, como Jump Crypto e Multicoin Capital, em um aporte de US$ 1,65 bilhão na Forward Industries, empresa alinhada ao ecossistema Solana.

Segundo Novogratz, a decisão reflete a visão de longo prazo sobre a blockchain:

Essas compras recentes refletem nossa forte convicção no potencial da Solana como uma das plataformas líderes em DeFi e além.

Com esse reforço, a Galaxy amplia sua posição de tesouraria em uma das melhores altcoins, a Solana, e sinaliza um compromisso estratégico semelhante ao que outras instituições já fizeram com o Bitcoin.

Impacto no mercado e confiança institucional

O efeito imediato foi visível: em poucas horas, o SOL disparou 21% e atraiu novos fluxos de capital tanto no mercado à vista quanto em futuros.

Além disso, o movimento fortalece a percepção de que a Solana pode disputar espaço direto com a Ethereum e a BNB Chain. Afinal, há anos as redes disputam o protagonismo como alternativas principais para transações rápidas e aplicações descentralizadas.

O valor total alocado pelas instituições participantes ultrapassa US$ 1,2 bilhão. Isso reforça não apenas a aposta financeira, mas também a intenção de expandir a utilidade do ecossistema Solana em áreas como DeFi, NFTs, tokenização de ativos reais (RWAs) e soluções corporativas.

Solana ganha tração no cenário institucional

O interesse crescente de instituições em ativos específicos costuma marcar fases de maturação do mercado. Foi assim com a Strategy e o Bitcoin, e agora a Solana parece seguir trajetória parecida, impulsionada pelo suporte da Galaxy Digital e de outros fundos relevantes.

Especialistas avaliam que esse tipo de aquisição pode desencadear uma nova onda de confiança em relação à Solana. Afinal, pode ampliar o número de investidores institucionais interessados em adicionar SOL a seus balanços.

Com valor total bloqueado (TVL) atingindo um recorde histórico de US$ 12,1 bilhões e a aproximação ao BNB no ranking das maiores criptomoedas por valor de mercado, a Solana vive um de seus melhores momentos. O aporte da Galaxy Digital, portanto, pode funcionar como catalisador de um novo ciclo de valorização.

Baleias moldam o mercado, mas o Snorter devolve o poder ao investidor

Um dos grandes desafios do mercado cripto, especialmente na rede Solana, é lidar com a força das chamadas baleias.

Esses players institucionais e grandes fundos movimentam centenas de milhões em questão de minutos. E isso provoca oscilações bruscas que muitas vezes deixam investidores de varejo sem tempo para reagir.

O recente exemplo de unstaking da FTX e da Alameda deixou claro como um único movimento pode mudar o equilíbrio de oferta e demanda de um ativo.

Nesse cenário, ferramentas capazes de detectar e antecipar fluxos de liquidez tornam-se essenciais. Com elas, o investidor comum não apenas se protege, mas também consegue aproveitar oportunidades. É exatamente aí que entra o Snorter.

Snorter: inteligência automatizada para capturar oportunidades na Solana

recursos do snorter

O Snorter Bot foi desenvolvido para transformar essa dinâmica desigual. Integrado ao Telegram e com design nativo da Solana, o sistema analisa o mempool em tempo real.

Ou seja, ele detecta grandes movimentações de tokens antes que elas impactem o mercado. Dessa forma, permite que traders de varejo antecipem tendências criadas por baleias e fundos.

Além de detectar fluxos de liquidez e movimentos suspeitos, o Snorter oferece swaps em subsegundos, proteção contra ataques de front-running e até copy trading automatizado, recurso que espelha carteiras de sucesso.

Além disso, quem detém o token $SNORT pode operar com taxas reduzidas, que ficam abaixo da média de bots concorrentes.

Na prática, isso significa que o investidor deixa de ser apenas um espectador diante das baleias e passa a ter uma ferramenta para reagir de forma estratégica.

Em uma rede em expansão como a Solana, na qual o DeFi cresce, as memecoins ganham protagonismo e o interesse institucional dispara, o Snorter se posiciona como um aliado indispensável para transformar volatilidade em oportunidade.

Compre Snort na pré-venda

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

