Resumo da notícia

A proposta do Departamento do Tesouro (CARF) exige que exchanges estrangeiras reportem automaticamente holdings de cidadãos americanos às autoridades.

O mercado de Bitcoin segue em baixa, com dados ruins no início da semana.

A Strategy comprou 8,178 BTC por US$ 835,6 milhões, aumentando suas reservas para 649,870 moedas.

Segunda matéria do TheStreet na segunda-feira (17/11), a Casa Branca começou a revisar uma proposta do Departamento do Tesouro que daria ao IRS maior visibilidade sobre investidores norte-americanos em exchanges estrangeiras.

O movimento representa o passo mais próximo da administração para aderir ao Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). O documento representa um padrão global de divulgação de ativos digitais transfronteiriços.

No início de 2025, a administração apoiou publicamente o CARF, chamando-o de essencial para prevenir a evasão fiscal offshore via ativos digitais.

Estabelecido pela OCDE em 2022, o CARF foi adotado por grandes economias, incluindo Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália e Reino Unido. Se implementado, o framework espelharia relatórios no estilo FATCA em cripto, obrigando exchanges e custodiantes estrangeiros a enviar automaticamente dados de clientes americanos às autoridades.

A perspectiva de fiscalização tributária ampliada chega em um momento sensível para o mercado cripto. Afinal, já há instabilidade política, impactos de shutdown do governo dos EUA e especulações do Federal Reserve (Fed).

Enquanto isso, o preço do Bitcoin (BTC) caiu para US$ 92,9 mil na segunda-feira, sob intensa pressão de venda dos investidores de longo prazo. A incerteza política em torno de uma votação crucial no Congresso dos EUA aumentou a aversão ao risco, trazendo o preço do BTC 35% abaixo do recorde recente de US$ 126 mil.

Michael Saylor continua investindo no mercado cripto

Há múltiplos fatores macro pressionando o Bitcoin para baixo. Dados on-chain mostram vendas rápidas da criptomoeda entre holders que estão inativos há muito tempo.

JA Maartun, analista on-chain da CryptoQuant, alertou seus 45 mil seguidores que carteiras com BTC há 3 a 5 anos voltaram à ativa. Os dados mostraram 4,668 BTC, aproximadamente US$ 500 milhões, reinseridos no mercado de curto prazo, em condições já frágeis.

Old Coins Are Moving Again! 🚨 4,668 $BTC aged 3–5 years were just spent — a clear spike in dormant supply activation. pic.twitter.com/ZfdJGs4o0H — Maartunn (@JA_Maartun) November 17, 2025

Movimentos de carteiras inativas geralmente enfraquecem as perspectivas de recuperação, pois injetam uma oferta grande em livros de ordens finos.

A atividade de segunda-feira confirma que alguns holders de longo prazo executaram ordens de venda de última hora antes da votação crítica no Congresso, marcada para hoje.

Ainda assim, Michael Saylor mantém sua estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin. Recentemente, a Strategy adquiriu 8,178 BTC, avaliados em US$ 835,6 milhões. Portanto, o preço médio foi de US$ 102,171 por criptomoeda.

Strategy has acquired 8,178 BTC for ~$835.6 million at ~$102,171 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 27.8% YTD 2025. As of 11/16/2025, we hodl 649,870 $BTC acquired for ~$48.37 billion at ~$74,433 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRD $STRE $STRF $STRK https://t.co/HI1TeYOvQ9 — Michael Saylor (@saylor) November 17, 2025

No total, a empresa reportou um rendimento de 27,8% em BTC no ano, reforçando declarações otimistas de Saylor em entrevista à CNBC. Isso indica que quedas macro impulsionadas pelo preço do Bitcoin apresentam oportunidades de entrada para investidores institucionais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.