Cathie Wood destaca força do BTC em meio à volatilidade do mercado

Mesmo em um cenário de forte turbulência nos mercados, Cathie Wood segue confiante na tese do Bitcoin.

Para a fundadora e CEO da ARK Invest, o Bitcoin voltou a demonstrar porque segue sendo o principal ponto de entrada institucional no universo cripto.

Segundo Wood, enquanto diversos ativos sofreram com quedas abruptas e liquidez reduzida, o Bitcoin manteve negociações consistentes.

Assim, funcionou como uma espécie de válvula de escape para investidores institucionais. Para ela, essa característica reforça o papel do BTC como o ativo mais maduro e líquido do setor.

A executiva também indicou que, na sua leitura, o mercado pode já ter passado pelo fundo do ciclo atual.

Em entrevistas recentes, Wood afirmou que os movimentos extremos de volatilidade não necessariamente sinalizam fraqueza estrutural, mas sim um processo de ajuste típico de um mercado em amadurecimento.

Cathie Wood acha que BTC segue como porta de entrada institucional

Na visão da ARK Invest, o Bitcoin continua sendo o primeiro passo natural para instituições que desejam exposição ao mercado cripto.

Wood destacou que, apesar do avanço de redes de grandes altcoins, como Ethereum e Solana, o BTC ainda concentra o maior volume de liquidez e a maior clareza narrativa para grandes investidores.

Ela observou que o Ethereum vem se consolidando como base para soluções de Layer 2, enquanto a Solana ganha espaço em aplicações voltadas ao consumidor final.

Ainda assim, o Bitcoin permanece como o ativo central quando o assunto é alocação institucional.

Atualmente, cerca de 12% a 13% do portfólio da ARK está exposto direta ou indiretamente ao setor cripto, por meio de participações em empresas como Coinbase, Circle e outros players estratégicos da indústria.

Achamos que o tradicional ciclo de quatro anos do mercado cripto pode ser interrompido desta vez, afirmou Cathie Wood.

Isso sugere que a crescente participação institucional pode alterar padrões históricos de comportamento de preço.

ETFs podem definir a próxima fase do mercado

Outro ponto central levantado por Wood é o impacto das decisões relacionadas aos ETFs de Bitcoin.

Para ela, a evolução desse mercado pode marcar uma transição importante, com o BTC deixando gradualmente o rótulo de ativo puramente especulativo e passando a ocupar um espaço mais estável em carteiras institucionais.

Apesar da recente volatilidade, dados de mercado mostram que o Bitcoin segue dominante. O ativo mantém mais de metade da participação total do mercado cripto, evidenciando sua relevância mesmo em momentos de correção.

Na leitura da ARK Invest, a combinação entre alta liquidez, clareza regulatória crescente e maior presença de produtos institucionais pode consolidar o Bitcoin como um ativo estrutural dentro do sistema financeiro.

Em suma, para Cathie Wood, o comportamento recente do Bitcoin não enfraquece sua tese de longo prazo.

Pelo contrário, reforça a ideia de que o BTC segue sendo o eixo central em torno do qual o mercado cripto continua a se reorganizar.

O próximo passo do BTC passa pela utilidade

Se o Bitcoin já se consolida como porta de entrada institucional, o movimento natural do mercado agora é buscar formas de ampliar sua utilidade prática.

Afinal, com liquidez profunda e papel macro cada vez mais definido, o BTC passa a exigir uma infraestrutura capaz de suportar aplicações rápidas, baratas e escaláveis.

É nesse contexto que soluções de segunda camada começam a ganhar protagonismo, com propostas focadas em destravar o uso do Bitcoin além da reserva de valor.

Entre elas, o Bitcoin Hyper (HYPER) aparece como uma das iniciativas mais observadas nesse novo ciclo.

Bitcoin Hyper: levando a solidez do BTC para aplicações de alta performance

O Bitcoin Hyper foi desenvolvido como uma Layer-2 de alto desempenho para o ecossistema Bitcoin, utilizando a arquitetura da Solana Virtual Machine (SVM).

A proposta é permitir que o BTC seja usado como moeda nativa em aplicações descentralizadas rápidas e de baixo custo, algo inviável na camada principal.

Por meio de uma ponte totalmente lastreada em proporção 1:1, cada BTC utilizado no Bitcoin Hyper permanece ancorado ao ativo original, preservando segurança e integridade econômica.

Enquanto isso, o HYPER atua como token de gás, governança e staking da rede, criando um modelo de demanda alinhado ao crescimento do ecossistema.

Portanto, para muitos analistas, trata-se de uma peça-chave na transição do Bitcoin de ativo institucional passivo para infraestrutura financeira utilizável em larga escala.

