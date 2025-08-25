CEO da Coinbase acredita em BTC a US$ 1 milhão até 2030

Resumo da notícia

Brian Armstrong projeta que o Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão até 2030.

A previsão se apoia em maior clareza regulatória e adoção institucional crescente.

O movimento pode transformar mercados financeiros e consolidar o papel do BTC na economia global.

Bitcoin Hyper (HYPER) surge como peça-chave para ampliar o uso do BTC.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, voltou a agitar o mercado cripto ao afirmar que o Bitcoin (BTC) pode atingir a impressionante marca de US$ 1 milhão até 2030.

A declaração foi feita em uma publicação no X (antigo Twitter). Em seguida, foi reforçada em entrevistas e participações em podcasts.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030. Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors. (Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

A visão de Armstrong para o BTC a US$ 1 milhão

Segundo Armstrong, a previsão se apoia em dois pilares centrais, ou seja, a evolução da regulação e o avanço da adoção institucional das melhores criptomoedas.

Ele destacou ainda a importância da postura do governo norte-americano, que mantém reservas estratégicas de BTC, além do crescimento do interesse em ETFs de Bitcoin.

Acredito que veremos o Bitcoin alcançar US$ 1 milhão até 2030. A clareza regulatória finalmente está surgindo, o governo dos EUA mantém reservas de BTC e o interesse por ETFs de cripto só cresce. Claro, não é conselho financeiro — não há como garantir isso, disse Armstrong.

Impactos esperados no mercado

A previsão do CEO da Coinbase sugere mudanças profundas na estrutura financeira global.

O avanço de ETFs cripto, o fortalecimento de políticas governamentais ligadas ao Bitcoin e o interesse crescente de fundos institucionais podem consolidar o ativo como parte essencial de estratégias macroeconômicas.

Essa perspectiva também amplia o debate sobre a função do Bitcoin não apenas como ativo especulativo, mas também como reserva de valor de longo prazo.

Para Armstrong, o BTC deve ganhar ainda mais relevância em discussões sobre estabilidade financeira e políticas públicas.

Grandes players do setor já demonstram apoio à visão de Armstrong. O otimismo tem impulsionado novos aportes em infraestrutura blockchain e produtos financeiros ligados ao Bitcoin. Isso sugere que, mesmo diante da volatilidade, há uma tendência de amadurecimento do mercado.

A combinação de participação institucional, clareza regulatória e inovações tecnológicas pode criar o ambiente necessário para o BTC atingir patamares históricos.

Portanto, se o cenário projetado por Armstrong se confirmar, o Bitcoin deixará definitivamente o rótulo de ‘ativo alternativo’. Ele vai se consolidar como peça-chave da economia global.

Aliás, a projeção de Brian Armstrong não é apenas uma previsão otimista. Também reflete um movimento em curso dentro do mercado de criptomoedas.

A soma de fatores como regulação, adoção institucional e participação governamental pode, de fato, levar o Bitcoin a novos patamares.

Resta saber se os próximos anos confirmarão essa visão e se os investidores estarão preparados para um cenário no qual o BTC atinge US$ 1 milhão até 2030.

Bitcoin Hyper: a próxima etapa do crescimento do ecossistema BTC

Se a previsão de Brian Armstrong se concretizar e o Bitcoin realmente alcançar a marca de US$ 1 milhão até 2030, o impacto não será restrito apenas ao ativo em si.

A história dos mercados mostra que, em momentos de forte valorização, as soluções que ampliam o ecossistema acabam multiplicando seu valor ainda mais.

É nesse ponto que entra o Bitcoin Hyper (HYPER). Desenvolvido como uma Layer-2 baseada na Solana Virtual Machine (SVM), o projeto busca oferecer a escalabilidade que o BTC ainda não tem.

Ao fazer isso, ele destrava transações mais rápidas, baratas e com maior potencial de uso no dia a dia. A proposta é simples, mas poderosa.

O Hyper vai permitir que o Bitcoin não seja apenas uma reserva de valor, mas também um ativo com funcionalidades ampliadas dentro do universo das finanças digitais.

Enquanto Armstrong aposta em uma valorização de 10x no preço do BTC, projetos estratégicos como o HYPER podem ter espaço para ganhos ainda maiores.

Em ciclos anteriores, vimos altcoins ligadas a inovações tecnológicas superarem até mesmo a performance do próprio Bitcoin.

Portanto, este é um sinal de que o mercado pode reservar oportunidades multiplicadoras para quem olha além do ativo principal.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.