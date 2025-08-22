South Park ironiza Trump e o Bitcoin em novo episódio

Resumo da notícia

Novo episódio de South Park satiriza Donald Trump e o Bitcoin.

Na série, líderes de big techs americanas entregam moedas de BTC ao presidente.

O programa já fez piadas com NFTs e outras criptomoedas anteriormente.

O Bitcoin (BTC) voltou a ser destaque em um episódio da série South Park, que tem Donald Trump como alvo central de sátiras na temporada atual.

No capítulo intitulado ‘Sickofancy’, a produção ironiza o interesse de políticos e executivos de tecnologia em bajular o presidente americano. Aliás, o nome do episódio é um trocadilho com a palavra ‘sycophancy’, que dá nome a uma forma de bajulação.

Devido ao conhecido envolvimento de Trump com o universo cripto, o Bitcoin acaba aparecendo no centro da narrativa.

South Park também satiriza big techs

A cena mais comentada mostra Sundar Pichai, CEO da Microsoft, e David Sacks, responsável pelas áreas de criptomoedas e inteligência artificial do governo, oferecendo moedas de Bitcoin como presentes a Trump.

Aliás, o próprio Sacks compartilhou uma imagem do programa no X:

Também é possível ver líderes de empresas como Apple, Nvidia e Meta formando fila no Salão Oval para entregar presentes e elogios ao presidente. Portanto, o programa vai além do tema das criptomoedas promissoras.

O episódio também critica a dependência atual da sociedade em relação à inteligência artificial. Um dos personagens transforma sua plantação de cannabis em uma startup de IA após um conselho do ChatGPT. Portanto, reforça o tom de ironia sobre o hype em torno da tecnologia.

A inclusão de nomes reais da indústria de tecnologia aumenta o impacto da sátira. Afinal, Tim Cook, Jensen Huang e Mark Zuckerberg aparecem em situações caricatas, destacando a aproximação entre grandes corporações e o governo.

Série tem histórico de piadas com criptomoedas

South Park já havia satirizado o setor cripto em outras ocasiões. Por exemplo, em 2022, a série ridicularizou a propaganda de Matt Damon para a plataforma Crypto.com.

Cartman has a nightmare where he shows up at school wearing normal clothes. Watch the #SouthPark season 25 premiere, "Pajama Day" full episode for free now: https://t.co/ba9Ek7iD0a pic.twitter.com/LFYeVXn6U4 — South Park (@SouthPark) February 3, 2022

Além disso, um ano antes, os personagens ironizaram o entusiasmo com tokens não fungíveis (NFTs). Também retrataram o Bitcoin como uma fraude, mas sendo usado amplamente no futuro.

Essas representações mostram como o programa segue explorando o tema das criptomoedas como reflexo da cultura popular e dos excessos de mercado.

Há quase três décadas no ar, South Park continua sendo um sucesso de público nos EUA e em outros países. Considerando a repercussão do episódio mais recente, a comunidade cripto não parece ter se ofendido com as piadas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.