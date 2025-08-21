China deve suspender proibição a criptos e liberar stablecoins

Resumo da notícia

China pode suspender em breve a proibição de criptomoedas após dez anos.

O governo chinês também pretende impulsionar stablecoins com lastro em yuan.

A medida busca expandir o uso global da moeda chinesa.

Informações recentes indicam que a China se prepara para suspender a proibição das criptomoedas e avançar na adoção de stablecoins lastreadas em yuan.

A Reuters informou que o Conselho de Estado deve revisar e possivelmente aprovar uma estratégia para o tema ainda este mês. O plano tem como objetivo ampliar a presença do yuan nos mercados globais.

Resposta da China ao GENIUS Act

A iniciativa ocorre no mesmo momento em que os Estados Unidos fortalecem sua posição com stablecoins ligadas ao dólar.

Afinal, o GENIUS Act, uma lei americana com foco em stablecoins, foi aprovada no mês passado. Portanto, reforçou a estratégia de liderança dos EUA nesse setor, que pode dar abertura para novas criptomoedas.

O novo plano da China descreve funções específicas dos reguladores nacionais e estabelece diretrizes claras para gerenciamento de riscos.

Também prevê uma sessão de estudo da alta liderança até o fim do mês. O foco será a globalização do yuan e a influência crescente das stablecoins.

Durante esse encontro, as autoridades chinesas devem definir um direcionamento político, além de limites de aplicação para esses ativos digitais.

No mês passado, representantes do banco central chinês pediram ao governo que promovesse o uso de stablecoins diante do avanço dos EUA com o GENIUS Act.

Plano é reviravolta na política chinesa para ativos digitais

Em caso de aprovação, o plano representará uma virada significativa em relação à posição anterior de Pequim. Afinal, o país havia proibido a negociação e a mineração de criptomoedas em 2021 por preocupações sobre sua estabilidade financeira.

Há anos, a China busca tornar o yuan uma moeda global, competindo com o dólar e o euro.

No entanto, os rígidos controles de capital, além de superávits comerciais elevados, dificultam esse objetivo. Aliás, essas limitações podem ser um grande desafio para o desenvolvimento das stablecoins, segundo analistas de mercado.

A participação do yuan em pagamentos globais caiu para 2,88% em junho, o menor nível em dois anos. Por outro lado, os pagamentos em dólar chegaram a 47,19%, segundo dados da SWIFT.

Além disso, a China mantém controles estritos sobre fluxos de capital. Por exemplo, libera apenas transações limitadas por esquemas especiais, com foco em regiões como Hong Kong.

Por outro lado, o presidente dos EUA, Donald Trump, defende abertamente as stablecoins. Ele legitimou os tokens atrelados ao dólar com a recente aprovação da Lei Genius.

Por isso, fontes afirmam que Pequim enxerga as stablecoins como uma ferramenta estratégica. Portanto, o objetivo seria avançar com a internacionalização do yuan em meio ao domínio das stablecoins com lastro em dólar nas finanças globais.

