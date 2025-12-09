BlackRock pretende lançar ETF de staking de Ethereum

Resumo da notícia

BlackRock protocolou um pedido para lançar o ETF ETHB, focado em staking de Ethereum.

O novo fundo adicionará recompensas de staking ao retorno baseado no preço do ETH.

Ainda não está claro como o ETHB afetará os planos da empresa de incluir staking no ETF ETHA.

A BlackRock deu um novo passo no mercado cripto ao protocolar o formulário S-1 para o ETHB, um ETF que inclui staking de Ethereum (ETH). O pedido é para atuar de acordo com a lei americana.

O lançamento deve reforçar o peso da gestora no setor e reacender o debate sobre a expansão desses produtos. No entanto, ainda não há clareza sobre como o novo pedido influenciará o ETHA, seu ETF de ETH mais popular.

Como será o ETF de staking de Ethereum da BlackRock

O ETHB acompanhará o preço do Ethereum e adicionará recompensas geradas por staking. O documento do pedido destaca que o fundo é apenas um veículo passivo, sem busca por retornos extras além dessa métrica. No entanto, a proposta amplia o alcance do staking de Ethereum no ambiente regulado dos EUA.

O pedido segue a criação do fundo fiduciário de Delaware, um passo comum antes do registro de ETFs ligados a commodities e criptos promissoras.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda não tomou decisões definitivas sobre esse formato, apesar de ter reconhecido pedidos anteriores. Já a empresa não fez comentários sobre o possível impacto da iniciativa.

No entanto, a novidade fez surgir dúvidas sobre o ETHA. Afinal, a BlackRock havia solicitado incluir staking nesse ETF, algo que vem enfrentando sucessivos adiamentos da SEC. Agora, não está claro se o ETHB substituirá essa estratégia ou funcionará como complemento.

Disputa entre ETFs com staking ganha tração

O setor de ETFs com staking de Ethereum tem crescido. Por exemplo, o ETHE da Grayscale foi lançado em outubro. Em seguida, surgiram alternativas como o REX-Osprey ETH + Staking ETF.

No entanto, nenhum deles ameaçou o domínio do ETHA no mercado. Afinal, o ETF da BlackRock soma mais de US$ 11 bilhões em ativos, muito acima dos concorrentes. Também supera a Grayscale, que soma menos de US$ 5 bilhões entre seus produtos. Aliás, o desempenho da gestora se destaca também no Bitcoin, com o ETH de BTC IBIT ultrapassando US$ 70 bilhões.

Em caso de aprovação do pedido da BlackRock, o ETHB ficará disponível para negociação na Nasdaq.

