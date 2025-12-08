Ethereum Hoje (8/12): Buterin propõe futuros para taxas de gas

Resumo da notícia

Vitalik Buterin propôs um mercado futuro onchain para prever taxas de gás da rede Ethereum.

O Sistema permitiria travar custos e reduzir impacto de picos de demanda.

Saldos de ETH em exchanges caem para mínima histórica.

O Ethereum hoje (8/12) ganha destaque após Vitalik Buterin apresentar uma proposta para tornar as taxas da rede mais previsíveis. O cofundador sugeriu criar um mercado futuro onchain de gas, permitindo que os usuários travem os custos em períodos específicos.

A ideia nasce após questionamentos recorrentes sobre a capacidade da rede Ethereum de garantir taxas baixas à medida que o ecossistema escala.

Buterin afirma que o novo mecanismo funcionaria como nos mercados futuros tradicionais. Por exemplo, seria possível comprar gas antecipadamente para evitar surpresas, algo valioso para quem opera dApps ou costuma realizar um volume alto de transações.

Mercado futuro pode dar mais controle ao usuário

O modelo que Buterin propõe permitiria que os usuários analisassem as expectativas de preço antes de períodos de demanda intensa. Portanto, segundo ele:

As pessoas teriam uma indicação clara das expectativas para as taxas de gas, podendo fazer hedge contra o preço futuro do gas.

Ele acredita que isso tornaria o planejamento mais eficiente para desenvolvedores e traders, além de colocá-la mais próxima de criptomoedas baratas.

Mas os custos atuais já mostram uma melhora. Afinal, transferências simples na rede Ethereum hoje custam cerca de 0.474 gwei, pouco mais de um centavo de dólar.

Por outro lado, as operações mais complexas continuam caras, como swaps (US$ 0,16), negociações de NFTs (US$ 0,27) e bridging (US$ 0,05).

Mesmo com a queda nas taxas, a volatilidade segue afetando o uso diário. O YCharts indica que as tarifas oscilaram entre US$ 2,60 e US$ 0,18 ao longo de 2025. Por isso, o sistema proposto pode suavizar esses movimentos e dar maior previsibilidade.

Vale lembrar que o Ethereum teve uma atualização importante recentemente. Então, a rede deve continuar no foco dos usuários.

Ethereum hoje tem saldo mínimo em exchanges

Chama a atenção o recuo dos saldos de ETH em exchanges, que passou para 8,7% da oferta total. Essa é a menor participação desde 2015. Também representa uma queda de 43% desde julho.

Os analistas avaliam que essa redução comprime a oferta líquida e pode preparar terreno para um possível aperto no mercado.

Aliás, o movimento reflete mudanças estruturais no uso do ETH. Afinal, há mais tokens seguindo para staking, restaking, layer-2s, colateral em DeFi e custódia própria.

Esses destinos raramente devolvem ETH para exchanges, o que reforça o cenário de oferta mais apertada.

Diante da combinação entre volatilidade nas taxas e redução da liquidez, a proposta de Buterin surge como uma tentativa de tornar o Ethereum mais previsível para usuários e desenvolvedores.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.