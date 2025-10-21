Resumo da notícia

A exchange Gemini anunciou na segunda-feira (20/10) o lançamento do cartão de crédito Solana. O novo produto oferece recompensas em SOL e a possibilidade de staking automático diretamente na plataforma.

A novidade integra a linha de cartões cripto da empresa, que já inclui versões dedicadas ao Bitcoin (BTC) e ao XRP.

Com o novo cartão, a Gemini aposta em uma experiência que une pagamentos instantâneos e finanças descentralizadas (DeFi). Além disso, reforça o protagonismo da Solana no mercado global de criptoativos.

Recompensas automáticas do cartão de crédito Solana

Os usuários do cartão de crédito Solana receberão recompensas em SOL a cada compra. Além disso, poderão ativar a função de auto-staking, que aplica automaticamente os tokens ganhos para gerar rendimento de até 6,77% ao ano.

As taxas de recompensa variam conforme a categoria de gasto, veja:

4% em combustível, carregamento de veículos elétricos e transporte;

3% em restaurantes;

2% em supermercados;

1% em todas as outras compras.

Segundo a Gemini, o recurso de staking automático será disponibilizado também para titulares dos cartões de outras altcoins já existentes. Os tokens podem ser destravados a qualquer momento, embora o tempo de saque varie de algumas horas a poucos dias.

O foco principal é o auto-staking, um recurso que dá aos usuários liberdade total sobre seus ganhos e fortalece a comunidade Solana.

Rede ganha força na integração entre cripto e finanças

O lançamento do cartão de crédito Solana reflete o avanço institucional da rede, que hoje se consolida como uma das principais blockchains para pagamentos e DeFi.

De acordo com a Gemini, usuários que escolheram receber recompensas em SOL desde 2021 e mantiveram seus tokens por pelo menos um ano obtiveram valorização média de 300% até julho deste ano. Segundo o comunicado da empresa:

A Solana combina alta performance com uma comunidade vibrante. Tornou-se um dos ecossistemas mais recompensadores dentro da Gemini.

A exchange também acredita que o novo cartão deve ampliar o uso cotidiano de criptoativos. Com isso, pode transformar o SOL em um meio de pagamento recorrente e produtivo.

Gemini acelera integração entre blockchain e varejo

O cartão de crédito Solana chega poucos meses após a abertura de capital da Gemini na Nasdaq, quando a exchange levantou US$ 425 milhões com ações vendidas a US$ 28.

A listagem reforçou o apetite da empresa por inovação regulada e integração com o sistema financeiro tradicional.

Agora, o novo produto marca mais um passo na direção de tornar os criptoativos parte do consumo diário das pessoas.

Uma ponte entre consumo e staking

O cartão de crédito Solana representa mais do que um meio de pagamento. Afinal, ele conecta o mercado tradicional ao staking on-chain, criando uma nova porta de entrada para o DeFi.

À medida que mais empresas exploram o uso de blockchain em serviços financeiros, a Gemini se posiciona como uma das líderes nesse processo, oferecendo infraestrutura simples e segura para integrar o mundo cripto ao cotidiano.

Enquanto a Solana atrai investidores e desenvolvedores com sua velocidade e baixo custo, produtos como o novo cartão mostram como o DeFi está chegando ao varejo sem exigir experiência técnica dos usuários.

Além disso, com o lançamento do cartão de crédito Solana, a Gemini consolida seu papel como uma das exchanges mais ativas na integração entre pagamentos, staking e recompensas cripto. Assim, a fronteira entre finanças tradicionais e blockchain fica cada vez mais tênue.

Ferramentas que potencializam o ecossistema Solana

A expansão da Solana não se limita à adoção institucional ou a produtos como o novo cartão da Gemini. Na verdade, o ecossistema vem atraindo uma nova geração de ferramentas voltadas à automação, inteligência de mercado e integração com a Web3.

Entre essas soluções, um destaque é o Snorter Bot Token (SNORT). Trata-se de um projeto construído sobre a rede Solana que está redefinindo a forma como investidores operam no universo cripto.

Snorter: reta final da pré-venda

Com apenas uma semana restante para o encerramento da pré-venda, o Snorter Bot Token (SNORT) vem chamando a atenção de traders e entusiastas que buscam exposição antecipada a tecnologias de trading baseadas em inteligência artificial (IA).

O Snorter é um bot de negociação inteligente integrado ao Telegram, projetado para analisar tendências, detectar tokens promissores e executar ordens com velocidade e precisão milimétrica.

Assim, ele coloca o investidor de varejo no mesmo patamar de eficiência dos grandes players institucionais.

Além disso, o projeto se destaca por sua conexão direta com o ecossistema Solana, aproveitando a alta capacidade da blockchain para oferecer transações rápidas, taxas baixas e integração com o mercado DeFi.

Segundo analistas, o Snorter representa uma das ferramentas mais promissoras dessa nova fase da rede. Afinal, agora IA, liquidez e automação convergem para criar um ambiente de investimento mais acessível e eficiente.

Com a pré-venda prestes a ser encerrada, a expectativa é de que o token SNORT ganhe força rapidamente à medida que a plataforma entra em sua próxima fase de expansão.

