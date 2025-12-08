Coinbase vê possível recuperação das criptomoedas em dezembro

Resumo da notícia

Liquidez global sobe no início de dezembro e melhora expectativas de mercado.

Coinbase vê Bitcoin descontado após forte desvio da tendência.

Sinais de rotação sugerem possível aceleração das altcoins.

As criptomoedas em dezembro podem ganhar um novo impulso após a Coinbase destacar um avanço relevante na liquidez global, em um relatório recente.

A corretora afirmou que a probabilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano, chegou a 92% na última quinta-feira (4/12). Portanto, o sentimento do mercado cripto pode mudar depois das liquidações de outubro e novembro.

Segundo a Coinbase, esse movimento tende a fortalecer ativos de risco. Afinal, a oferta monetária global reforça a percepção de recuperação e sustenta as projeções de um dólar mais fraco em 2025.

O relatório também lembrou que outubro marcou um reposicionamento do mercado. Novembro foi mais fraco, mas a Coinbase segue confiante em uma reversão no mês atual.

Além disso, a empresa reforçou que o cenário pode favorecer não apenas o Bitcoin (BTC), mas todo o ecossistema de ativos digitais.

Fed impacta criptomoedas em dezembro

O relatório recente da Coinbase ressalta que a política monetária continuará sendo central para o desempenho das criptomoedas em dezembro.

A volta do Fed ao mercado de títulos indica que o ciclo de aperto quantitativo está perto do fim, o que costuma aliviar pressões de liquidez e dar suporte ao Bitcoin e às melhores altcoins.

A Coinbase destacou que o BTC caiu mais de três desvios-padrão abaixo da sua tendência de 90 dias em novembro. Por outro lado, as ações de empresas nos EUA permaneceram muito mais próximas dos seus níveis habituais.

Além disso, no último mês, os detentores de longo prazo distribuíram moeda e negociaram produtos digitais abaixo do valor patrimonial pela primeira vez no ano. Esses fatores sugerem que as criptomoedas em dezembro podem buscar uma recuperação.

Sinais de rotação entre altcoins e stablecoins

Também vêm ocorrendo mudanças importantes entre altcoins e stablecoins. Dados do Altcoin Vector mostram uma divergência entre a dominância do USDT e o desempenho relativo dos tokens alternativos. E os picos de dominância do USDT no passado antecederam rotações para ativos de maior risco.

Nas últimas semanas, a força das stablecoins perdeu fôlego, enquanto as altcoins permaneceram estáveis.

Esse comportamento pode indicar que os investidores aguardam apenas a estabilização do Bitcoin para voltar a ampliar sua exposição a ativos mais voláteis.

Por outro lado, se a rotação ganhar ritmo, as altcoins podem repetir os ciclos anteriores de rápida aceleração.

Bitcoin Hyper traz inovação ao mercado

Em um momento de incertezas no mercado cripto, novos projetos costumam capturar a atenção dos investidores que estão em busca de alternativas promissoras.

Por exemplo, o Bitcoin Hyper (HYPER) surge agora como uma Layer-2 compatível com a Solana Virtual Machine (SVM), permitindo dApps, jogos e soluções DeFi sobre a rede Bitcoin.

Ou seja, ele busca unir a segurança do Bitcoin à eficiência da Solana, criando um ambiente propício para novos casos de uso dentro da Web3.

A pré-venda do token HYPER já superou US$ 28 milhões, mostrando o apetite por projetos de alta performance que sejam capazes de ampliar o uso do BTC.

Para participar da pré-venda, o usuário pode acessar o site do projeto, conectar uma carteira ou pagar com cartão.

Também é possível comprar pela Best Wallet, que atua como parceira oficial e facilita o acesso ao HYPER. A carteira simplifica o processo e reforça sua presença em criptomoedas em dezembro, período em que cresce o interesse por alternativas de alto potencial.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.