Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

CZ reforça que chaves privadas nunca devem sair de cold wallets

Ex-CEO da Binance alerta para riscos da autocustódia mal gerenciada.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
CZ reforça que chaves privadas nunca devem sair de cold wallets

Resumo da notícia

  • CZ afirmou que a chave privada nunca pode sair de uma cold wallet.
  • O fundador da Binance alerta para ataques sofisticados e riscos crescentes.
  • Cold wallets seguem como padrão máximo de proteção, mas ainda são caras.
  • A Best Wallet surge como alternativa acessível, oferecendo auto custódia real.

Changpeng Zhao, o CZ, voltou ao debate sobre segurança cripto afirmando que uma chave privada nunca pode sair da cold wallet (carteira fria).

Para ele, essa é a linha vermelha da autocustódia. Nada negociável. Nada flexível. O comentário surgiu após CZ responder a um executivo no X.

Ele elogiou um modelo de hardware wallet que testou recentemente, afirmando que o dispositivo segue o padrão que considera obrigatório: isolamento completo da chave privada.

Segundo ele, qualquer produto que permita exportar ou manipular essa chave fora do chip interno deve ser tratado com desconfiança.

Aliás, a fala de CZ veio poucos dias depois de um debate acalorado com Peter Schiff sobre o que realmente dá suporte ao dinheiro digital.

O fundador da Binance aproveitou o momento para reforçar que, em segurança, o detalhe técnico faz toda a diferença.

Cold wallets no centro da defesa contra ataques

Para a maior parte dos usuários, carteiras de hardware representam a camada mais segura de armazenamento. Afinal, tudo fica offline, longe de computadores conectados à internet.

CZ, porém, argumenta que essa proteção só é real quando o isolamento é absoluto. Lembrando também que o setor enfrenta ataques cada vez mais sofisticados.

Phishing, malware e interceptação de dados continuam entre os maiores riscos. E, em ambientes de DeFi e Web3, a exposição de chaves privadas se tornou um ponto crítico.

Cold wallets usam chips certificados e resistentes a invasões. Esses dispositivos são projetados justamente para que a chave privada não possa ser extraída, nem acidentalmente, nem de forma forçada.

Por isso, CZ defende que qualquer exceção quebra todo o modelo de segurança ao guardar ativos digitais.

Adoção cresce e os riscos da auto custódia aumentam

O alerta de CZ chega junto a um momento de forte expansão da indústria.

Em 2025, milhões de novos usuários estão migrando para soluções de auto custódia e buscando independência das exchanges.

Mas, segundo ele, essa transição também eleva o risco. Golpes envolvendo seed phrases, backups inseguros e apps maliciosos continuam entre os ataques mais comuns.

Nem todo investidor precisa de uma cold wallet

Apesar de CZ reforçar que as cold wallets continuam sendo o padrão máximo de segurança, a verdade é que esses dispositivos ainda são caros. Portanto, muitas vezes desnecessários para grande parte dos investidores, especialmente iniciantes.

É nesse ponto que soluções de auto custódia em software ganham força. E a Best Wallet surge como uma alternativa mais acessível, simples de usar e integrada a um ecossistema completo.

Trata-se de uma boa opção porque oferece proteção sólida sem exigir o investimento elevado de uma cold wallet.

Ou seja, para quem está começando ou busca praticidade, a Best Wallet pode representar o equilíbrio ideal entre segurança, custo e experiência.

Best Wallet: uma alternativa acessível e completa

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

A Best Wallet vem ganhando espaço justamente por atender um perfil de usuário cada vez mais comum.

Ou seja, quem quer autonomia, mas não deseja lidar com a complexidade e o custo de um hardware wallet.

A proposta é oferecer auto custódia real, com controle total das chaves, dentro de um app com interface leve, intuitiva e construída para funcionar no dia a dia.

Além disso, a carteira inclui ferramentas de swap, suporte multichain, monitoramento de mercado e integração com dApps.

Tudo isso permite ao investidor explorar diferentes partes do ecossistema cripto sem sair do próprio aplicativo.

Outro diferencial é a abordagem de segurança. Embora seja uma hot wallet (de software), a Best Wallet utiliza camadas avançadas de proteção, criptografia reforçada e processos internos projetados para evitar exposição desnecessária das chaves privadas.

Para muitos usuários, isso oferece um meio-termo ideal entre segurança e simplicidade para operar em qualquer momento.

Portanto, em um mercado que exige cada vez mais autonomia e usabilidade, a Best Wallet se posiciona como uma solução completa para investidores iniciantes e experientes.

Baixe já a sua Best Wallet 

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados