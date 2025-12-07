CZ reforça que chaves privadas nunca devem sair de cold wallets

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- CZ afirmou que a chave privada nunca pode sair de uma cold wallet.
- O fundador da Binance alerta para ataques sofisticados e riscos crescentes.
- Cold wallets seguem como padrão máximo de proteção, mas ainda são caras.
- A Best Wallet surge como alternativa acessível, oferecendo auto custódia real.
Changpeng Zhao, o CZ, voltou ao debate sobre segurança cripto afirmando que uma chave privada nunca pode sair da cold wallet (carteira fria).
Para ele, essa é a linha vermelha da autocustódia. Nada negociável. Nada flexível. O comentário surgiu após CZ responder a um executivo no X.
Ele elogiou um modelo de hardware wallet que testou recentemente, afirmando que o dispositivo segue o padrão que considera obrigatório: isolamento completo da chave privada.
Segundo ele, qualquer produto que permita exportar ou manipular essa chave fora do chip interno deve ser tratado com desconfiança.
Aliás, a fala de CZ veio poucos dias depois de um debate acalorado com Peter Schiff sobre o que realmente dá suporte ao dinheiro digital.
O fundador da Binance aproveitou o momento para reforçar que, em segurança, o detalhe técnico faz toda a diferença.
Cold wallets no centro da defesa contra ataques
Para a maior parte dos usuários, carteiras de hardware representam a camada mais segura de armazenamento. Afinal, tudo fica offline, longe de computadores conectados à internet.
CZ, porém, argumenta que essa proteção só é real quando o isolamento é absoluto. Lembrando também que o setor enfrenta ataques cada vez mais sofisticados.
Phishing, malware e interceptação de dados continuam entre os maiores riscos. E, em ambientes de DeFi e Web3, a exposição de chaves privadas se tornou um ponto crítico.
Cold wallets usam chips certificados e resistentes a invasões. Esses dispositivos são projetados justamente para que a chave privada não possa ser extraída, nem acidentalmente, nem de forma forçada.
Por isso, CZ defende que qualquer exceção quebra todo o modelo de segurança ao guardar ativos digitais.
Adoção cresce e os riscos da auto custódia aumentam
O alerta de CZ chega junto a um momento de forte expansão da indústria.
Em 2025, milhões de novos usuários estão migrando para soluções de auto custódia e buscando independência das exchanges.
Mas, segundo ele, essa transição também eleva o risco. Golpes envolvendo seed phrases, backups inseguros e apps maliciosos continuam entre os ataques mais comuns.
Nem todo investidor precisa de uma cold wallet
Apesar de CZ reforçar que as cold wallets continuam sendo o padrão máximo de segurança, a verdade é que esses dispositivos ainda são caros. Portanto, muitas vezes desnecessários para grande parte dos investidores, especialmente iniciantes.
É nesse ponto que soluções de auto custódia em software ganham força. E a Best Wallet surge como uma alternativa mais acessível, simples de usar e integrada a um ecossistema completo.
Trata-se de uma boa opção porque oferece proteção sólida sem exigir o investimento elevado de uma cold wallet.
Ou seja, para quem está começando ou busca praticidade, a Best Wallet pode representar o equilíbrio ideal entre segurança, custo e experiência.
Best Wallet: uma alternativa acessível e completa
A Best Wallet vem ganhando espaço justamente por atender um perfil de usuário cada vez mais comum.
Ou seja, quem quer autonomia, mas não deseja lidar com a complexidade e o custo de um hardware wallet.
A proposta é oferecer auto custódia real, com controle total das chaves, dentro de um app com interface leve, intuitiva e construída para funcionar no dia a dia.
Além disso, a carteira inclui ferramentas de swap, suporte multichain, monitoramento de mercado e integração com dApps.
Tudo isso permite ao investidor explorar diferentes partes do ecossistema cripto sem sair do próprio aplicativo.
Outro diferencial é a abordagem de segurança. Embora seja uma hot wallet (de software), a Best Wallet utiliza camadas avançadas de proteção, criptografia reforçada e processos internos projetados para evitar exposição desnecessária das chaves privadas.
Para muitos usuários, isso oferece um meio-termo ideal entre segurança e simplicidade para operar em qualquer momento.
Portanto, em um mercado que exige cada vez mais autonomia e usabilidade, a Best Wallet se posiciona como uma solução completa para investidores iniciantes e experientes.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.