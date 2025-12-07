CZ reforça que chaves privadas nunca devem sair de cold wallets

Resumo da notícia

Changpeng Zhao, o CZ, voltou ao debate sobre segurança cripto afirmando que uma chave privada nunca pode sair da cold wallet (carteira fria).

Para ele, essa é a linha vermelha da autocustódia. Nada negociável. Nada flexível. O comentário surgiu após CZ responder a um executivo no X.

Ele elogiou um modelo de hardware wallet que testou recentemente, afirmando que o dispositivo segue o padrão que considera obrigatório: isolamento completo da chave privada.

Segundo ele, qualquer produto que permita exportar ou manipular essa chave fora do chip interno deve ser tratado com desconfiança.

Aliás, a fala de CZ veio poucos dias depois de um debate acalorado com Peter Schiff sobre o que realmente dá suporte ao dinheiro digital.

O fundador da Binance aproveitou o momento para reforçar que, em segurança, o detalhe técnico faz toda a diferença.

Cold wallets no centro da defesa contra ataques

Para a maior parte dos usuários, carteiras de hardware representam a camada mais segura de armazenamento. Afinal, tudo fica offline, longe de computadores conectados à internet.

CZ, porém, argumenta que essa proteção só é real quando o isolamento é absoluto. Lembrando também que o setor enfrenta ataques cada vez mais sofisticados.

Phishing, malware e interceptação de dados continuam entre os maiores riscos. E, em ambientes de DeFi e Web3, a exposição de chaves privadas se tornou um ponto crítico.

Cold wallets usam chips certificados e resistentes a invasões. Esses dispositivos são projetados justamente para que a chave privada não possa ser extraída, nem acidentalmente, nem de forma forçada.

Por isso, CZ defende que qualquer exceção quebra todo o modelo de segurança ao guardar ativos digitais.

Adoção cresce e os riscos da auto custódia aumentam

O alerta de CZ chega junto a um momento de forte expansão da indústria.

Em 2025, milhões de novos usuários estão migrando para soluções de auto custódia e buscando independência das exchanges.

Mas, segundo ele, essa transição também eleva o risco. Golpes envolvendo seed phrases, backups inseguros e apps maliciosos continuam entre os ataques mais comuns.

Nem todo investidor precisa de uma cold wallet

Apesar de CZ reforçar que as cold wallets continuam sendo o padrão máximo de segurança, a verdade é que esses dispositivos ainda são caros. Portanto, muitas vezes desnecessários para grande parte dos investidores, especialmente iniciantes.

É nesse ponto que soluções de auto custódia em software ganham força. E a Best Wallet surge como uma alternativa mais acessível, simples de usar e integrada a um ecossistema completo.

Trata-se de uma boa opção porque oferece proteção sólida sem exigir o investimento elevado de uma cold wallet.

Ou seja, para quem está começando ou busca praticidade, a Best Wallet pode representar o equilíbrio ideal entre segurança, custo e experiência.

Best Wallet: uma alternativa acessível e completa

A Best Wallet vem ganhando espaço justamente por atender um perfil de usuário cada vez mais comum.

Ou seja, quem quer autonomia, mas não deseja lidar com a complexidade e o custo de um hardware wallet.

A proposta é oferecer auto custódia real, com controle total das chaves, dentro de um app com interface leve, intuitiva e construída para funcionar no dia a dia.

Além disso, a carteira inclui ferramentas de swap, suporte multichain, monitoramento de mercado e integração com dApps.

Tudo isso permite ao investidor explorar diferentes partes do ecossistema cripto sem sair do próprio aplicativo.

Outro diferencial é a abordagem de segurança. Embora seja uma hot wallet (de software), a Best Wallet utiliza camadas avançadas de proteção, criptografia reforçada e processos internos projetados para evitar exposição desnecessária das chaves privadas.

Para muitos usuários, isso oferece um meio-termo ideal entre segurança e simplicidade para operar em qualquer momento.

Portanto, em um mercado que exige cada vez mais autonomia e usabilidade, a Best Wallet se posiciona como uma solução completa para investidores iniciantes e experientes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.