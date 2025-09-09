Resumo da notícia

A Nasdaq pediu à SEC aprovação para negociar ações tokenizadas.

A proposta prevê a liquidação em blockchain a partir de 2026.

Empresas e governo discutem regras para ativos tokenizados nos EUA.

A Nasdaq apresentou um pedido formal à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para permitir que ações tokenizadas sejam negociadas junto com suas versões tradicionais. A proposta também se aplica a ETFs tokenizados.

Com isso, haveria a liquidação baseada em blockchain já no terceiro trimestre de 2026, em caso de aprovação. A bolsa afirma que a tokenização pode trazer eficiência sem comprometer a proteção ao investidor.

Além disso, o pedido inclui uma mudança de regra para garantir que os ativos tokenizados tenham os mesmos direitos e privilégios dos títulos originais. Afinal, isso seria essencial para que as ordens recebam a mesma prioridade de execução no mercado.

Nasdaq alega riscos em plataformas estrangeiras

A Nasdaq alertou sobre riscos de plataformas estrangeiras que oferecem ações americanas tokenizadas sem conceder direitos aos acionistas. Afinal, segundo a empresa, isso pode confundir investidores e comprometer a integridade do mercado.

Por outro lado, a operadora rejeitou pedidos para isentar esses ativos das regras federais de estrutura de mercado. A mensagem é clara: é possível adotar blockchain sem abrir mão das proteções tradicionais.

Também houve manifestação de empresas como a Citadel Securities, que enviou carta à SEC em julho. O documento recomenda que a agência mantenha a estrutura regulatória e priorize a liquidez com proteção padrão ao investidor.

Isso ocorre em um momento de lateralização do preço do Bitcoin e das melhores altcoins.

Regulação de mercado em debate em Washington

O pedido da Nasdaq ocorre em um momento de discussões intensas na capital americana. Afinal, há uma frente política dedicada a criar uma regulação clara para ativos tokenizados.

O objetivo é definir como a SEC vai supervisionar o setor em paralelo com a atuação da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC). Os ganhos recentes da Família Trump no mercado cripto podem minar um projeto de lei que tramita no Senado dos EUA, atualmente, justamente sobre esse tema.

O projeto de lei tem o apoio do Partido Republicano e estabelece padrões de custódia, auditoria e relatórios. Também divide as responsabilidades da SEC e da CFTC. No entanto, depende de votos de senadores democratas para passar na casa.

