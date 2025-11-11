Resumo da notícia

A Strive comprou 1.567 BTC a um preço médio de US$ 103,3 mil, totalizando 7.525 BTC após sua estreia na Nasdaq na sexta-feira (07/11).

A Strategy adicionou 487 BTC avaliados em US$ 49,9 milhões, elevando seu total para 641.692 BTC, no valor atual de US$ 47,54 bilhões.

Os indicadores técnicos mostram 63% de probabilidade de rompimento, com possível alta até US$ 111,6 mil se o BTC se mantiver acima da resistência de US$ 106 mil.

O preço do Bitcoin (BTC) subiu acima de US$ 105 mil com a retomada da confiança dos investidores institucionais representados por empresas.

A resolução temporária do fechamento do governo dos EUA, as apostas crescentes em cortes de juros do Fed e o aumento dos fluxos institucionais impulsionaram esse movimento.

Entre os novos compradores está a Strive. A empresa, apoiada por Vivek Ramaswamy, confirmou uma compra estratégica de BTC no valor de US$ 162 milhões.

Em um post oficial no X (antigo Twitter), a Strive divulgou a aquisição de 1.567 unidades da criptomoeda. Sendo assim, ela pagou um preço médio de US$ 103,3 mil, elevando suas reservas totais para 7.525 BTC.

Empresa acumula mais de 7 mil unidades de BTC

A empresa iniciou essa forte acumulação de BTC junto com a estreia de suas ações SATA na Nasdaq. Isso aconteceu após uma IPO super demandado na sexta-feira (07/11).

A Strive também confirmou que a próxima distribuição de dividendos será classificada como Return of Capital (ROC). Ou seja, estrutura preferida por investidores institucionais cripto pela eficiência tributária.

Documentos oficiais mostraram que o fundador Vivek Ramaswamy comprou 15.625 ações da SATA. Assim, aumentando sua participação direta e indireta para 142,3 milhões de ações, incluindo as detidas pelo Ramaswamy 2021 Irrevocable Trust.

Agora, o financiamento da Strive conta com vários bilionários de destaque, como Peter Thiel, JD Vance e Bill Ackman. A participação desses investidores reforça a confiança institucional no Bitcoin.

A Strategy, liderada por Michael Saylor, também anunciou uma nova compra de 487 BTC no valor de US$ 49,9 milhões. Ela pagou um preço médio de US$ 102,6 mil.

A empresa agora possui 641.692 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 47,54 bilhões. O saldo total possui um preço médio de compra de US$ 74 mil e rendimento líquido de 26,1% no ano.

Previsão do preço do BTC com entrada de empresas

O Bitcoin está sendo negociado a US$ 105,048, com alta intradiária de 2,4%. O BTC foi apoiado pela crescente exposição institucional no mercado cripto e pela melhora nas expectativas de liquidez macroeconômica.

Dessa forma, os indicadores técnicos do Bitcoin no gráfico de 12 horas mostram 63% de probabilidade de rompimento, reforçando a possibilidade de alta sustentada.

Strive updates: 1. SATA listed on Nasdaq following oversubscribed & upsized IPO. 2. Strive acquired 1,567 BTC for ~$162M at ~$103,315 per Bitcoin. As of 11/10/25, we hodl 7,525 Bitcoin. 3. New $ASST & $SATA investor presentation released. 4. $SATA dividends expected to be ROC… — Strive (@strive) November 10, 2025

O preço do BTC permanece em consolidação na faixa média, com viés de alta. Um fechamento decisivo acima de US$ 106 mil pode acelerar o rali até a meta superior de US$ 111,6 mil.

Os indicadores de momento também apoiam o cenário otimista.

Desse modo, o histograma do MACD mostra uma barra vermelha enfraquecendo, com a linha MACD (-2.472) e a linha de sinal (-2.210) se aproximando para um cruzamento de alta.

O delta de volume do Bitcoin está positivo em +595 BTC. Ou seja, confirmando novos influxos de capital que sustentam o rali intradiário.

Portanto, se essa tendência continuar, o preço do BTC pode formar uma nova base de curto prazo acima de US$ 104 mil. Com isso, abrindo espaço para um novo teste em US$ 112 mil nas próximas sessões.

Mas, se a cotação do Bitcoin fechar abaixo de US$ 98,3 mil, próximo à banda inferior de Bollinger, o cenário otimista se invalida.

