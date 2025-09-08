Resumo da notícia

Projeto World Liberty Financial, da família Trump, pode dificultar avanço de lei sobre cripto.

Token WLFI valorizou patrimônio da família em pelo menos US$ 5 bilhões.

Elizabeth Warren reforça críticas e fala em corrupção.

O lançamento do projeto de finanças descentralizadas World Liberty Financial, apoiado pela família Trump, está agitando o debate político em Washington.

O token de governança WLFI, lançado na última semana, elevou em pelo menos US$ 5 bilhões o patrimônio líquido da família, que agora tem nessa criptomoeda seu ativo mais valioso, superando o valor de seu império imobiliário.

No entanto, o ganho repentino já alimenta críticas de democratas e especialistas em ética.

Para o advogado Jake Chervinsky, membro da Blockchain Association, o projeto pode tornar ainda mais difícil a aprovação da legislação sobre estrutura de mercado cripto no Senado dos EUA.

Ele lembrou que, para ser aprovado, o projeto precisa de pelo menos sete votos dos senadores do Partido Democrata.

Críticas de Elizabeth Warren ganham força

A senadora democrata Elizabeth Warren já vinha se posicionando contra a aprovação da nova lei desde o mês passado. Em entrevista à MSNBC, ela declarou:

Precisamos de regulação que limite a corrupção e a capacidade de autoridades eleitas negociarem criptos.

No entanto, após a alta expressiva do WLFI, Warren foi ainda mais dura e afirmou no X:

É corrupção, simples assim.

Por outro lado, republicanos liderados por Tim Scott continuam pressionando para avançar com o projeto de lei. A proposta visa esclarecer o papel da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Também pretende isentar alguns criptoativos das regras de valores mobiliários, o que poderia incluir parte das novas criptomoedas que vêm sendo lançadas.

No entanto, o enriquecimento da Família Trump coloca a questão ética no centro das discussões.

Para aprofundar o tema, o Comitê Bancário do Senado planeja uma audiência de votação em 30 de setembro.

Perspectivas para a regulação de cripto nos EUA

Ainda há a expectativa de que o Comitê de Agricultura do Senado apresente sua própria versão do projeto, que precisaria ser unificado antes de seguir para a votação final.

No entanto, a senadora Cynthia Lummis, do Partido Republicano, ainda acredita ser possível aprovar uma lei de estrutura de mercado até dezembro.

Mas o crescimento da presença da família Trump no setor, impulsionado pelo WLFI, pode fortalecer o discurso de Warren e aumentar a resistência de parte dos democratas.

Seja qual for o rumo do debate, ele promete definir o rumo da regulação cripto nos Estados Unidos nos próximos meses.

