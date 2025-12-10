Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Custos de mineração do BTC fazem mineradores migrarem para IA

Mineradores lidam com custos acima de US$ 137 mil por BTC e margens cada vez menores.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Custos de mineração do BTC fazem mineradores migrarem para IA

Resumo da notícia

  • Custos de mineração atingem recorde e pressionam margens do setor.
  • MPI negativo indica risco de capitulação de mineradores.
  • Mineração migra para IA e HPC em busca de receita estável.
  • Alternativas virtuais como o PepeNode ganham força no mercado.

A economia da mineração de Bitcoin (BTC) entrou em uma nova fase marcada por custos recordes e margens cada vez menores.

Diante disso, muitos mineradores começaram uma transição crescente para infraestrutura de inteligência artificial (IA).

Afinal, segundo um relatório recente da CoinShares, analisado pela Outset PR, o setor está operando no limite.

E isso pode influenciar tanto a segurança quanto o preço do BTC no longo prazo.

post do Outset no X

Fonte: https://twitter.com/OutsetPR/status/1998376625537421325

Custos de mineração de BTC chegam ao maior nível da história

A CoinShares estima que o custo médio de caixa para minerar 1 BTC chegou a US$ 74.600.

No entanto, os custos totais, somando depreciação e despesas, atingiram impressionantes US$ 137.800.

Esses níveis refletem o impacto do halving de 2024, a queda nas taxas de transação, a deterioração do hashprice e o aumento da concorrência.

Mesmo com margens muito apertadas, o hashrate da rede continua crescendo e atingiu 1,1 ZH/s, impulsionado principalmente por mineradores privados e estatais.

Isso indica que o setor de ativos digitais está cada vez mais dominado por operadores com grande capital e alta eficiência.

Mineradores seguram BTC

O Miner Position Index (MPI) está em –0,9, o que mostra que os mineradores estão retendo moedas em vez de vender.

Porém, historicamente, níveis muito negativos antecedem ondas de capitulação, quando mineradores pressionados começam a liquidar reservas.

Ou seja, o risco de curto prazo aumenta, mas o longo prazo tende a se fortalecer quando operadores ineficientes saem do mercado.

Mineração migra para IA e HPC

Uma das mudanças mais significativas destacadas no relatório é a realocação de parte da infraestrutura para IA e computação de alta performance (HPC).

Instalações de mineração já dispõem de energia, refrigeração e espaço, exatamente o que grandes clusters de GPUs exigem.

Diante disso, os mineradores estão hospedando workloads de IA, diversificando sua receita e reduzindo a dependência dos ciclos do BTC.

Essa transição não substitui a mineração, mas a complementa, criando um modelo híbrido mais resiliente contra as quedas do hashprice.

Assim, a indústria deixa de focar apenas na mineração de BTC para se tornar parte de um ecossistema mais amplo de computação e energia.

Em resumo, o recorde nos custos de mineração e a migração para IA representam uma virada estrutural.

Agora, a mineração se torna parte de um ecossistema tecnológico mais amplo e, a curto prazo, uma volatilidade maior é possível.

Por outro lado, a longo prazo, os fundamentos do Bitcoin seguem sólidos, e o setor evolui para um modelo mais diversificado e eficiente.

O que isso significa para o BTC?

Apesar do estresse, a segurança da rede não está ameaçada. O hashrate segue em máximas históricas.

Além disso, eventuais capitulações ajustariam automaticamente a dificuldade, restaurando margens para quem permanecer.

O curto prazo, porém, permanece volátil. Afinal, se o MPI subir, as vendas de mineradores poderão pressionar o mercado.

Alternativas virtuais começam a ganhar espaço

Com os custos de mineração batendo recordes, a atividade se tornou cada vez mais restrita a grandes operadores, empurrando o investidor comum para fora do setor.

Nesse cenário, iniciativas que simulam mineração de forma acessível começam a atrair atenção.

E é exatamente aqui que o PepeNode (PEPENODE) entra como sua proposta alternativa.

PepeNode leva a mineração para o ambiente virtual

como minerar pepenode

O PepeNode surge como uma resposta direta ao cenário atual de alto custo e baixa acessibilidade da mineração real.

Isso porque, em vez de exigir máquinas sofisticadas ou altos gastos energéticos, o projeto introduz um sistema de mineração virtual baseado em contratos inteligentes.

No modelo, os usuários constroem salas de servidores digitais, adquirem nós de mineração e recebem recompensas proporcionais à configuração.

Quanto mais cedo o usuário entra, mais valiosos são os nós adquiridos, criando um efeito de incentivo semelhante aos estágios iniciais da mineração tradicional, porém, sem barreiras técnicas.

O PepeNode também incorpora elementos de progressão típicos de jogos, com upgrades, boosters e estruturas que simulam hashpower, energia e rendimento.

Isso não apenas torna o processo mais acessível, como também mais transparente, já que tudo é rastreado via contratos inteligentes.

Portanto, ao combinar a estética de memecoin com mecânicas de mineração simulada, o projeto propõe um caminho alternativo para minerar cripto.

Acesse a pré-venda do PepeNode

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados