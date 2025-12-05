Site do PEPE sofre ataque e acende alerta para phishing

Resumo da notícia

Segundo alertas da empresa de cibersegurança Blockaid na quinta-feira (4/12), o site oficial da memecoin Pepe (PEPE) foi comprometido após um ataque ao front-end.

O incidente colocou a comunidade em estado de atenção máxima. Afinal, o domínio passou a exibir códigos maliciosos vinculados ao conhecido toolkit Inferno Drainer, usado em golpes de drenagem de carteiras.

A Blockaid identificou o ataque nas primeiras horas do dia e emitiu um comunicado público pedindo que os usuários não acessassem o site até a resolução completa da situação.

Código malicioso redirecionava usuários para páginas de phishing

O Inferno Drainer é um conjunto de ferramentas usado por grupos especializados em golpes. Ele engloba diversos tipos de ataques, tais como:

Clonagem de sites populares para phishing;

Carteiras falsas para roubo de chaves privadas;

Módulos de aprovação maliciosa para drenar tokens, NFTs e outros ativos digitais.

Ao injetar esse código no site oficial, os invasores passaram a direcionar visitantes para páginas fraudulentas criadas para solicitar assinaturas não autorizadas, capturar seed phrases e induzir transações que esvaziam carteiras conectadas. Segundo a Blockaid:

Nosso sistema identificou um ataque ao front-end do site da Pepe. Há código do Inferno Drainer ativo na página.

Preço do PEPE permanece relativamente estável

Apesar do ataque, o preço do PEPE não reagiu de imediato. O token registrou uma alta de 0,87% em 24 horas, mas ainda acumula uma queda superior a 77% nos últimos 12 meses, segundo dados do CoinGecko.

Analistas observam que o impacto do hack pode ainda não ter sido totalmente precificado. Especialmente, se surgirem danos maiores ou relatos de perdas de usuários.

O caso reforça a importância da cautela no setor. A recomendação atual é de evitar o site do Pepe até que os desenvolvedores confirmem a remoção do código malicioso.

Inferno Drainer: uso cresce apesar de promessa de encerramento

Embora o grupo por trás do Inferno Drainer tenha afirmado em 2023 que encerraria suas operações, os ataques continuam aumentando.

Dados da Blockaid mostram que, no início de 2024, surgiam cerca de 800 novos dApps maliciosos usando o toolkit por semana.

Porém, esse número triplicou para 2.400 por semana ao longo do ano.

O conjunto de ferramentas já foi associado a golpes de engenharia social, sequestro de contas em redes sociais e ataques que levaram a roubos milionários, incluindo o hack da página BNB X em outubro.

Setor de memecoins enfrenta seu pior momento em 2025

O ataque ao site do Pepe ocorre em meio a um dos períodos mais difíceis do mercado de memecoins.

Segundo o CoinMarketCap, a capitalização total do setor caiu para US$ 39,4 bilhões. Ou seja, permanece muito distante do pico de US$ 116,7 bilhões alcançado em janeiro.

A queda acompanha o movimento mais amplo do mercado cripto. O valor total das criptomoedas despencou de US$ 3,77 trilhões para US$ 2,96 trilhões entre 1º e 21 de novembro, com uma redução de US$ 800 bilhões em três semanas.

Nem mesmo memecoins de forte apelo político, como o token associado ao presidente dos EUA, Donald Trump, escaparam das quedas.

Ataques reforçam a necessidade de carteiras confiáveis como a Best Wallet

A recente invasão ao site oficial do Pepe expõe, mais uma vez, o ponto fraco que ainda domina grande parte do mercado: a fragilidade do usuário diante de ataques de phishing e malware como o Inferno Drainer.

Em um cenário em que até páginas verificadas podem estar em risco, cresce a necessidade de soluções de custódia mais seguras.

Afinal, essa carteira cripto sem custódia prioriza a proteção avançada, auditorias recorrentes e ferramentas que reduzem significativamente o risco de golpes.

Portanto, a Best Wallet tem atraído investidores que desejam interagir com criptoativos sem se expor a vulnerabilidades de sites ou dApps manipulados.

